Revue de presse du 27 novembre l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 27 novembre 2022 à 08:18

Quel menu pour la #revue de presse à seulement 28 « dodos » de Noël ? Le « système Aliot est-il si différent de celui de son prédécesseur ? Plainte à diffamation contre une opposante à la mairie. Pédagogie adaptée, ou école d’ingénieur unique en France.

Enquête sur « le système Aliot », plainte en diffamation et cantonale partielle

Deux ans après son élection, le maire de la plus grande ville RN de France, candidat à la cantonale partielle de ce dimanche dans les Pyrénées-Orientales, n’a pas tout à fait rompu avec les travers qu’il reprochait à son prédécesseur, Jean-Marc Pujol. Ambition revue à la baisse : faute d’avoir été élu président du Rassemblement national, Louis Aliot tente de faire entrer le parti d’extrême droite au conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Le maire de Perpignan est candidat à la cantonale partielle de Perpignan-Canohès, ce dimanche. Il pourra difficilement y faire moins bonne figure que dans son humiliante défaite face à Jordan Bardella pour la succession de Marine Le Pen.

⊕ Basta Mag / Le maire RN de Perpignan veut faire taire une militante antiraciste

Pour avoir dit que « les réfugiés ukrainiens n’ont pas grand-chose à attendre des fascistes », une militante antiraciste est poursuivie en justice par le maire d’extrême droite de Perpignan Louis Aliot. Cette tribune de soutien dénonce cette attaque.

Le maire de Perpignan, Louis Aliot (RN), va tenter de faire son entrée au Département des Pyrénées-Orientales et poursuivre son implantation dans ce département du sud de la France. En 2020, il avait été élu avec 53,09 % des suffrages exprimés à la tête de cette ville de 119.344 habitants, la plus grande commune de France tenue par un maire du parti de Jordan Bardella (contre lequel il s’est présenté sans succès, pour l’élection à la présidence du parti).

Manque de CDI et faiblesse des prix de m’immobilier rendent Perpignan attractive

Tout plaquer pour changer de vie ? OK, mais pour aller où ? Si vous vous posez ces questions, que le besoin de changer d’air se fait de plus en plus pressant, la 4e édition du baromètre « Emploi et logement : le classement des villes où s’installer » va vous donner les clés pour réaliser votre choix. (…) Les villes qui suivent au classement peinent à concilier le meilleur des deux mondes. Grenoble (4e) et Lille (6e) bénéficient d’un marché de l’emploi dynamique, mais les candidats à l’installation auront un pouvoir d’achat immobilier beaucoup moins intéressant. (…) À contrario, les nouveaux arrivants à Perpignan (5e) et Saint-Étienne (7e) peuvent voir grand pour leur logement. Mais risquent d’avoir un peu plus de mal à trouver un emploi. Idem à Marseille, la ville la moins attractive professionnellement.

Souffrance animale, le paradoxe des députés

« Je les entends rire comme je râle et je les vois danser comme je succombe/Je pensais pas qu’on puisse autant s’amuser autour d’une tombe ». Aymeric Caron a pris soin de citer la célèbre chanson de Francis Cabrel en préambule de sa proposition de loi (PPL) visant à interdire la corrida. Le député antispéciste va profiter de la niche parlementaire * de La France insoumise, ce jeudi, pour tenter « d’abolir » sur le territoire français ce qu’il considère comme une « barbarie ». (…) Le Rassemblement national de Marine Le Pen, qui ne cesse de se revendiquer comme défenseur des animaux, laissera également une liberté de vote sur le sujet ce jeudi. Quatre députés RN du Gard ont notamment fait savoir qu’ils s’opposeraient à la PPL, tout comme les quatre élues de Pyrénées-Orientales ou encore Emmanuel Taché de la Pagerie, député de Camargue.

Ecole d’ingénieur, pédagogies adaptées, le grand écart à Perpignan

Souvent mis en place par nécessité face à des classes et des enfants en difficulté, les enseignements alternatifs séduisent et transforment toujours plus les rapports entre professeurs, élèves et parents. Pauline Schmidt ne voit vraiment pas comment elle aurait pu faire travailler ses élèves sans passer par une pédagogie alternative. Dans son école élémentaire située dans un quartier défavorisé de Perpignan, cette directrice accueille 140 enfants, en majorité issus d’une communauté gitane sédentaire. Quand elle a débarqué dans l’établissement comme prof, il y a cinq ans, les élèves «ne tenaient pas assis plus de dix minutes et l’absentéisme atteignait des taux records, jusqu’à 50 % à certaines périodes de l’année».

Perpignan abrite Sup’EnR, une école d’ingénieurs unique en France, dédiée à toutes les énergies renouvelables. Un secteur prisé autant par des étudiants sensibles à la transition écologique que par des recruteurs aux besoins toujours plus nombreux et variés. Du soleil, du vent, des rivières, la mer… Dans les Pyrénées-Orientales, les éléments sont favorables à l’implantation d’énergies renouvelables. C’est ainsi que Sup’EnR, une école d’ingénieurs unique en son genre, est installée à Perpignan. « Nous sommes les seuls à aborder l’éolien, le solaire, la géothermie, l’hydraulique, la biomasse, l’énergie marine », présente Régis Olivès, le directeur.

⊕ La Croix / À Perpignan, six jeunes filles gitanes devant la caméra

À Perpignan, six jeunes adolescentes, issues de la communauté gitane du quartier Saint-Jacques, se sont lancées dans le tournage d’un court métrage, dans le cadre d’un atelier de la compagnie théâtrale TBNTB. Lorsqu’elle parle, Katchouna fait naturellement danser ses doigts. Ils s’enroulent et se déroulent, se posent sur son coeur puis sur ses lèvres, dissimulant un sourire gêné. « Quand je joue dans le film, je me sens être quelqu’un », murmure-t-elle, en gloussant timidement. Autour d’elle, les autres filles acquiescent : « On est fières, on se régale. » À 15 ans, Katchouna tourne, pour la première fois, dans un court métrage, aux côtés de ses cinq cousines, âgées de 13 à 16 ans. Toutes habitent dans le quartier Saint-Jacques, à Perpignan, et sont issues de la communauté gitane catalane.

