Revue de presse du 18 juillet l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

♦ Des mesures pour contrer le variant dans les Pyrénées-Orientales

⊕ Les Echos / Covid : la France renforce ses mesures de contrôle aux frontières

La France va imposer des tests de moins de 24 heures à l’entrée sur son territoire en provenance du Royaume-Uni, de l’Espagne, du Portugal, de Chypre, de la Grèce et des Pays-Bas. Cette mesure, qui concerne uniquement les personnes non vaccinées, entrera en vigueur dimanche. (…) Dans les Pyrénées-Orientales, où le nombre de cas de Covid-19 augmente rapidement, le port du masque est, depuis vendredi, de nouveau obligatoire dans l’espace public. Les bars, restaurants, établissements de plage et épiceries devront également fermer à 23 h 00 à partir de dimanche soir et jusqu’au 2 août pour tenter d’enrayer l’explosion des cas de Covid-19, a annoncé la préfecture.

Le port du masque sera obligatoire dans l’espace public. Sauf à la plage et dans les grands espaces naturels, dans toutes les communes des Pyrénées-Orientales de samedi jusqu’au 2 août. L’annonce a été faite ce vendredi par la préfecture des Pyrénées-Orientales en raison d’une très forte hausse des cas de la Covid-19.

La situation épidémiologique se dégrade à l’échelle nationale. Certains départements, comme les Pyrénées-Orientales et la Haute-Corse, sont confrontés à une explosion de cas. Flambée dans les Pyrénées-Orientales. En seulement deux semaines, le taux d’incidence a explosé dans les Pyrénées-Orientales : il est passé de 12,7 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants le 2 juillet à 256,8 cas pour 100.000 habitants le 13 juillet (en moyenne sur une semaine glissante). Pour expliquer cette reprise épidémique, l’Agence régionale de Santé d’Occitanie avance, entre autres, la fréquentation touristique et la proximité avec la Catalogne, confrontée elle aussi à une recrudescence de cas. Vendredi, la préfecture du département a annoncé de nouvelles restrictions : le port du masque redevient obligatoire en extérieur jusqu’au 2 août, à l’exception des plages et des grands espaces naturels, et la consommation d’alcool est interdite dans l’espace public en-dehors des restaurants et des bars.

Les bars, restaurants, établissements de plage et épiceries de nuit des Pyrénées-Orientales devront fermer à 23h00 à partir de dimanche soir et jusqu’au 2 août pour tenter d’enrayer l’explosion des cas de Covid-19, a annoncé samedi la préfecture. Vendredi, les services de l’Etat avaient déjà imposé à partir de samedi et jusqu’au 2 août dans tout le département le port du masque dans les espaces publics, sauf sur la plage et les grands espaces naturels ainsi que l’interdiction de la consommation de boissons alcoolisées sur l’espace public en dehors des restaurants et bars.

♦ Perpignan championne…. de la plus grosse progression Covid

La situation sanitaire se dégrade à grande vitesse dans le département d’Occitanie, voisin de la Catalogne espagnole où l’épidémie est déjà repartie depuis plusieurs semaines. Il est aussi l’un de ceux où le variant delta est le plus présent. C’est toujours mauvais signe un jour d’allocution présidentielle. Ce lundi, les Pyrénées-Orientales sont le département où le virus circule le plus en France métropolitaine, avec 103 nouveaux malades hebdomadaires pour 100 000 habitants. Perpignan et ses environs sont d’ailleurs le premier territoire depuis le 7 juin à redépasser la barre symbolique du taux d’incidence de 100.

🦠 #Covid19 : flambée des cas et du delta dans les Pyrénées-Orientales



♦ Ils manifestant contre le Pass sanitaire

⊕ The Bloomberg / Thousands Protest in France Against Health Pass Amid Delta Worry

Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de France samedi pour protester contre la décision du président Emmanuel Macron de faire pression sur les gens pour qu’ils se fassent vacciner contre le virus Covid-19, alors que leurs concitoyens sont nombreux à le faire. (…) Pendant ce temps, certaines destinations estivales prennent des mesures supplémentaires pour contenir la variante du delta. Les autorités des Pyrénées Orientales, dans le sud de la France, ont imposé un couvre-feu temporaire de 23 heures à 6 heures du matin, affectant les bars, les restaurants, les plages et certains autres services non essentiels, ont rapporté Le Figaro et d’autres médias.

⊕ Le Soir .be / Des manifestations contre la vaccination et le pass sanitaire en France

Des rassemblements ont eu lieu à Paris, à Perpignan ou encore à Dijon. Plusieurs milliers de personnes, dans au moins trois rassemblements, manifestaient samedi après-midi à Paris contre la vaccination, la «dictature» ou le pass sanitaire, ont constaté des journalistes de l’AFP. Des rassemblements avaient lieu dans d’autres villes en France.

⊕ Le Monde / Près de 114 000 manifestants à travers la France contre le passe sanitaire et la vaccination

Cinq jours après qu’Emmanuel Macron a annoncé l’extension du passe sanitaire à de nombreux lieux en vue de lutter contre la propagation du variant Delta, 136 rassemblements au moins ont été comptabilisés par les autorités. De Paris à Perpignan (Pyrénées-Orientales) en passant par Lyon (Rhône) ou Quimper (Finistère), près de 114 000 personnes ont manifesté, selon le ministère de l’intérieur, samedi 17 juillet, contre la vaccination et le passe sanitaire, lequel va être requis dans de nombreux lieux à partir du mois d’août.

La préfecture des Pyrénées-Orientales a durci les mesures de prévention pour faire face à une flambée des nouveaux cas dans le département. « Macron démission », « liberté, liberté ! » Environ 400 personnes ont manifesté en criant ces slogans, samedi 17 juillet à Perpignan, lors d’un rassemblement contre la vaccination et le pass sanitaire. Les manifestants se sont retrouvés devant la préfecture, qui multiplie les consignes dans l’espoir d’enrayer l’explosion de nouveaux cas de Covid-19.

A Paris, Perpignan ou encore Marseille, plusieurs milliers de Français ont défilé pour protester contre la vaccination et la « dictature ». Alors que la France célébrait ce mercredi sa fête nationale du 14-Juillet, plus de 19.000 personnes, selon les autorités, ont manifesté dans le pays au nom de la « liberté » pour protester contre les annonces d’ Emmanuel Macron sur le pass sanitaire, la vaccination et la « dictature ».

♦ Elne, réunion de l’indépendantisme catalan

Des dirigeants récemment sortis de prison ou exilés dont l’ancien président catalan Carles Puigdemont se sont retrouvés vendredi à Elne (sud-ouest de la France), à l’occasion des 60 ans de l’association indépendantiste catalane Omnium Cultural.

♦ Perpignan, quand les médias nationaux parlent de la com de la mairie

Ces derniers mois, la tension est montée crescendo à la résidence El Vivès, à Perpignan (66). Pris en otage par le trafic de drogue depuis près de deux ans, les copropriétaires passent à l’offensive, épaulés par la mairie RN qui en a fait ses choux gras. Veste de costume blanche, lunettes de soleil entre les doigts… Le maire RN de Perpignan Louis Aliot dégage un faux air de « parrain » lorsqu’il menace les dealers par vidéo interposée, devant un tractopelle en train de murer leur « coffee shop ».

