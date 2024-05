Revue de presse du 26 mai, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 26 mai 2024 à 09:40

Au programme de la revue de presse du 26 mai 2024 ? Déplacement de Christophe Béchu sous le signe de la sécheresse. Un coup de com réussi pour le ministre de l’Écologie. Mais aussi, la volte-face du RN par rapport à Giorgia Meloni. Le Maroc réagit après les actions des agriculteurs, ou encore le livre de cette journaliste sur l’affaire Benitez.

Une enveloppe de 10M€ pour adapter le département à la sécheresse

Le ministre de la Transition écologique a annoncé ce mercredi un «plan de résilience» pour les Pyrénées-Orientales, dont les nappes phréatiques restent historiquement basses. «A situation exceptionnelle, moyens exceptionnels», avait assuré le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, lors d’une visite à Perpignan le 21 mars, en réponse à l’aridification des Pyrénées-Orientales. Il avait promis un «plan de résilience» assorti d’une enveloppe dédiée d’ici fin avril.

Dans les Pyrénées-Orientales, les habitants vivent sous restriction d’eau depuis deux ans. Le ministre de la Transition écologique a dévoilé un plan spécifique, dont l’acheminement de l’eau du Rhône par tuyau, jusque dans le département.

« On est face à une ressource qui est rare et avec des sous-investissements », justifie le ministre qui présente mercredi son « plan de résilience pour l’eau » à Canet-en-Roussillon.

Alors que les Pyrénées-Orientales souffrent d’une sécheresse intense, le gouvernement veut notamment détourner l’eau du Rhône jusqu’à Perpignan. Des habitants, eux, réclament une gestion plus citoyenne de l’eau. « Ce que vous vivez, c’est ce qui nous attend. » Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu était en déplacement à Perpignan, le 22 mai.

Christophe Béchu est dans les Pyrénées-Orientales pour engager chantiers immédiats et à plus long terme. Un panel de solutions dont la réutilisation des eaux usées, le prolongement d’Aqua Domitia à l’étude, limitation du gaspillage. Pour faire de ce département « un modèle de l’adaptation climatique ». Au passage, c’est chasse ouverte aux « nombreux barrages non déclarés. » Alors que 50 communes sont sous surveillance renforcée, EELV dénonce « un manque de courage sur l’urbanisation. »

Malgré la sécheresse, le golf de Villeneuve-de-la-Raho verra bien le jour

Le ministre de la Transition écologique a promis que le golf à Villeneuve-de-la-Raho serait « 100 % autosuffisant » et n’utiliserait que « des eaux usées ». « Ce n’est pas de golf dont on manque dans le pays catalan, c’est plutôt d’eau ». Le ministre de la Transition écologique a dénoncé l’« anachronisme » d’un projet de golf à Villeneuve-de-la-Raho, à quelques kilomètres de Perpignan, dans une interview donnée ce mercredi 22 mai auprès de nos confrères de France Bleu.

Volte-face du RN face à Giorgia Meloni

Après avoir lâché son partenaire allemand de l’AfD, le parti d’extrême droite se tourne vers la présidente du conseil italien. Une évolution vu les anciennes relations plutôt fraîches entre les deux formations. Belle Meloni, vos beaux yeux me font mourir d’amour, ou bien : d’amour mourir me font, belle Meloni, vos beaux yeux ? La sérénade n’est pas encore tout à fait au point mais le RN a mis ses meilleurs poètes sur le coup.

Depuis que l’alliance avec l’extrême droite allemande a été définitivement rompue après une énième déclaration philonazie de sa tête de liste aux élections européennes, les amis de Marine Le Pen découvrent des attraits jusque-là cachés à la présidente du Conseil italien. «Giorgia Meloni, on la connaît depuis longtemps, on l’a soutenue et pourquoi pas, oui, un grand groupe à l’échelle de l’Europe à la fois patriote et conservateur», l’a courtisée le maire RN de Perpignan Louis Aliot, mercredi sur TF1, ravalant la traditionnelle aversion des lepénistes pour le terme «conservateur».

Le Maroc réagit à la colère des agriculteurs français

Aujourd’hui le Maroc / Nouvelles attaques de la tomate marocaine en France : La Comader dénonce le manque de rigueur des autorités françaises

La réaction de la Comader intervient après qu’un ensemble de manifestants poussés par trois organisations du monde agricole français ont attaqué, jeudi 16 mai, des exportations de tomate marocaine à Perpignan.

La journaliste Pauline Lallement publie un livre sur l’affaire Benitez

Challenge et C à vous / L’envers d’un fait divers

La journaliste Pauline Lallement revient sur une affaire qu’elle a eue à traiter au début de sa carrière. L’occasion d’une réflexion sur son métier. Juillet 2013 à Perpignan, un fait divers comme les lecteurs en raffolent : Marie- Josée, 53 ans, et sa fille Allison, 19 ans, ont disparu. Sans laisser la moindre trace. Le mari et père, Francisco Benitez, un légionnaire, est bientôt soupçonné. Son épouse lui avait fait savoir qu’elle le quittait. Pourquoi a-t-il attendu huit jours avant de donner l’alarme alors qu’il chérit tant sa fille, sur le point de se présenter au concours de Miss Roussillon?

Les enquêteurs découvrent au légionnaire une vie amoureuse trépidante, avec pléthore de maîtresses. Les médias se précipitent à Perpignan, cette affaire « fera l’été ». Spécialiste du genre, Paris Match dépêche pourtant une débutante, Pauline Lallement. Et c’est elle, âgée de 23 ans, sans la moindre expérience journalistique, qui obtient le scoop : le légionnaire accepte de la rencontrer, elle parmi tant d’autres, tous vétérans du « fait div’ ». D’abord, il lui fait peur. Puis il la rassure. Il pleure, répète son innocence. Elle a envie de le croire.

