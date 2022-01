Zapping de l’actualité des Pyrénées-Orientales | Semaine du 27 janvier

Avec 243.659 points d’accès aux services en 2020, l’Occitanie figure au quatrième rang des régions de France métropolitaine les mieux équipées ; avec 10,6 % des points d’accès du territoire (pour 9,1 % de la population). Relevés par la CCI Occitanie, ces chiffres ont été collectés et analysés par l’Insee qui, sous la nomenclature « services » regroupe les équipements (publics et privés) qui constituent l’attractivité d’un territoire.

Un développement supérieur à la moyenne nationale… Toutes gammes confondues, le nombre de points d’accès aux services a progressé de 14,6 % en Occitanie entre 2015 et 2020 (+13,4 % en France). « Le développement des services et l’accès à ces derniers par la population constituent un enjeu majeur de qualité de vie et la préservation de l’attractivité des territoires », note l’Insee qui établit un lien interactif entre le dynamisme démographique et le développement des services.

Des disparités de typologies et de géographique… L’Insee relève que « les services médicaux, paramédicaux, sont en croissance rapide en Occitanie comparativement à la France de province. (…) Avec le développement du statut d’autoentrepreneur, nombre de services se sont développés rapidement comme les activités de taxi et diverses activités du bâtiment. Conséquence de l’importance de l’activité touristique et de la croissance démographique en Occitanie, les activités de restauration connaissent également un développement rapide ».