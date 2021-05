Revue de presse du 23 mai | Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

♦ Le Rassemblement National arrive-t-il au Garraud de Delga ?

⊕ Les Echos / Carole Delga s’est employée à souder Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

La présidente socialiste de l’Occitanie a multiplié les déplacements dans le Languedoc-Roussillon qui était opposé à la fusion avec Midi-Pyrénées. Elle part favorite lors des élections du mois prochain. […] Si l’extrême droite est très implantée sur le littoral méditerranéen, comme le montre l’élection de Louis Aliot à la mairie de Perpignan l’an dernier, Carole Delga a l’avantage de bien connaître le terrain.

La présidente du Rassemblement national est venue, jeudi 20 mai, soutenir la tête de liste du parti aux régionales, Jean-Paul Garraud. Louis Aliot regarde avec méfiance l’énorme tracteur dans lequel a grimpé Marine Le Pen s’enfoncer légèrement dans la mince couche d’eau de la rizière de Camargue, devant une petite foule de caméras. « S’il s’embourbe, c’est sûr que ça va faire des images », grogne le maire de Perpignan. Tous les barons occitans du Rassemblement national (RN) sont venus, jeudi 20 mai, accompagner leur présidente pour sa cinquième étape régionale avant le scrutin du mois de juin, et soutenir Jean-Paul Garraud, la tête de liste RN en Occitanie.

« Qui rassemble plus que le RN ? » : dans le Gard, Marine Le Pen, venue soutenir la tête de liste du parti aux régionales, conforte sa stratégie d’ouverture https://t.co/SqOTm5kmyD — Le Monde (@lemondefr) May 21, 2021

Pour ravir la région à la socialiste Carole Delga, le RN mise sur l’effondrement de la droite, qu’il espère remplacer. « Aujourd’hui les digues tombent, les plafonds de verre explosent, les lignes rouges sont franchies », se réjouit le candidat RN, transfuge de LR. […] Venue jeudi 20 mai dans le Gard soutenir la candidature de Jean-Paul Garraud en Occitanie, la présidente du Rassemblement national (RN) entendait montrer qu’elle est une des régions sur lesquelles le parti mise pour les élections régionales des 20 et 27 juin prochain. Accompagnée du maire RN de Perpignan Louis Aliot, de celui de Beaucaire Julien Sanchez et de l’eurodéputé Gilbert Collard, la présidente est ici en terre amie. Le RN enregistre dans le département du Gard parmi ses meilleurs scores au niveau national.

Jean Paul Garraud, tête de liste aux élections régionales en Occitanie pour le Rassemblement National, a présenté sa tête de liste pour l’Hérault, bras droit de l’ancien maire PS de Montpellier. Une ouverture à gauche pas si anodine.

🔴Élections Régionales: en Occitanie, le RN recrute… un ancien socialiste

➡️Recrutement de Frédéric Bort, ancien directeur de cabinet de Georges Frêche

✒️ Alexandre Chirouzehttps://t.co/WwBvVD15Aq pic.twitter.com/00rnSIXiSv — Valeurs actuelles ن (@Valeurs) May 18, 2021

⊕ Le Figaro / Louis Aliot travaille sa stature

Le maire RN de Perpignan signe un nouveau livre en juin et se laisse courtiser pour prendre la tête du parti par intérim en 2022. Comme s’il n’en revenait pas encore tout à fait. Près d’un an après avoir conquis la ville de Perpignan – son obsession depuis de longues années – Louis Aliot s’est décidé à prendre la plume. Et coucher sur papier ce qui a, selon lui, permis son succès lors des dernières municipales.

Louis Aliot travaille sa stature https://t.co/mbaofDxQeu — Le Figaro (@Le_Figaro) May 20, 2021

♦ Cerbère, gardien d’une frontière entre vivants et morts.

⊕ L’Express / Partir, mourir un peu et survivre: à Perpignan, le “rêve français” brisé de migrants

Perpignan – Quand depuis l’Espagne ils aperçoivent enfin Cerbère, paisible petit village fouetté par les vents marins, le “rêve français” semble si proche. Mais pour beaucoup de ces hommes et femmes venus d’Afrique au péril de leur vie, le désenchantement opère rapidement. À pied ou en train, parfois cachés dans des camions, le passage le plus emprunté par les migrants à la frontière franco-espagnole a longtemps été du côté du Pays Basque. Mais depuis 2020, ils sont toujours plus nombreux à tenter la traversée plus à l’est, par les Pyrénées-Orientales, selon la Police aux frontières (PAF). Sollicitée à plusieurs reprises, la préfecture n’a donné aucun chiffre.

Partir, mourir un peu et survivre: à Perpignan, le "rêve français" brisé de migrants https://t.co/45HKv5A3G8 pic.twitter.com/Qu10yUFXzU — L'Express (@LEXPRESS) May 21, 2021

♦ C’est pas moi, c’est les Belges !

⊕ Les Echos / Le chocolatier Cémoi tout proche de passer sous pavillon belge

Le premier chocolatier français pourrait passer sous le contrôle de Sweet Products, avec qui il est entré en négociations exclusives. Le nouvel ensemble pèserait 1,2 milliard de chiffre d’affaires et 5.000 salariés. Les Poirrier sont dans les temps. La famille, qui dirige Cémoi depuis 1962, avait annoncé il y a quelques mois son intention d’ouvrir, d’ici à la fin du premier trimestre 2021, le capital du chocolatier pour financer son passage à l’échelle supérieure. Le calendrier est, à peu de chose près, respecté : le premier chocolatier français a annoncé mardi être entré en négociations exclusives pour passer sous le contrôle du belge Sweet Products.

Le chocolatier Cémoi tout proche de passer sous pavillon belge https://t.co/HPhBYV5IaV — Les Echos (@LesEchos) May 18, 2021

⊕ La Libre Belgique / Le Belge Sweet Products veut s’emparer du numéro 1 français Cémoi

Le groupe familial belge Sweet Products et le numéro un français du chocolat Cémoi sont entrés en négociation exclusive pour un rachat du français par son concurrent belge, a annoncé Cémoi mardi. “Sweet Products souhaite acquérir les activités du groupe Cémoi avec l’objectif de créer un acteur majeur du chocolat et de la confiserie en Europe”, qui représentera 1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires et emploiera au total plus de 5.000 collaborateurs, a annoncé Cémoi dans un communiqué.

Le Belge Sweet Products veut s'emparer du numéro 1 français Cémoi https://t.co/sioSkjvKMT pic.twitter.com/3qqlKlTcss — La Libre (@lalibrebe) May 18, 2021

⊕ La Tribune / Cémoi s’apprête à passer sous le contrôle du Belge Sweet Products

Le chocolatier Cémoi, basé à Perpignan, et le groupe familial belge Sweet Products ont annoncé le 18 mai l’ouverture de négociations exclusives. Sweet Products souhaite acquérir les activités de Cémoi afin de créer un acteur majeur du chocolat et de la confiserie en Europe, pesant plus d’1,2 milliard d’euros et 5.000 collaborateurs.

Le chocolatier perpignanais @GroupeCemoi s’apprête à passer sous le contrôle du Belge Sweet Products https://t.co/BvcS9WGuiQ via @LaTribuneMtp #agroalimentaire — La Tribune Montpellier (@LaTribuneMtp) May 19, 2021

♦ Air Catalogne prend son envol avec des Dragons.

⊕ Air et Cosmos / Transport aérien : Air Catalogne se lance

La jeune compagnie aérienne Air Catalogne réalise son premier vol charter pour le compte du club de rugby, les Dragons Catalans, avant de se lancer en juin avec des vols sur Palma et Ibiza. Les Baléares à partir du mois juin. Créée par Lionel Marti, directeur de l’école de pilotage Aerofutur, et Yannick Coronil, pilote de ligne, la jeune compagnie aérienne Air Catalogne vient de réaliser son premier vol charter au profit de club de rugby à XIII “Les Dragons Catalans” au départ de l’aéroport de Perpignan et à destination de l’Angleterre. Les deux partenaires sont soutenus par Robert Guichet, “une figure incontournable dans le tissu économique catalan”. Air Catalogne annonce des vols sur les Baléares à partir du mois de juin prochain, et plus précisément sur Palma de Majorque et Ibiza.

Transport aérien : Air Catalogne se lance https://t.co/NmCWyXgXyU — Air & Cosmos (@AiretCosmos) May 17, 2021

♦ Visa pour l’Image, la programmation de la 33e édition.

⊕ CB News / La 33ème edition de Visa pour l’Image présente sa programmation

Visa pour l’image, principal festival international de photojournalisme créé en 1989 à Perpignan, a présenté mardi sa pré-programmation, avec « un peu de la pandémie » mais surtout des images des crises pour « réfléchir et comprendre le monde », du Vénézuela au Soudan. « Dans cette époque en proie aux nouveaux obscurantismes, où l’indignation fait rage et où nous sommes à la fois acteurs et victimes d’une désinformation anxiogène, ces reportages nous permettent de réfléchir et de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons », lance dans son édito, Jean-François Leroy, l’emblématique président du festival dont la 33e édition se tiendra à Perpignan du 28 août au 26 septembre avec une « semaine professionnelle » jusqu’au 4 septembre.

#MEDIAS @Visapourlimage a présenté mardi sa pré-programmation, avec « un peu de la pandémie » mais surtout des images des crises pour « réfléchir et comprendre le monde », du Vénézuela au Soudan https://t.co/37WR0mun5X — CB News (@CB_News) May 19, 2021

⊕ Le Figaro / Moins de Covid et plus de crises oubliées à la 33e édition du Visa pour l’image

Le Festival international du Photojournalisme se tiendra à Perpignan du 28 août au 4 septembre, avec la volonté de mettre en avant des crises internationales éclipsées par la pandémie. Bas les maques au Visa pour l’image. Le principal festival international de photojournalisme a présenté mardi la préprogrammation de sa 33e édition, qui doit se dérouler à Perpignan du 28 août au 4 septembre. Et une chose est déjà sûre : la crise sanitaire ne monopolisera pas toute l’attention de l’événement culturel, qui entend bien continuer à «réfléchir et comprendre le monde» avec des images des crises qui traversent le monde, du Venezuela au Soudan.

♦ Retour à la Cases-de-Pène pour Ecozonia

Ecozonia, un parc dédié aux grands prédateurs, ouvre ce mercredi, à Cases-de-Pène, dans les Pyrénées-Orientales. Le site héberge, notamment, des panthères, des tigres, un lynx, des chouettes et des faucons. Et pour compléter cette ménagerie unique en Europe, des ours et des loups devraient bientôt débarquer.

Le parc Ecozonia ouvre ses portes, quatre mois après l'évasion de loups https://t.co/DkuBlmINEc — 20 Minutes (@20Minutes) May 19, 2021

♦ Occitanie, reine des pieds-à-terre au vert.

⊕ Les Echos / Résidences secondaires : ces régions qui font rêver les Français

L’envie de pierre « verte », décuplée par la crise sanitaire et le développement du télétravail, dope le marché des résidences secondaires. Quelles sont les régions les plus recherchées ? Le palmarès dans une étude du courtier en ligne Pretto. […] Où les ménages jettent-ils leur dévolu ? D’après l’enquête, l’Occitanie, qui pèse 12,3 % des demandes, est la première région de France pour une résidence secondaire. L’Hérault, les Pyrénées-Orientales et l’Aude y sont les départements les plus demandés.

Résidences secondaires : ces régions qui font rêver les Français https://t.co/XpeRq7EtRM — Les Echos (@LesEchos) May 20, 2021

♦ “Jimmy t’es fort mais tu pleures…”

Jimmy Vial ambitionne de nettoyer les Pyrénées de tous ses déchets. Passionné de course à pied, il parcourt les alpages avec une énorme poubelle sur son dos. Il est seul à l’assaut de la forêt, dans les sentiers de la vallée de Campcardos (Pyrénées-Orientales), au coeur des Pyrénées, là où personne ne s’aventure. Et pourtant, Jimmy Vial, habitant de Porta, n’est pas un guide de haute montagne, ni un randonneur. Il arpente les bois à la recherche de déchets métalliques pour dépolluer la nature. Depuis quelques mois, ce quinquagénaire sans emploi sillonne sans relâche les sentiers, entre les arbres, au milieu de la rivière.

Joli reportage sur #JimmyVial et son association Rêves Ô sommets au JT de 13h de France 2https://t.co/85FYOfRJ4N — Pyrénées protégées (@PyreneesP) May 20, 2021

♦ USAP affrontera Oyonnax pour sa 1/2 finale de Pro D2.

Avec ce large succès à domicile (41-14) et un triplé de Gavin Stark contre Grenoble ce samedi, les Biarrots ont gagné le droit d’affronter Vannes sur ses terres, dimanche 30 mai (18 heures) en demi-finales de Pro D2. Dans l’autre demie, Perpignan recevra Oyonnax.

Avec ce large succès à domicile (41-14) et un triplé de Gavin Stark contre Grenoble ce samedi, Biarritz a gagné le droit d'affronter Vannes sur ses terres, dimanche 30 mai en demi-finales de Pro D2. Dans l'autre demie, Perpignan recevra Oyonnax. https://t.co/pFttdTPTtS pic.twitter.com/QJBaCyMirb — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 22, 2021