Cult’Hebdo 26 janvier 2022 | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

Gérard Jacquet : Figure emblématique du rock d’expression catalane en Roussillon depuis 1977, Il revient à ses premières amours avec un rock méditerranéen, passionné, poétique, mélodique, subtil et puissant.

Patrick Felices : Contrebassiste, bassiste, arrangeur et musicien des trois artistes, il est un incontournable de la scène locale depuis la fin des années 80. Il est aussi le programmateur musical de festivals et des soirées Jazz et vin des festivals 10/10 et 20/20. Il accompagne Cali et Pascal Comelade.