Revue de presse du 13 août l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Au programme de la revue de presse du 14 août 2023 ? Sécheresse, les solutions sont-elles efficaces ? France Info mène l’enquête. Conséquences concrètes de la sécheresse sur les troupeaux.

Et la politique dans tout ça ? Projet de déviation contesté à Marquixanes, places de parking transformés en potagers à Elne et le RN qui use et abuse de l’argument écologique pour grignoter des parts électorales, l’exemple de Perpignan.

Quand la radio publique mesure l’efficacité des restrictions sécheresse

Des dizaines d’arrêtés préfectoraux ont été pris en France ces derniers mois afin d’économiser l’eau. Or, si certains relevés laissent penser que cela permet bien de sauvegarder la ressource, la mise en application des arrêtés est critiquée. Voilà cinq mois que le département des Pyrénées-Orientales est sous le coup de restrictions d’usage de l’eau en raison d’une sécheresse très précoce. Mais cet été, une bonne nouvelle s’affiche enfin sur l’ordinateur de Grégoire Nadal, du Syndicat mixte pour la gestion des nappes souterraines de la plaine du Roussillon : le niveau de la nappe phréatique mesurée au Barcarès dessine une courbe très rassurante pour la saison. L’effet des restrictions d’eau ? Difficile de l’affirmer.

Les conséquences concrètes de la sécheresse

Dans les Pyrénées-Orientales, la sécheresse est lourde de conséquences pour les éleveurs de bovins. Certains sont contraints de sacrifier leur cheptel. Reportage. Dans une ferme des Pyrénées-Orientales, nourrir les vaches est devenu très compliqué. Les quinze bêtes enfermées dans un enclos sont destinées à l’abattoir dans les prochains jours. Il n’y a plus un brin d’herbe pour les nourrir. Sur le plateau de la Cerdagne, il n’a pas plu depuis des mois. « La terre, on dirait de la cendre », regrette Tony Baurès, éleveur de bovins depuis 35 ans. Il espère « un peu de neige cet hiver pour apporter un peu d’humidité ». Une quarantaine d’éleveurs se retrouvent dans la même situation.

Les Pyrénées-Orientales en crise sécheresse jusqu’en septembre

Nicolas Garcia, premier vice-président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales en charge de l’eau et maire d’Elne, estime ne « pas être sorti de l’auberge avec la sécheresse » et ce, « malgré les économies d’eau faites ». Dans une interview accordée à nos confrères de France Info, l’élu explique que le département devrait rester en « crise sécheresse » jusqu’à fin septembre, incluant des restrictions d’usage de l’eau.

Politique et écologie, à chaque parti ses initiatives

C’est l’histoire d’une petite déviation routière dans les Pyrénées-Orientales : près de 33 millions d’euros pour 1,7 kilomètre de bitume à l’intérêt contestable. Un projet soutenu par Jean Castex quand il était à Matignon et mené par l’État, qui s’entête à construire une petite route de l’ancien monde malgré le dérèglement climatique dont le département est l’une des principales victimes.

La commune d’Elne a transformé des places de parking en potager : 200 m² de terre cultivés par les habitants. L’initiative, qui rassemble lien social et protection de l’environnement, séduit de plus en plus de villes. Plus on se rapproche du centre-ville d’Elne (Pyrénées-Orientales), moins la nature est présente. Mais de tout petits espaces ont percé la croûte du bitume. Des potagers ont remplacé des places de parking. Le maire, Nicolas Garcia, est fier de ces jardins : la commune a investi 30 000 € pour 200 m² de terre confiés aux habitants : « Il fallait deux conditions : que la majorité soit d’accord et accepte de s’en occuper », explique l’élu.

⊕ Le Monde / L’écologie, ce nouveau clivage politique que le Rassemblement national compte exploiter

Le parti d’extrême droite met à jour sa doctrine environnementale, mélange d’agrarisme et de technosolutionnisme. Avec une idée fixe : s’opposer à toute mesure contraignante face au changement climatique et y gagner des parts électorales. (…) Dans les Pyrénées-Orientales, frappées de plein fouet par le réchauffement climatique et où le RN, derrière le maire de Perpignan, Louis Aliot, prend ses aises, ce discours s’affine progressivement. Agnès Langevine, élue écologiste d’opposition à la mairie de Perpignan, voit monter ce « signal faible », et s’alarme de l’efficacité de ce discours sur la population et les élus locaux : « La contrainte liée aux questions écologiques est le nouveau clivage sur lequel prospère le discours du RN : ils s’opposent à tout au nom de la défense de la ruralité et des questions sociales, liées à la mobilité et à aux factures énergétiques. Ils savent où aller chercher la colère et la frustration, en martelant une pensée binaire alors même que les questions écologiques sont complexes et ecosystémiques. »