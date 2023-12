Revue de presse du 3 décembre 2023, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 3 décembre 2023 à 08:43

Au programme de la revue de presse du 3 décembre 2023 ? Chaleur, sécheresse, crèche de Noël, un porte-parole snobé. Mais aussi, un futur lycée perpignanais en catalan et les éoliennes en mer.

Vous l’avez manqué ? Lire ou relire la revue de presse du 30 novembre 2023.

Les Pyrénées-Orientales toujours secs, secs, secs….

Huffington Post / 2023 sur le podium des années les plus chaudes en France, une performance inquiétante

L’automne 2023 sera pour sa part « le plus chaud jamais enregistré depuis 1900 », selon le bilan climatique de l’année écoulée. Sur la même lancée inquiétante que 2022. 2023 a été la deuxième année la plus chaude en France, selon le bilan climatique de l’année écoulée, présenté ce jeudi 30 novembre au siège de Météo-France à Toulouse par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. (…) Parmi les évènements illustrant l’accélération du changement climatique en cours, Météo France déplore un hiver historiquement sec, marqué par une séquence de 32 jours consécutifs sans précipitations , du jamais vu depuis 1959. Heureusement, la pluviométrie normale cet été, suivi d’un automne humide, devrait permettre de mettre un terme à cette sécheresse, sauf sur le littoral languedocien et les Pyrénées-Orientales.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

En Roussillon, où la ressource hydrique manque, Jean-Marc Lafage cultive l’eau afin de pouvoir continuer à cultiver la vigne. Pour l’immense majorité des habitants de ce pays, c’est une réalité difficile à croire : à l’extrême sud, des terres et des hommes sont cruellement en manque d’eau. Tandis que, presque partout, les vignes pataugent, il est des endroits reculés où elles ont soif.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Un lycée en catalan ouvrira-t-il bientôt ses portes à Perpignan ?

La Bressola, association d’écoles catalanes dans les Pyrénées-Orientales, souhaite se doter d’un lycée depuis plusieurs années. Elle franchit une étape en annonçant l’acquisition du monastère du Vernet à Perpignan pour 1,2 M€.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Perpignan met Jésus sur la voie publique

Pour pouvoir installer une crèche de Noël dans la mairie de Perpignan, ce qui est interdit par la loi, le maire RN Louis Aliot a trouvé un stratagème étonnant. Un tour de passe-passe qui ne plaît pas à la Ligue des droits de l’homme qui a saisi le tribunal administratif.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Quand Louis Aliot snobe le porte parole du gouvernement

Le ministre de l’industrie, Roland Lescure, et le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, se sont rendus, vendredi 1ᵉʳ décembre, dans la ville du Pas-de-Calais dirigée par le Rassemblement national, pour vanter la politique industrielle du gouvernement. Le maire d’Hénin-Beaumont, Steeve Briois, a dénoncé « une piteuse opération de communication ». (…) « Comme porte-parole du gouvernement, j’ai fait plus de trois cents déplacements dans le pays, et seulement trois fois le maire était absent : à Perpignan, à Fréjus et à Hénin-Beaumont… à chaque fois, des villes avec un maire RN », dit Olivier Véran. « Quand on se bat pour l’industrie, tous les maillots politiques sont généralement représentés, sauf deux : celui des élus du RN, car c’est un parti qui ne se nourrit que des mauvaises nouvelles, et celui des élus de La France insoumise (LFI), car ils n’aiment pas l’industrie », estime Roland Lescure.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Retour du Covid, un collectif réclame le retour du masque à l’hôpital

En septembre sous 28 °C, à Perpignan, l’hôpital déborde de patients examinés sur des brancards en file dehors, sur le parking. Les lieux de soins déjà éprouvés avant 2020 flirtent aujourd’hui quotidiennement avec la catastrophe : il faut sortir de l’aveuglement et mettre en place des mesures sanitaires pérennes et efficaces.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Les éoliennes dans les Pyrénées-Orientales

Aujourd’hui, un seul parc éolien offshore est en production en France, au large de Saint-Nazaire. Mais une quinzaine d’autres sont en construction ou en projet. Des dizaines d’éoliennes en mer fleuriront bientôt sur les côtes françaises. Emmanuel Macron a en effet annoncé ce mardi que le gouvernement lancerait un énorme appel d’offres en 2025 pour l’installation de parcs éoliens en mer. (…) En 2024 , de premières fermes pilotes d’éoliennes flottantes doivent par ailleurs être installées, de trois éoliennes chacune. L’une au large du Golfe de Fos (Bouches-du-Rhône), puis deux autres au large des côtes occitanes, à Leucate-Le Barcarès (Aude et Pyrénées-Orientales) et à Gruissan (Aude).