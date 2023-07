Revue de presse du 30 juillet l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 30 juillet 2023 à 10:09

Au programme de la revue de presse du 30 juillet 2023, le bord de mer catalan pour tous ? C’est en tout cas le souhaite de Welcome 66 qui aide les migrants à surmonter leur crainte de la Mediterranée. Les médias ont aussi largement relayé la présence de requins bleus inoffensifs sur le littoral des Pyrénées-Orientales. Sans oublier, un rappel dans «le vrai du faux» concernant la tenue correcte exigée sur la plage et en ville. Image de Une, illustration lors d’une manifestation à Argelès-sur-mer.

Vous l’avez manqué ? Lire ou relire notre précédente revue de presse du 23 juillet 2023.

L’association Welcome 66 aide les migrants à surpasser le traumatisme lié à la traversée de la Méditerranée

Dans les Pyrénées-Orientales, l’association perpignanaise Welcome 66 dispense des cours de natation à des migrants sur une plage de Canet-en-Roussillon. Pour ces jeunes, évoluer dans l’eau reste très difficile. Malgré les vagues renforcées par le vent, un petit groupe de six jeunes hommes progresse dans l’eau plutôt rapidement au large de la plage de Canet-en-Roussillon. S’ils sont désormais mouillés jusqu’aux épaules, leur premier exercice est de mettre la tête sous l’eau.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

⊕ L’express via AFP / Apprendre à nager aux migrants pour vaincre le traumatisme de leur traversée

À quelques mètres des parasols des vacanciers, sur la plage de la station balnéaire de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), des migrants font leurs premières brasses. Sur une embarcation de fortune, avec soixante passagers, Mohamed a passé quatre jours en mer entre le Maroc et la France pour tenter de rejoindre la côte. On était serrés avec juste un sac à dos à nos pieds, se remémore cet homme de 31 ans, d’un gabarit imposant, le regard fuyant. Je ne pouvais plus faire marche arrière et retourner chez moi. Quelques mois plus tard, il retrouve les eaux qui auraient pu l’emporter, pour les apprivoiser.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Hommes et femmes, tous égaux face à la tenue correcte exigée et l’outrage à la pudeur ?

C’est l’été, et lorsqu’il fait chaud, il n’est pas rare de croiser en pleine rue des badauds le torse nu. Mais est-ce autorisé par la loi ? C’est une question que l’on se pose parfois pendant les fortes chaleurs de l’été : est-il vrai que l’on risque une amende lorsque l’on se balade torse-nu dans un lieu public ? En théorie, c’est faux, puisque la loi n’interdit plus le torse-nu. L’infraction d' »outrage à la pudeur » n’existe plus dans le Code pénal depuis 1994. Mais il faut se méfier, car il existe plusieurs exceptions. Les mairies peuvent interdire le torse-nu. C’est le cas dans de nombreuses communes du littoral. Par exemple à Ouistreham, dans le Calvados, le torse-nu est interdit en dehors des plages de juin à septembre. (…)

Enfin, plus globalement, pour les femmes, tout dépend donc du contexte. À la plage, par exemple, c’est toléré. Il y a trois ans, des gendarmes des Pyrénées-Orientales avaient demandé à deux femmes seins nus sur la plage de se couvrir la poitrine. Mais le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin les avait publiquement désavoués, estimant que leur intervention était « sans fondement ».

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Avalanche d’articles de presse relayant la présence de requins sur le littoral catalan

Du Barcarès (Pyrénées-Orientales) à Puerto de la Selva (Espagne), la présence du requin peau bleue s’affiche partout sur les réseaux sociaux. Une situation pourtant normale pour un fidèle usager estival des eaux chaudes de la Méditerranée. Trois jours après l’alerte au requin peau bleue, donnée samedi 22 juillet à 13h45 par les sauveteurs du poste secours numéro 7 du Barcarès (Pyrénées-Orientales), et largement relayée par les médias et les réseaux sociaux, la plage a retrouvé le calme. « L’alerte a duré une heure, le temps que le requin, long d’1,5m, reparte vers le large.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

⊕ Le Point / Un requin sème la panique sur une plage des Pyrénées-Orientales

Un requin d’environ deux mètres de long a été aperçu aux abords du Barcarès, une station balnéaire. Les sauveteurs ont immédiatement interdit la baignade par précaution. Avec plusieurs dizaines de milliers de touristes chaque été, Le Barcarès est une station balnéaire prisée du sud de la France. La petite commune, située à proximité de Perpignan, a pourtant été le théâtre d’un événement peu commun ce samedi 22 juillet, en début d’après-midi. À environ une cinquantaine de mètres du rivage, un requin a été aperçu.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter