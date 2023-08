Revue de presse du 27 août 2023 : Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 27 août 2023 à 09:55

Au programme de la revue de presse du 27 août 2023 ? Canicule, centre pénitentiaire de Perpignan, Aliot, «Monsieur Afrique» du RN, Virginie prof de Français à Céret, «star» de Tiktok et enfin les deux rugbys catalans à la une des Echos.

Le rapport du CGLPL, sur les conditions de vie à la prison de Perpignan, toujours à la une des médias

Le taux d’occupation de la prison de Perpignan s’élève à 280% chez les hommes. Punaises de lit, moisissures… Le tribunal administratif de Montpellier condamne l’État pour « traitements inhumains et dégradants ».

Surpopulation carcérale et canicule, le combo de l’enfer

Ce sont des endroits où la température ressentie est invivable. En prison, les effets de la canicule tardive que connaît une partie de la France sont démultipliés. Dans une situation de surpopulation carcérale endémique, l’ambiance étouffante ne fait qu’empirer le quotidien des détenus et des surveillants. (…) A la maison d’arrêt de Perpignan, « il y a 67 matelas au sol. C’est horrible. C’est une promiscuité indigne, on ne peut pas marcher par terre. Il fait très vite très très chaud. Les détenus peuvent mouiller des serviettes et les mettre devant la fenêtre pour rafraîchir un peu l’air. Quand ils n’ont pas de douche en cellule, ils utilisent l’eau de leur lavabo », explique Gérard Taillefer, du syndicat FO-Justice. Ici, la température a dépassé les 40 °C ressentis pendant plusieurs jours. La nuit il faisait jusqu’à 31 °C.

Canicule, les chaudes nuits de Perpignan

Libération / Une canicule intense aux lourdes conséquences

Une vague de chaleur particulièrement tardive et durable frappe de plein fouet la métropole. Ce mardi 22 août, alors que de nouveaux records de température sont attendus, quatre départements basculent en vigilance rouge. C’est l’épisode «le plus chaud de l’été 2023». L’Hexagone suffoque sous une canicule «intense et durable», avec 49 départements placés en vigilance orange par Météo France ce mardi 22 août. (…) Une large partie sud du pays est déjà écrasée depuis ce week-end par la fournaise, qui met à mal les organismes et la biodiversité, avec des températures dépassant parfois les 40°C à l’ombre. A Perpignan, la température dans la nuit de dimanche à lundi n’est pas descendue sous les 29,1°C.

Louis Aliot, «Monsieur Afrique» du RN

Les conseillers de Marine Le Pen l’appellent à établir, avec les Etats africains, un dialogue dépassant les seules questions d’immigration. Depuis le 26 juillet, et le coup d’Etat au Niger qui a renversé le président Mohamed Bazoum, ni Marine Le Pen, ni Jordan Bardella ne se sont exprimés. Louis Aliot, maire RN de Perpignan, monsieur Afrique du parti, publie une tribune dans l’Opinion. C’est finalement Louis Aliot qui s’y est collé. Le maire Rassemblement national (RN) de Perpignan, vice-président du parti, plutôt discret dans les médias, est aussi le « monsieur Afrique » de Marine Le Pen. Depuis le 26 juillet, et le coup d’Etat au Niger qui a renversé le président Mohamed Bazoum, le RN était bien silencieux. L’ancienne candidate RN à la présidentielle ne s’est pas exprimée sur la situation, et Jordan Bardella, président du parti, non plus. Pourtant, cette crise est devenue internationale et pourrait embraser le Sahel et l’Afrique de l’Ouest.

Virginie, prof de Français à Céret : signe particulier star de TikTok avec @Jepeuxpasjaibacdefrançais

Enfin, ton emploi du temps est dévoilé ! Avec quels profs et pros vas-tu partager cette année ? Tu peux déjà retrouver le lycée de tes rêves sur TikTok.

@Jpeuxpasjaibacdefrançais est suivi par près de 10.900 followers. Prof à Céret, dans le sud de la France, Virginie publie des vidéos en fonction de son avancée dans le programme. Elle présente les œuvres et donne des pistes à creuser dans les copies, «avec une petite préférence pour les dissertations parce que c’est un exercice qui me plaît beaucoup.» Ce sont ses élèves de STMG qui lui ont trouvé sa punchline : «Le bac c’est de l’eau, alors hydratez-vous.»

Les deux rugbys catalans à la une des Echos

Les Echos / A Perpignan, les deux rugbys jouent des coudes

Les Catalans aiment tellement le rugby qu’ils vouent un culte à deux clubs d’élite, l’USAP, à XV, et les Dragons Catalans, à XIII. Chacun avec son public, sa compétition, son histoire, son business model et son propre stade. Gilbert-Brutus pour les Dragons Catalans, Aimé-Giral pour l’USAP. Les deux enceintes, détenues par la Ville de Perpignan et distantes d’à peine un kilomètre, résonnent comme des cathédrales dédiées aux passionnés de l’Ovalie. Et s’affirment comme le haut lieu des réseaux d’affaires catalans. Mais les deux clubs emblématiques du rugby catalan, engagés dans des compétitions différentes, ne s’affrontent jamais.

