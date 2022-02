Revue de presse du 20 février l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Du drame de Saint-Laurent de la Salanque à la perquisition chez Thierry Casasnovas, en passant par France Culture et W9, ils ont mis Perpignan et les Pyrénées-Orientales sous les projecteurs des médias nationaux et internationaux.

♦ Thierry Casasnovas à nouveau dans les radars de la justice

Visé par une information judiciaire, le naturopathe Thierry Casasnovas, adepte du jeûne et du crudivorisme, le régime alimentaire cru, a été perquisitionné par les gendarmes ce mercredi. Sur le Web, ses conseils santé, jugés dangereux par les autorités, cumulent des millions de vues.

🔵 INFO LE PARISIEN | Dans le viseur des autorités, le naturopathe Thierry Casasnovas a été perquisitionné dans le cadre d'une enquête des chefs «d’exercice illégal de la profession de médecin», «abus de faiblesse» et «pratiques commerciales trompeuses»https://t.co/lRUvzw1aId — Le Parisien (@le_Parisien) February 17, 2022

♦ Le mercato sans fin entre les extrêmes droites

Après Gilbert Collard, Jérôme Rivière et Stéphane Ravier, la zemmourie orchestre savamment le ralliement d’autres élus frontistes. (…) Ceux qui partent ont toute leur place dans ce parti d’extrême droite, ce sont les reliques de la mort », s’esclaffe un dirigeant. Marine Le Pen, elle-même, soutient que dans cette bataille, elle n’a « perdu aucun ami ». Pour d’autres, les départs sont plus compliqués à vivre, sur le plan humain notamment. Le grand mercato de la droite nationale brise des amitiés. Louis Aliot, ami de longue date de Jérôme Rivière, lui a demandé de rendre son mandat, qu’il doit au RN. « Tu démissionnes, et on reste amis », a-t-il proposé. Refus de l’intéressé. Le maire de Perpignan a rompu le contact.

"On sait comment tu es traité au RN, ce ne sera pas le cas avec nous. Ta place est à nos côtés" ⤵️https://t.co/3B3N4MNa20 — L'Express (@LEXPRESS) February 15, 2022

♦ Un Catalan du « convoi de la liberté » à Bruxelles

Une délégation de participants aux convois anti-pass vaccinal a été reçue mardi après-midi par des eurodéputés au Parlement européen à Strasbourg (Est), avec l’intention de leur remettre une « lettre ouverte » et des « doléances de citoyens » sur les restrictions sanitaires. (…) Stéphane, électricien de 48 ans, s’apprêtait ainsi à reprendre la route pour rentrer à Perpignan (Sud) : « C’est la fin du voyage, mais j’espère que notre message sera entendu. »

Des participants aux convois anti-pass reçus au Parlement européen par des eurodéputés du Rassemblement national: Une délégation de participants aux convois anti-pass vaccinal a été reçue mardi après-midi par des eurodéputés au Parlement européen à… https://t.co/I7sdS995iB — 7sur7 (@7sur7) February 15, 2022

♦ Le drame de Saint-Laurent-de-la-Salanque dans tous les médias

Quatre jours après le drame qui a fait huit morts à Saint-Laurent-de-la-Salanque, dans les Pyrénées-Orientales, la piste criminelle est toujours envisagée. Le périmètre de la zone touchée par l’incendie qui s’est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi dans un immeuble en plein cœur de Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales), faisant huit morts, a été totalement bouclé par les forces de l’ordre. Derrière les bâches noires tendues au travers de la rue, on aperçoit à peine les pompiers et militaires qui s’activent pour sécuriser les lieux dévastés par le drame.

Incendie près de #Perpignan : «J’ai perdu 42 ans de ma vie»



Quatre jours après le drame qui a fait 8 morts à Saint-Laurent-de-la-Salanque, la piste criminelle est toujours envisagée. ⤵https://t.co/RmkL7gIr9H — Libération (@libe) February 17, 2022

Les prélèvements sont terminés, cinq jours après l’explosion qui a tué huit personnes dans cette petite ville des Pyrénées-Orientales. Les analyses pour déterminer les causes du sinistre peuvent commencer. Les investigations sur l’origine de l’incendie qui a fait huit morts à Saint-Laurent-de-la-Salanque dans les Pyrénées-Orientales le 14 février « sont achevées pour la partie constat », annonce, samedi 19 février, le procureur de la République de Perpignan Jean-David Cavaillé lors d’une conférence de presse. « Les experts ont dû sortir et analyser 34 tonnes de gravats des immeubles », explique-t-il. La phase d’analyse va maintenant commencer, « et ce n’est qu’à l’issue que nous pourrons connaître l’origine de l’incendie et/ou de l’explosion », ajoute le procureur.

Saint-Laurent-de-la-Salanque : "Aucune autre victime n'a été découverte dans les gravats" de l'incendie, annonce le procureur de la République de Perpignanhttps://t.co/EXbQ5R0OTj pic.twitter.com/69kJ3F20To — franceinfo (@franceinfo) February 19, 2022

⊕ The Guardian / At least seven killed after explosion and fire in southern France

Interior minister heads to scene of tragedy near Perpignan as search of gutted buildings continues. At least seven people, including two children, have died after an explosion sent fire raging through a building in southern France. One of the victims of the blaze that started in a three-story building in the coastal town of Saint-Laurent-de-la-Salanque, north-east of Perpignan, was reported to be a baby.

At least seven killed after explosion and fire in southern France https://t.co/6kiospjVOC — Guardian news (@guardiannews) February 14, 2022

♦ De France Culture à W9, Perpignan dans l’actu

Ce soir, cap sur Perpignan. L’occasion de découvrir les acteurs et responsables culturels locaux de la ville, passée sous patronage RN depuis les municipales de 2020.

PODCAST | Ce soir #SoftPower sur @franceculture s’arrêtait à @MairiePerpignan pour le 6e épisode de sa série sur la politique culturelle des villes: quels changements depuis l’arrivée du RN en matière de politique culturelle ?

La réponse ici : https://t.co/6dw9COmGVz — Frederic Martel (@martelf) February 13, 2022

Située entre la mer Méditerranée et les montagnes des Pyrénées, Perpignan est connue pour être une cité d’histoire et d’art. Mais c’est aussi la 6ème ville la plus dangereuse de France. De nombreuses communautés y coexistent, et l’agglomération connaît l’un des taux de pauvreté les plus élevés de l’hexagone. Les 160 policiers interviennent régulièrement dans le quartier de Saint-Jacques, où la moitié des logements sont vides ou délabrés, et où le taux de chômage atteint 83%. Lors de patrouilles, ils sont souvent confrontés à des rixes entre bandes et à des violences.

Tout de suite, @CASALTAoff vous embarque à Perpignan, l'une des villes les plus dangereuses du pays ! #EnquêteDAction 😨 pic.twitter.com/9bEoaB3AZs — W9 (@W9) February 18, 2022