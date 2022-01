Revue de presse du 30 janvier l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Au programme de la revue de presse du 30 janvier ? Le Ministre de la Justice en soutien au député malmené par les anti-passe. Romain Grau pris à partie, une affaire qui avance à pas de géant. Alain Ferrand, « l’écureuil est dans » la cabane, je répète, « l’écureuil est dans » la cabane. Ou encore enquête dans les Pyrénées-Orientales sur « Chamanisme à l’origine »

♦ Le Ministre de la Justice en soutien au député malmené par les anti-passe

L’élu LREM des Pyrénées-Orientales Romain Grau a été pris à partie et frappé le week-end dernier lors d’une manifestation anti-pass. Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, en déplacement à Perpignan où un député LREM a été agressé par des manifestants anti-pass, a dénoncé, jeudi 27 janvier, les discours de « haine » de politiciens qui conduisent, selon lui, à des « dérives ». « Je pense qu’il est temps de s’interroger sur ces dérives, sur les réseaux sociaux, sur les irresponsables politiques qui répandent la haine. Eux ont le goût d’une France fracturée. Leur programme, c’est monter [les gens] les uns contre les autres », a déclaré le garde des Sceaux, après avoir rendu visite à Romain Grau, député des Pyrénées-Orientales, frappé samedi par des opposants au pass sanitaire.

Violences contre des élus : le ministre Eric Dupond-Moretti tance les "irresponsables politiques"https://t.co/vYo2Zs5Xxk pic.twitter.com/pj0fpE859p — franceinfo (@franceinfo) January 27, 2022

Ce chiffre impressionnant a été annoncé par le président (LREM) de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, dans le cadre de l’émission «Violences contre les élus» qui sera diffusée jeudi soir. 540 : c’est le nombre de députés de tous les bancs (sur 577) «qui ont subi des menaces, voire des outrages ou des agressions», depuis novembre, selon le président (LREM) de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand. Ce proche d’Emmanuel Macron était interrogé par LCP dans le cadre de l’émission «Violences contre les élus» diffusée jeudi soir, dans laquelle parlent également les ministres de la Justice, Eric Dupond-Moretti, et des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau.

En trois mois, 540 députés ont «subi des menaces, voire des outrages ou des agressions». Par @chez_pol https://t.co/gX8l1f8P7o — Libération (@libe) January 27, 2022

♦ Romain Grau pris à partie, une affaire qui avance à pas de géant

Le député et un conseiller parlementaire avaient été agressés samedi par une foule de manifestants anti-passe, recevant des insultes et un coup de poing. Deux individus ont été placés en garde à vue jeudi 27 janvier après l’agression du député LREM Romain Grau samedi à Perpignan, par des individus manifestant contre le passe sanitaire, a appris l’AFP auprès du parquet.

Le député et un conseiller parlementaire avaient été agressés samedi par une foule de manifestants anti-passe, recevant des insultes et un coup de poing. https://t.co/P3YXoLFmK8 — Le Figaro (@Le_Figaro) January 27, 2022

Samedi dernier, alors qu’il travaillait à l’intérieur de sa permanence avec un conseiller parlementaire d’Eric Dupond-Moretti, a été violemment pris à partie par « une horde » de manifestants anti-passe vaccinal. Trois hommes ont été placés en détention samedi et seront jugés lundi après l’agression du député LREM Romain Grau samedi dernier à Perpignan, par des personnes manifestant contre le pass sanitaire, a-t-on appris auprès du parquet. Deux d’entre eux avaient été placés en garde à vue jeudi, avant l’interpellation vendredi d’une troisième personne.

Agression d’un député LREM à Perpignan : trois hommes jugés lundi

➡️ https://t.co/bSBKJFwNhB pic.twitter.com/qYtjgNJcXw — Le Parisien | faits divers (@leparisien_fdiv) January 29, 2022

♦ Alain Ferrand / « L’écureuil est dans » la cabane, je répète, « l’écureuil est dans » la cabane

⊕ Le Figaro / Le maire de Barcarès en détention provisoire après révocation de son contrôle judiciaire

Mis en examen pour extorsion en bande organisée, le maire de Barcarès et vice-président de l’agglomération de Perpignan, Alain Ferrand, a été placé en détention provisoire vendredi 28 janvier aux Baumettes à Marseille, après révocation de son contrôle judiciaire, a appris l’AFP auprès du parquet.

"Il m’a retenu de force en mairie pendant plus de six heures". Enquête sur le maire de Barcarès, Alain Ferrand, qui fait l’objet de trois enquêtes judiciaires : soupçons d’extorsion et de collusion entre intérêts publics et privés, entre autres. https://t.co/1J1TrCFo1q — Cellule investigation de Radio France (@InvestigationRF) January 7, 2022

♦ Après le spécialiste du cru, les autorités enquêtent sur la secte « Chamanisme à l’origine »

La police nationale a lancé un appel à témoins pour retrouver Cyrille Adam, soupçonné d’être à la tête d’un mouvement à « dérive sectaire et d’emprise mentale ». L’office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP, dépendant de la direction centrale de la police judiciaire) a été saisi d’une enquête qui concerne ce mouvement à « dérive sectaire et d’emprise mentale ». Il recherche des victimes en lien avec le mouvement et son dirigeant, âgé d’environ 70 ans. (…) les faits se sont déroulés dans le Tarn-et-Garonne et les Pyrénées-Orientales. Six plaignantes, d’anciennes élèves ont témoigné auprès des gendarmes de la section de recherches de Nîmes.

La police lance un appel à témoins pour dénoncer le mouvement sectaire "Chamanisme de l'origine"https://t.co/zt8m21E4Dc pic.twitter.com/SdroSDvJ9p — BFMTV (@BFMTV) January 28, 2022

♦ Les éoliennes au large de Leucate et du Barcarés

⊕ Paris Match / Trois éoliennes flottantes installées en Méditerranée fin 2023

Ocean Winds et la Banque des Territoires a entamé la construction de trois éoliennes qui flotteront au large de la Méditerranée en 2023. Le projet de construction de trois éoliennes flottantes en Méditerranée a été entériné jeudi par Ocean Winds et la Banque des Territoires, avec pour objectif qu’elles voient le jour fin 2023.(…) Ces éoliennes seront installées en Méditerranée, « à plus de 16 km » au large de Leucate dans l’Aude et du Barcarès dans les Pyrénées-Orientales. À l’étude depuis 2017, ce projet a déjà obtenu l’autorisation des autorités administratives.

Trois éoliennes flottantes installées en Méditerranée fin 2023 https://t.co/clzMManajl pic.twitter.com/9Y0CzgTri8 — Paris Match (@ParisMatch) January 27, 2022