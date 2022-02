Revue de presse du 27 février l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Le rapport parlementaire de Laurence Gayte qui préconise la « diversification du tourisme de montagne ». Depuis le début des bombardements à Kiev, l’association catalane Alliance Occitanie Ukraine recueille des kits de première nécessité pour aider les Ukrainiens. Politique, tous au téléphone pour recuperer les parrainages et les indiscrétions de L’Obs.

⊕ Geo / Changement climatique : un rapport parlementaire préconise de diversifier le tourisme de montagne

Un rapport parlementaire publié mercredi 23 février 2022 met en garde contre l’impact du réchauffement climatique sur le tourisme de montagne, très tourné pour l’instant vers le ski, et préconise une diversification volontariste des activités, dans le respect des particularités de chaque région. « Les conséquences du changement climatique en montagne s’imposent à nous comme une évidence », a déclaré à l’AFP la députée Laurence Gayte, une des deux rapporteures. Le réchauffement climatique et la hausse de la fréquence des phénomènes climatiques extrêmes « ont des effets très directs sur le tourisme », souligne le rapport. En première ligne surtout, le ski et son « rôle central dans l’économie de ces territoires est interrogé », alors que cette activité hivernale représente « 82% du chiffre d’affaires de la montagne », affirme la députée des Pyrénées-Orientales.

Changement climatique : un rapport parlementaire préconise de diversifier le tourisme de montagne https://t.co/QYAD351xTX — GEO (@GEOfr) February 25, 2022

Plusieurs organisations humanitaires appellent à la solidarité des particuliers pour acheminer des biens de première nécessité et du matériel médical au peuple ukrainien. Liste non exhaustive de cinq d’entre elles. (…) L’association catalane Alliance Occitanie Ukraine. Créée en 2007 près de Perpignan, l’association affrète chaque année entre cinq et six camions de matériel médical et paramédical vers l’Ukraine. Depuis le début des bombardements à Kiev, l’association recueille des kits de première nécessité – alimentation, vêtements, pansements et compresses – pour venir en aide aux civils qui doivent faire face aux pharmacies dévalisées et aux soins hospitaliers majoritairement payants. Il est possible de contacter l’association sur sa page Facebook pour faire des dons de matériel d’urgence.

Ces associations auxquelles faire des dons pour soutenir la population ukrainienne https://t.co/9rZtYeXkWp pic.twitter.com/gUlBpxWbFw — L'Obs (@lobs) February 25, 2022

Comme Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, la candidate du Rassemblement national peine à réunir ses ultimes signatures. Elle a interrompu ses déplacements de campagne pour s’y consacrer. Comment reconnaître un élu du Rassemblement national (RN) ? Il est « au téléphone, comme tous les copains », dit Louis Aliot, maire de Perpignan, en s’incluant dans le lot. A dix jours de l’échéance du 4 mars, le siège de campagne du parti d’extrême droite a pris des airs de centre d’appel.

Présidentielle 2022 : Marine Le Pen « galère » encore pour trouver ses parrainages https://t.co/lsbAygmm22 — Le Monde Politique (@lemonde_pol) February 22, 2022

Informations exclusives, anecdotes piquantes, images fortes… Chaque mercredi, « l’Obs » raconte les dessous de la course à l’Elysée. (…) Mais où est passé Jean Castex ? (…) Il aide également aux ralliements de personnalités venues de la droite, son ancienne famille politique. « Il les connaît bien et puis il a déjà emprunté le même chemin, ça aide », confie un proche. Son avenir ? Il refuse d’en parler et même, jure-t-il, d’y penser. Il dément, en revanche, ceux qui lui prêtent des ambitions sénatoriales dans ses Pyrénées-Orientales. Ou la volonté de demeurer à Matignon.

La contre-attaque de Pécresse, la cure de Jean Castex… Les coulisses de la présidentielle https://t.co/bjUyEwVgT6 pic.twitter.com/laUAIiGUz2 — L'Obs (@lobs) February 23, 2022