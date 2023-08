Revue de presse du 20 août : Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 20 août 2023 à 09:16

Au programme de la revue de presse du 20 août 2023 ? L’incendie de Saint-André a pris toute la place dans les médias nationaux. La surpopulation carcérale de Perpignan devant le tribunal. Politique sociale du RN, Youtube veut invisibiliser la désinformation médicale. Photojournalisme, résidences secondaires et crabe bleu.

Vous l’avez manqué ? Lire ou relire notre précédente revue de presse du 13 août 2023.

Incendie de Saint-André et visite ministérielle

Au moins 3000 personnes ont été évacuées ce lundi dans les Pyrénées-Orientales. « Les villages de Saint André, Sorède, et la ville d’Argelès sont menacés », alertent les pompiers. Un important incendie s’est déclenché ce lundi à 17h15 à Saint-André, près d’Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales. « Actuellement les villages de Saint-André, Sorede et la ville d’Argelès sont menacés. 530 hectares ont été parcourus et plus de 3000 personnes évacuées des campings »

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Un camping a été entièrement détruit à Argelès-sur-mer lors d’un incendie qui a parcouru 480 hectares dans les Pyrénées-Orientales au cours de la nuit de lundi à mardi. L’incendie, qui a aussi affecté les communes de Saint-André et de Sorède, provoquant l’évacuation au total de 3.000 personnes lundi soir de plusieurs campings, « est fixé ».

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

L’OIP assigne le centre pénitentiaire de Perpignan

Alors que la France a battu cet été un nouveau record de surpopulation carcérale, deux associations ont demandé, mercredi 16 août, au tribunal administratif de Montpellier de suspendre les nouvelles admissions à la prison de Perpignan, infestée par des punaises de lit. Manque total d’intimité, chaleur étouffante, violences… Les détenus sont confrontés à des conditions de vie « attentatoires aux droits fondamentaux et à la dignité ».

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Le quotidien Libération analyse la position du RN en matière sociale

Depuis des années, le parti de Marine Le Pen couvre d’un vernis social ses traditionnelles obsessions identitaires. Le parti espère ainsi séduire un électorat populaire qui est pourtant le premier à pâtir de sa politique dans les collectivités qu’il dirige. (…) Réduction du ramassage scolaire A Perpignan, c’est le maire RN, Louis Aliot, qui pérore en conseil municipal sur ces «associations caritatives, qui ont leur utilité [ ] mais qui finalement, par leur action, on va dire « humanitaire », contribuent à implanter les SDF sur certaines zones de la ville». «En allant leur porter de la nourriture [ ] sur les endroits de mendicité, elles contribuent à l’installation de la mendicité à ces endroits-là, balance-t-il. Il faut aider [ces SDF], mais, pas là.» Dans «extrême droite», il y a bien «droite».

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Quand Youtube déclare vouloir lutter contre la désinformation

Dans un billet de blog publié mardi, la plateforme YouTube a détaillé ses nouvelles mesures pour lutter contre la désinformation médicale. Elle compte supprimer les vidéos relayant de fausses informations, et va d’abord s’attaquer à celles sur le cancer. (…) Ces dernières années, notamment sur YouTube, les vidéos faisant la promotion de traitements alternatifs ont gagné en popularité. Certains se sont fait un nom, comme Thierry Casanovas, promoteur du jeûne et du crudivorisme, qui consiste à se nourrir seulement de légumes et des fruits crus, la plupart du temps sous forme liquide. Suivi par 600.000 abonnés sur YouTube, ce gourou considère par exemple que le cancer n’est qu’un « signal d’alarme » du corps. Au printemps dernier, il a été placé en garde à vue et mis en examen, notamment pour « exercice illégal de la profession de médecin » et « abus de faiblesse ».

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Le photojournalisme aux Rencontres d’Arles

Le Monde / Les Rencontres d’Arles font une place au photojournalisme dans leur programme

Plusieurs expositions, comme celle consacrée au quotidien « Libération » pour son 50ᵉ anniversaire, témoignent de la mutation du secteur. Ce n’est pas aux Rencontres d’Arles, mais plutôt au festival Visa pour l’image, à Perpignan, qu’on a l’habitude de voir du photojournalisme. Pour cette 54e édition, pourtant, plusieurs expositions, qui se sont glissées dans le programme, témoignent de la résistance et de la mutation de la photographie de presse.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Maison de campagne, Amélie-les-bains, 5e commune des bons plans

Le Parisien / Où acheter une maison de campagne pas cher ?

Une résidence secondaire au vert, avec du terrain, des commerces et le charme d’un village. Tel est le souhait de nombreux citadins. En comparant 3 750 villes, Le Parisien dresse le palmarès de ces petites communes où acheter un coin de paradis sans se ruiner. C’est un doux rêve qui peut occuper l’esprit des vacanciers de retour en ville. S’ils disposent d’un budget qui le permet, et que la nostalgie de l’air pur, des espaces verts et des produits du terroir s’installe, l’achat d’une résidence secondaire à la campagne peut permettre de s’évader pour les vacances, mais pas seulement. (…) Autre leçon de notre classement, les stations thermales constituent de bons plans. Comme en témoigne la 5 e place d’Amélie-les-Bains-Palalda (Pyrénées-Orientales), à la frontière espagnole, un village de montagne à moins de quarante-cinq minutes des plages de la Méditerranée.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Crabe bleu, toujours plus présent dans les Pyrénées-Orientales

Le gouvernement italien a débloqué la semaine dernière 2,9 millions d’euros pour faire face à la prolifération massive des crabes bleus. Une menace qui pourrait peser sur les côtes françaises. Originaire d’Amérique du Nord, le «callinecte sapidus» prolifère en Méditerranée depuis 2017. Proche de l’étrille, ce crabe de grande taille – environ 20 centimètres – doté de puissantes pinces bleues peut nager jusqu’à 15 km par jour et se développe surtout dans les milieux dessalés comme les lagunes ou les estuaires. (…)

La lagune de Canet, dans les Pyrénées-Orientales, qui connaissait peu de crabes bleus il y a quelques années, est aujourd’hui «complètement envahie», indique ainsi Yves Desdevises, directeur de l’Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer et professeur à la Sorbonne. «L’année dernière, les pêcheurs en ont sorti 14 tonnes», précise-t-il. Dans cet étang, le crabe bleu détruit les ressources économiques des pêcheurs, en l’occurrence, les anguilles. Particulièrement agressif et cuirassé, il brise aussi les filets de pêche, occasionnant alors «des milliers d’euros de dégâts» à Canet.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter