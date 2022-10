Revue de presse du 23 octobre l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 23 octobre 2022 à 08:56

Au menu de la #revuedepresse du 23 octobre ? Le gazoduc MidCat se fait sous-marin. Perpignan la Nostalgerique. Le RN, d’ennemi à adversaire pour Serge Klarsfeld. Polémique et tribunes tous azimut après l’hommage d’Aliot aux Klarsfeld. Presidence du RN, les carottes sont-elles cuites ? Archicuites ? Les chansons de Cali atterrissent sur le disque des Wampas.

Le gazoduc MidCat se fait sous-marin

⊕ Libération / Le projet de gazoduc MidCat abandonné et remplacé par un serpent de mer en Méditerranée

Emmanuel Macron a annoncé jeudi avant le Conseil européen que le pipeline, auquel la France était opposée, serait substitué par un autre, sous-marin cette fois, entre Barcelone et Marseille. (…) l y avait «un malentendu entre la France et l’Espagne», qui a été «levé» jeudi entre les pays, au nom de la «solidarité européenne» et du «renforcement des liens énergétiques» , explique-t-on au ministère français de la Transition énergétique. «Le projet MidCat avait une ampleur bien plus grande côté français que côté espagnol, avec des centaines de kilomètres de tuyaux à refaire de Perpignan à Dijon, puis jusqu’à l’Allemagne, des travaux de décongestion…»

Après Perpignan la Rayonnante, Perpignan la Nostalégique

Le RN joue la carte de la dédiabolisation, sans pour autant renoncer à ses fondamentaux. La défense de l’Algérie française est l’un d’eux. De Perpignan à Toulon, on choie les nostalgiques des colonies.

Quel retour sur l’expérimentation de la réforme de la police dans les Pyrénées-Orientales?

⊕ Le Monde / Retours mitigés sur l’expérimentation de la réforme de la police

Testée dans huit départements de métropole et dans les territoires d’outre-mer, la réorganisation des services suscite encore doutes et interrogations. « Police judiciaire, date de création : 1907, dissolution : 2023. » La modification de la page Wikipédia consacrée à la PJ a beau avoir été rapidement rectifiée, la capture d’écran a rapidement fait le tour des services de France et de Navarre. (…) Officiellement, les expérimentations menées dans les outre-mer et huit sites pilotes en métropole (Pas-de-Calais, Pyrénées-Orientales et Savoie depuis janvier 2021, puis Calvados, Haut-Rhin, Oise, Puy-de-Dôme et Hérault un an plus tard) donnent pleine et entière satisfaction.

Pour Serge Klarsfeld le RN est passé d’ennemi à adversaire

⊕ Le Parisien / Perpignan : Serge Klarsfeld se justifie après avoir reçu la médaille de la ville par le maire RN Louis Aliot

L’historien et avocat Serge Klarsfeld, figure de la mémoire de la Shoah, a accepté de recevoir la médaille de la ville des mains de Louis Aliot, ce qui avait suscité la polémique. La récompense avait surpris. Voire choqué. Serge Klarsfeld, cofondateur de l’association des « Fils et Filles de déportés juifs de France », s’est expliqué, ce vendredi, sur la médaille de la ville de Perpignan, qui lui avait été remise par le maire RN, Louis Aliot, le 13 octobre.

Polémiques et tribunes tous azimut suite à l’hommage aux Klarsfeld par Louis Aliot

Dominique Sopo, président de SOS Racisme estime, dans une tribune au « Monde », que Serge Klarsfed qui a consacré sa vie à « poser les conditions de l’impossibilité du retour de la Shoah en en faisant vivre la mémoire » s’est trompé de combat, en s’affichant avec le maire de Perpignan, Louis Aliot (RN).

En acceptant de recevoir des mains de Louis Aliot la médaille de la ville de Perpignan, Serge Klarsfeld, qui a pourtant inlassablement milité contre l’extrême droite, contribue à légitimer le Rassemblement national, selon les historiens Denis Peschanski et Renée Poznanski. Triste et grave. « Cher Serge,Tu sais l’estime que nous te portons, nous avons un immense respect pour la minutie de ton travail historique et nous sommes redevables de tes avancées sur l’histoire des Juifs de France pendant la Seconde Guerre mondiale ».

Beate et Serge Klarsfeld fondateurs de l’association Fils et filles de déportés juifs de France, ont reçu, jeudi 13 octobre, la médaille de la ville de Perpignan des mains du maire RN Louis Aliot qu’ils ont pourtant toujours combattu.

Campagne pour la direction du RN, les carottes sont-elles cuites pour Louis Aliot ?

Les bardellistes soupçonnent un membre de l’équipe du maire de Perpignan, adversaire de l’eurodéputé dans la course à la présidence du parti frontiste, d’être derrière la campagne de dénigrement de leur champion observée sur Twitter. Dans la bataille pour la présidence du Rassemblement national (RN), le ton monte et les coups pleuvent. Dernier épisode en date : les équipes de Jordan Bardella pensent avoir débusqué l’auteur de la campagne de dénigrement de leur champion observée sur Twitter ces dernières semaines. Dans leur viseur : Verlaine Djeni, ex-Les Républicains, entrepreneur bien installé dans les milieux d’extrême droite et connu, entre autres, pour ouvrir son carnet d’adresses people à des personnalités du RN. Et, désormais, attaché aux relations presse de Louis Aliot !

Les soutiens du maire de Perpignan pestent contre les conditions du congrès du parti, qu’ils jugent à armes inégales. L’abattement gagne les troupes de Louis Aliot. Il reste trois semaines avant le congrès du Rassemblement national (RN), mais les fidèles du maire de Perpignan n’ont plus le cœur au combat. Archi-favori, l’eurodéputé et président par intérim du parti, Jordan Bardella, a déjà empoché nombre d’atouts pour remplacer Marine Le Pen, le 5 novembre. « Même si rien n’est encore acté, on a compris que Bardella allait gagner cette bataille soporifique », soupire l’un des proches d’Aliot, le député de l’Aude Frédéric Falcon. « On va perdre à 70-30 », enrage un autre pilier.

Les chansons de Cali sur le disque des Wampas

À cause d’une erreur de fabrication, le dernier vinyle des Wampas a été interverti avec celui du chanteur Cali. Résultat, en achetant le vinyle du groupe, les fans ont entendu la voix du chanteur catalan.

Celine Hernandez victime d’une agression à Paris

⊕ 20 Minutes / Une championne paralympique porte plainte après une agression sexuelle

La championne paralympique de snowboard cross, la Française Cécile Hernandez, a annoncé avoir porté plainte pour une agression sexuelle qu’elle dit avoir subie à Paris dans la nuit de mercredi à jeudi alors qu’elle rentrait à son hôtel situé près de la Gare de Lyon.

