Revue de presse du 2 octobre 2022 l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 2 octobre 2022 à 07:51

Au menu de la #RevuedePresse du premier dimanche d’octobre. Avion, TGV, Perpignan toujours aussi loin de Paris. Mémoire de l’Algérie française, la polémique sans fin à Perpignan. Procès de Millas, et retour à la case prison pour une ex-star de jeux télévisés.

Avion ou train, Perpignan encore si loin

Voilà près de trente ans que l’on parle d’une ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan, sans que le projet ne se fasse jamais. Mais jeudi, à l’issue d’un comité de pilotage du projet, des dates ont été précisées. La première tranche, jusqu’à Béziers, pourrait être ouverte en 2034. Quant à la deuxième phase, jusqu’à la frontière espagnole, elle devrait attendre… 2040. Pour ses défenseurs, la ligne permettra de soulager la ligne classique, vieillissante, et de développer le fret, pour supprimer des camions sur l’A9.

En raison d’un vent trop fort, un avion de la compagnie Transavia parti de Paris mercredi 28 septembre 2022 n’a jamais pu rejoindre sa destination. Il n’a pas réussi à atterrir à Perpignan (Pyrénées-Orientales). Les 150 passagers ont dû passer la nuit sur des lits de camp à l’aéroport de Toulouse (Haute-Garonne) avant d’être amenés à leur destination en bus le lendemain matin. Ils ont mis environ 12 h pour atteindre leur but.

Le poids de l’histoire de l’Algérie française

Louis Aliot, le maire Rassemblement national de Perpignan, explique vouloir mettre « en avant le fait qu’il soit un résistant », mais SOS Racisme retient surtout son passé de chef de l’Organisation de l’armée secrète (OAS). La mairie de Perpignan a décidé, lors d’un conseil municipal le 22 septembre, de baptiser une esplanade de la ville du nom de Pierre Sergent, un ancien résistant, puis chef de l’Organisation de l’armée secrète (OAS) qui défendait l’Algérie française et membre du Front national. SOS Racisme indique avoir saisi le préfet des Pyrénées-Orientales pour faire annuler cette décision, mardi 27 septembre à franceinfo.

La majorité municipale Rassemblement national de Perpignan, mené par son maire Louis Aliot, veut rendre hommage à Pierre Sergent, l’un des chefs de l’OAS et participant au putsch d’Alger 1961, en donnant son nom à une esplanade. Un hommage qui passe mal. À Perpignan, la majorité Rassemblement national menée par le maire Louis Aliot, par ailleurs candidat à la présidence du parti, a proposé à la délibération du conseil municipal de nommer une nouvel esplanade du nom de Pierre Sergent.

Le procès de la catastrophe de Millas se poursuit

L’audience a repris sans la prévenue, Nadine Oliveira, hospitalisée. En tentant de comprendre sa personnalité et pourquoi elle continue de soutenir que les barrières du passage à niveau étaient ouvertes, contre l’avis de témoins et d’experts. L’absence de Nadine Oliveira à son procès s’installe comme une évidence. La conductrice du car scolaire dans lequel six enfants ont péri et dix-sept autres ont été blessés lors d’une collision avec un TER au passage à niveau de Millas a été hospitalisée, jeudi 22 septembre, après s’être effondrée à la barre à l’évocation de l’accident.

L’ancien star de jeux télé en prison à Perpignan

Condamné à trois ans de prison pour corruption de mineurs et détention et diffusion d’images pédopornographiques en 2020, puis libéré en 2021, l’ex-champion des jeux télévisés Christian Quesada est à nouveau en prison à Perpignan, a indiqué mardi le parquet, en raison de « manquements » aux obligations de la libération conditionnelle.

