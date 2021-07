Revue de presse du 25 juillet l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

♦ L’incendie dans l’Aude provoque des coupures d’électricité en cascade en France, Espagne et au Portugal

900 pompiers et sapeurs-sauveteurs sont sur place. Les flammes ont déjà ravagé 850 hectares de forêt, tandis que plus d’une centaine d’habitants ont dû être évacués, par mesure de sécurité. Un important feu s’est déclaré vers midi, ce samedi, à proximité de l’autoroute A61 entre Narbonne et Carcassonne (…) “En raison des incendies dans l’Aude, la ligne électrique à très haute tension (entre Perpignan et l’ouest de Narbonne) a connu un incident technique et a été mise hors tension vers 16h30”, note le gestionnaire des réseaux de haute tension. Les flux d’électricité se sont alors reportés sur les lignes de l’ouest des Pyrénées, créant une surcharge qui a provoqué des coupures de courant pour 88.000 foyers autour de Perpignan et 19.000 foyers autour de Biarritz, détaille le communiqué, précisant que le courant a été rétabli vers 17h30.

Un incendie, qui avait déjà parcouru samedi soir quelque 850 hectares de végétation dans la montagne d’Alaric (Aude), a entraîné des coupures de courant en France, en Espagne et au Portugal, a-t-on appris de sources concordantes. Les réseaux espagnol et portugais d’électricité ont été touchés. “La péninsule ibérique a été déconnectée du réseau électrique européen”, a indiqué dans un communiqué le réseau de transport d’électricité (RTE). (…) Les flux d’électricité se sont alors reportés sur les lignes de l’ouest des Pyrénées, créant une surcharge qui a provoqué des coupures de courant pour 88.000 foyers autour de Perpignan (Pyrénées-Orientales) et 19.000 foyers autour de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques).

⊕ CM Jornal / Apagão na Europa teve origem num grande incêndio em França que afetou rede elétrica

“En raison des incendies dans l’Aude, la ligne à très haute tension (entre Perpignan et l’ouest de Narbonne) a subi un problème technique et a été déconnectée” en milieu d’après-midi, a indiqué RTE dans un communiqué, en référence aux incendies dans la montagne d’Alaric, dans le sud-ouest de la France. (…) Selon le communiqué, les flux d’électricité ont ensuite été transférés vers les lignes des Pyrénées occidentales, créant une surcharge qui a provoqué des coupures de courant en France, lesquelles ont fini par affecter les réseaux espagnol et portugais, déconnectant la péninsule ibérique du réseau électrique européen, a expliqué la société qui gère les réseaux à haute tension.

♦ Les Pyrénées-Orientales toujours champions de France des cas de Covid

Le porte-parole du gouvernement assure qu’il sera possible pour les plus jeunes de se faire vacciner au sein de leur établissement scolaire. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a assuré jeudi ne pas vouloir “stigmatiser les jeunes qui en ont bavé pendant un an et demi”, malgré la forte hausse du taux d’incidence de Covid-19 chez les 12-17 ans et les 18-29 ans. (…) “Dans les Pyrénées-Orientales, à Perpignan, vous avez un monsieur assez âgé, qui est hospitalisé, qui a été contaminé après avoir été en contact avec son fils qui avait été dans une soirée, en Espagne”, a cité en exemple Gabriel Attal.

♦ Achille et le Talon du RN

Le Rassemblement national n’a pas misé sur son ancrage local et l’a payé notamment aux élections départementales de juin, où il a perdu plus de la moitié de ses cantons, selon une étude de la Fondation Jean-Jaurès parue vendredi. « Le RN ne semble pas disposé à miser sur son ancrage territorial qui conditionne (la) fidélité » de ses électeurs, affirme Paul Cébille, membre de l’Observatoire de l’opinion et chargé d’études à l’Ifop, et auteur de cette étude publiée vendredi. Il y voit un « paradoxe » pour le parti d’extrême droite, qui était particulièrement en croissance entre 2012 et 2017 et « qui désormais stagne, voire régresse » à quelques mois de l’élection présidentielle. Cette étude évalue les effets des victoires du RN aux départementales de 2015 (31 cantons) sur les municipales de 2020 puis les départementales de 2021.

Le manque d’ancrage local, talon d’Achille du RN, selon une étude

♦ “Impossible n’est pas Français” la critique du livre de Louis Aliot

Dans l’ouvrage « Impossible n’est pas français » (Quid Novi), le maire (Rassemblement national) de Perpignan revient sur son parcours politique et règle quelques comptes au sein du parti lepéniste. En dépit de quelques passages pesants, assez dignes de l’idée qu’un maire se fait d’un journal municipal, le livre de Louis Aliot Impossible n’est pas français (Quid Novi, 196 pages, 20 euros) n’est pas sans intérêt. Le maire de Perpignan, la seule ville de plus de 100.000 habitants enlevée par le Rassemblement national (RN) en 2020, y règle quelques comptes internes au milieu du discours habituel et souvent soporifique du parti, et vise d’une part à conforter sa stature, en soulignant sa relative indépendance à l’intérieur du mouvement, d’autre part à réaffirmer sa totale loyauté à Marine Le Pen, dont il a été le compagnon pendant plus de dix ans.

♦ Des Pyrénées-Orientales jusqu’au bout du monde

⊕ 20 Minutes sport / Dernière étape avant la traversée du Titicaca pour Malia Metella et deux amis

L’ancienne championne de natation Malia Metella et deux amis ont choisi le lac Matemale (Pyrénées-Orientales) pour s’entraîner avant de tenter la traversée du Titicaca (Pérou, Bolivie). Traverser à la nage et en totale autonomie les 122 km du lac Titicaca au Pérou : voici le défi complètement fou que s’est fixé un trio d’aventuriers. Et avant d’entamer ce long périple, ils ont choisi le lac Matemale (Pyrénées-Orientales) et ses 1.600 mètres d’altitude pour s’entraîner une dernière fois. Au micro de France Bleu Roussillon, la vice-championne olympique de natation Malia Metella explique ce choix : « Même si ce n’est pas aussi haut, le lac de Matemale permet de trouver de l’altitude ». Et il faudra qu’ils s’y habituent s’ils veulent venir à bout du berceau des Incas situé à plus de 3800 mètres d’altitude !

♦ Une autre idée de la retraite

Par un après-midi maussade et pluvieux de ce début d’été, Andrée De Joncquière, 81 ans, et Anne Lebrun, 51 ans, sont rejointes par d’autres béguines dans la salle commune pour un jeu de société. Alors que les Français prennent la route des vacances, ces moments rythment les journées à la Tourangelle, une résidence pour seniors ouverte à Tours (Indre-et-Loire) voilà deux ans. (…) Des plafonds de ressources – 26 810 € pour une personne seule et 35 250 € pour un couple – ont été fixés par l’association Vivre en béguinage. Fondée par Thierry Prédignac et Christophe Baïocco, ancien joueur de football professionnel, cette association, établie à Perpignan, développe en parallèle de nouveaux programmes immobiliers sur tout le territoire

♦ Le focus international de Joan Baez sur Passa

UNE HISTOIRE Après une avenue Jimi Hendrix, la petite commune des Pyrénées-Orientales vient de donner à l’une de ses rues le nom de Joan Baez. Un post Facebook qui vaut certainement la meilleure des campagnes de pub. La petite commune de Passa, située au sud de Perpignan, à quelques encablures de la frontière espagnole, vient d’avoir un joli coup de projecteur. « Si votre route vous mène à Passa, France (petit village près de Perpignan), assurez-vous de vous promener dans la rue Joan Baez ». Ce petit mot a été posté sur les réseaux sociaux mi-juillet par l’icône de la musique folk elle-même, assorti de photos de ladite rue.

