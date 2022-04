Revue de presse du 3 avril l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Au programme de la revue de presse dominicale ? Perpignan dans le top ten des densités carcérales et dans la moyenne pour la densité médicale. Les Pyrénées-Orientales affichent une situation inquiétante face à la sécheresse.

♦ Plus de prisonniers, moins de médecins et toujours plus de sécheresse

⊕ Europe 1 / Les prisons françaises comptent de nouveau plus de 70.000 détenus

Les prisons françaises renouent avec un niveau de surpopulation qu’elles n’avaient plus atteint depuis deux ans, au début d’une crise sanitaire qui avait provoqué une chute drastique du nombre de détenus. Après deux mois de confinement au printemps 2020, le taux d’occupation moyen des prisons était passé sous le seuil des 100%. (…) La densité carcérale atteint ou dépasse même 200% dans six établissements (Bordeaux-Gradignan, Rochefort, Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon, Perpignan et Nîmes).

⊕ Capital / La carte des déserts médicaux que les candidats à la présidentielle veulent éradiquer

Les déserts médicaux ne se trouvent pas forcément dans les zones rurales, comme le montrent les densités de médecins généralistes révélées à Capital par l’Ordre des médecins. Ce dernier estime que les candidats à la présidentielle ne proposent pas les bonnes mesures. (…) “Attention aux chiffres exagérés des zones thermales”, prévient néanmoins le Dr Jean-Marcel Mourgues, vice-président du Cnom. Mont-Dore et d’autres bassins de vie comme Arreau dans les Pyrénées-orientales ont des densités gonflées par la présence de stations thermales.

La sécheresse inquiète actuellement beaucoup de pays, notamment le sud-ouest des États-Unis où une méga-sécheresse se prolonge depuis 22 ans. Mais pas besoin d’aller aussi loin pour observer ce phénomène qui se passe déjà en France et que l’on peut encore constater dès les premiers mois de cette nouvelle année ! Les grandes régions principalement touchées actuellement sont les Pyrénées-Orientales, toute la Provence et le Poitou-Charentes ; elles font face à un manque d’eau et à des incendies de végétation alors que le printemps vient seulement de pointer le bout de son nez.

♦ Saint-Jacques théâtre du nouveau Kohlanta des quartiers

Lancé il y a un an et demi sous l’impulsion de Djibril Dramé un habitant des Groux à Fresnes (Val-de-Marne), ce concept potache mais bien ficelé s’exporte désormais partout où la fine équipe menée par ce super fan de «Koh-Lanta» est invitée, grâce au bouche-à-oreille sur les réseaux sociaux. (…) Avant Marseille, ils ont été reçus comme des rois à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), à Perpignan (Pyrénées-Orientales). Contactés via les réseaux sociaux par des stars au nombre d’abonnés vertigineux comme Nasdas, considéré comme le premier influenceur du réseau Snapchat en France.

♦ Perpignan dans la stratégie de campagne de Marine Le Pen

En dynamique dans les sondages, donnée au second tour avec seulement cinq points de retard sur Emmanuel Macron, la candidate du RN retient son souffle pour éviter les accidents de campagne. Son conseiller spécial Philippe Olivier avait prévenu L’Express : « La seule surprise, c’est qu’il n’y en aura pas. » Depuis son entrée en campagne, malgré les percées d’Eric Zemmour, les défections en faveur du candidat de Reconquête, et la guerre en Ukraine, la stratégie de Marine Le Pen demeure grosso modo inchangée. Adoucir son image, humaniser sa personnalité, convaincre qu’elle n’est pas une menace pour la République. Tout en continuant de se poser comme la championne du pouvoir d’achat. (…) Surtout pas de vague. Les prochains déplacements de Marine Le Pen se feront en terrain conquis. La députée du Pas-de-Calais tiendra son dernier meeting jeudi 7 avril dans la ville de Perpignan, gagnée aux municipales de 2020 par son ex-compagnon Louis Aliot. Une commune dans laquelle elle a déjà organisé, fin juillet 2021, le Congrès du RN et dans laquelle elle est déjà passée début janvier, à l’occasion d’un déplacement de campagne dans le Sud. Avant cela, la quinquagénaire réfléchit à organiser un déplacement sur le thème de la sécurité, sur le chemin des Pyrénées-Orientales.

♦ Ces startups catalanes qui innovent

⊕ La Tribune / Pourquoi la solution de Kuupanda intéresse Xavier Niel et Groupama

La startup catalane Kuupanda (basée à Céret et Barcelone), développeur d’un outil de gestion et de commercialisation pour les agriculteurs, vient d’intégrer l’accélérateur parisien Hectar, créé par Xavier Niel. Après avoir finalisé sa seconde levée de fonds, la start-up, qui vient de signer une convention de partenariat avec Groupama, à l’ambition de toucher 20.000 producteurs d’ici 2025.

♦ On en oublierait presque le Covid

Deux semaines après la fin du port du masque obligatoire pour l’ensemble des entreprises, salariés et chefs d’entreprise oscillent entre le plaisir de retrouver des visages et la prudence, face à la flambée des cas de Covid. (…) « On est très contents de retrouver les sourires des collaborateurs et des clients », abonde Brice Sarnac, hôtelier à Banyuls-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales.

♦ Le tourisme en mode « on prend son temps »

Si on l’avait oublié, l’Occitanie est l’une des plus grandes régions de France. Réunissant l’ex-Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, elle couvre 13 départements, depuis Tarbes à l’ouest jusqu’à Montpellier à l’est, et de Cahors au nord de Perpignan au sud.

♦ L’ourson catalan fête ses 60 ans

⊕ Le Parisien Eco / 60 ans et pas une ride: l’extraordinaire santé du petit ourson guimauve de Perpignan

Beau, bon et désormais bio, c’est le petit ourson guimauve des chocolats Cémoi de Perpignan. Sa consommation est en forte croissance alors qu’il fête cette année ses soixante ans.

