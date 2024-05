Revue de presse du 12 mai : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 12 mai 2024 à 10:27

Au programme de la revue de presse du 12 mai 2024 ? Vox, Colombe, liberté d’expression, mais aussi ce policier municipal de Perpignan jugé pour violences. Puigdemont, sécheresse, inondations, et marché de Céret.

Vox, Colombe et Liberté d’expression, les pérégrinations de l’extrême droite perpignanaise

À l’origine en Espagnol : Le président de Vox a accusé le séparatisme d’avoir des rêves annexionnistes sur Perpignan. Il a tenu ces propos lors d’un événement organisé à Cornellà de Llobregat avec le candidat de Vox pour le 12M, Ignacio Garriga. Un meeting auquel participait également le maire de Perpignan, Louis Aliot, du Rassemblement national français.

Du 3 au 5 mai, Louis Aliot, maire Rassemblement national de Perpignan, et l’écrivain Éric Naulleau firent se tenir un cycle de pseudo-conférences parcourues de délires, zébrées de surenchères et grosses de menaces sur la paix civile, sous couleur de sauver notre civilisation. Compte rendu éprouvant.

Le maire RN de Perpignan estime que la sexagénaire, qui a ému toute la France dans une vidéo où elle affirmait être «au RSA et avoir du mal à vivre», est «une citoyenne comme une autre».

Un policier municipal de Perpignan jugé pour violences

Dans la ville dirigée par Louis Aliot (RN), où la police municipale revendique de « harceler les dealers », le parquet a requis six mois de prison avec sursis contre un agent qui a cogné la tête d’un mineur isolé contre un mur et « balayé » un jeune homme d’origine algérienne.

Depuis la Catalogne nord, jour d’élection pour Puigdemont

Après six ans et demi d’exil en Belgique, le candidat indépendantiste aux élections régionales catalanes du 12 mai fait campagne depuis le sud de la France, raconte la presse d’outre-Pyrénées. Il ne peut pas se rendre en Espagne, où la justice le poursuit.

Sécheresse, inondations, quelle eau pour demain ?

Climat. La ressource d’eau en France connaîtra des tensions fortes d’ici quelques années. L’Express décrit six de ces « scénarios noirs » sur lesquels travaillent les experts. Entre une région touchée par des inondations et une autre frappée d’une sécheresse historique, il n’y a que mille kilomètres. Paradoxal et saisissant effet d’un climat toujours plus bouleversé, et de tensions grandissantes sur les ressources en eau du pays. (…) Le contraste est saisissant. D’un côté, des Pyrénées-Orientales assoiffées, subissant une sécheresse historique. Entre avril 2023 et mars 2024, le déficit cumulé de précipitations dans l’est du département – où réside la majorité de la population – a dépassé de 60 % les normales. De l’autre, des inondations successives. Depuis novembre 2023, plus de 230 communes du Pas-de-Calais et du Nord sont touchées par des pluies diluviennes.

Céret en lice pour le titre du Plus beau marché de France

Qui succédera au marché de La Réole, lauréat en 2023 ? Pour cette septième saison, 24 marchés se disputent le titre du Plus beau marché de France. Aujourd’hui, partons à la découverte du marché pyrénéen de Céret.

