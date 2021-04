Revue de presse du 4 avril | Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

♦ Ça balance pas mal à Perpi, ça balance aussi

Du bleu-blanc-rouge, un personnage religieux… Le nouveau logo de la ville dirigée par le RN Louis Aliot a déclenché une levée de boucliers de ses opposants. « Ringard ». Voilà le verdict des opposants au maire RN de Perpignan, Louis Aliot, face au retour de Saint Jean-Baptiste et à l’apparition du bleu-blanc-rouge sur le nouveau logo de la ville. Créé par un artiste local, le blason est constitué d’une représentation du saint patron de la ville tenant un agneau, sur fond de drapeau catalan stylisé, bordé d’une bande bleu-blanc-rouge, et sous-titré « Perpignan la rayonnante ».

Perpignan : l’apparition de Saint Jean-Baptiste sur le logo de la ville crée la polémique

➡️ https://t.co/nLejOo2Ufu pic.twitter.com/5JGzRcI48C — Le Parisien Politique (@leParisien_pol) April 1, 2021

Moins d’un an après son élection, le maire a changé l’identité visuelle de sa commune. La ville de Perpignan a changé son logo : il n’arbore plus le Castillet, son ancienne porte médiévale, mais un saint, portant un agneau dans ses bras. Cette nouvelle identité visuelle est dénoncée à gauche, comme à droite. Sa réalisation est également pointée du doigt, et les réseaux sociaux s’en sont emparés : plusieurs détournements du logo ont été postés, ces dernières heures.

Affublé d'un saint, le nouveau logo de Perpignan ne fait pas l'unanimité https://t.co/2oZYPONtQx — 20 Minutes (@20Minutes) April 2, 2021

⊕ BFM Tv / Polémique à Perpignan après le retour du Saint patron de la ville sur le logo municipale

Le maire RN Louis Aliot a fait modifier le logo de la ville catalane en ajoutant du bleu-blanc-rouge et en faisant réapparaître le saint patron de la cité, Saint Jean-Baptiste. “Ringard”, “œuvre de décatalanisation”. Le retour de Saint Jean-Baptiste et l’apparition du bleu-blanc-rouge sur le nouveau logo de la ville de Perpignan ont déclenché une levée de boucliers des opposants au maire Rassemblement national (RN) Louis Aliot.

Polémique à Perpignan après le retour du saint patron de la ville sur le logo municipalhttps://t.co/1NylpiE9IT pic.twitter.com/sVoUm13EWi — BFMTV (@BFMTV) April 1, 2021

⊕ Valeurs Actuelles / Le nouveau logo de Perpignan ne fait pas l’unanimité

Louis Aliot, le maire RN de Perpignan, a affiché ce mardi un nouveau logo pour la ville représentant Saint Jean-Baptiste. Le succès n’est pas pleinement au rendez-vous.

🔴Le nouveau logo de Perpignan ne fait pas l’unanimité ⤵️ https://t.co/KBb2c3Vm0h — Valeurs actuelles ن (@Valeurs) March 31, 2021

Des acteurs et des associations ont entamé un recueil de signatures pour faire annuler une décision qu’elles ont qualifiée de “violente”. La ville de Perpignan ne porte plus le slogan “La catalana”, qui avait été introduit il y a une trentaine d’années. Il s’agit d’une décision du maire de la ville, Louis Aliot, du Rassemblement national d’extrême droite, dirigé par Marine Le Pen.

L'Ajuntament de Perpinyà, governat per l'extrema dreta, ha decidit deixar d'utilitzar el qualificatiu que tradicionalment havia acompanyat el nom de la ciutat. Era Perpinyà "La Catalana". Ara, recuperant un antic escut, és Perpinyà "La radiant" https://t.co/B5jjeObxl5 — 324.cat (@324cat) April 1, 2021

♦ Perpignan, tête de pont RN pour la présidentielle de Marine Le Pen ?

⊕ El Pais / Le Pen exhibe Perpiñán como vitrina para 2022

L’extrême droite utilise la capitale franco-catalane comme un laboratoire pour briser le cordon sanitaire en France. Perpignan, dans le sud de la France, est devenue la vitrine de l’extrême droite pour les élections présidentielles de 2022. La capitale de ce qu’on appelle la Catalogne française ou Catalogne du Nord est, depuis l’été dernier, la plus grande ville gouvernée par le Rassemblement national (RN), le parti dirigé par Marine Le Pen, héritière du Front national fondé par son père, Jean-Marie Le Pen.

Un viaje con @inoTFerragut a Perpiñán, laboratorio de Marine Le Pen para conquistar el Elíseo en 2022.

Con declaraciones del alcalde, @louis_aliot, el diputado macronista @RomainGrau, VP de Occitania @Agneslangevine y el historiador Nicolas Lebourghttps://t.co/BTGPujxDXQ — Marc Bassets (@marcbassets) March 28, 2021

Louis Aliot avait ouvert quatre musées municipaux malgré l’interdiction en février. La Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête de la ville de Perpignan(Pyrénées-Orientales), au sujet de l’ouverture des musées municipaux, décidée par le maire, Louis Aliot (RN), en février, en dépit des mesures sanitaires pour lutter contre l’épidémie de Covid-19​ l’interdisant.

L'interdiction d'ouvrir les musées à Perpignan confirmée en appel https://t.co/r3WkgQ8QNs — 20 Minutes (@20Minutes) March 30, 2021

⊕ El Pais / La memoria herida de Argelia

Perpignan, une ville marquée par le souvenir de la guerre d’indépendance, s’oppose au projet de Macron de confronter le passé colonial. Louis Aliot, maire de Perpignan, est devenu l’opposant le plus véhément aux projets du président Emmanuel Macron visant à affronter le passé inconfortable de la guerre d’Algérie, qui a éclaté en 1954 et s’est terminée par l’indépendance de la colonie en 1962. S’il est une question sur laquelle Aliot, très attentif à se profiler comme un politicien pragmatique, assume un trait de l’identité historique de l’extrême droite française, c’est bien celle-là.

Perpiñán, ciudad marcada por la memoria de la guerra de independencia, se erige en la oposición al plan de Macron para afrontar el pasado colonialhttps://t.co/6VedlTswLl — EL PAÍS Inter (@elpais_inter) March 28, 2021

♦ Fumar puede matar

Les gendarmes ont dû intervenir pour réguler la circulation. Des milliers de Français se sont rués, jeudi, au Perthus (Pyrénées-Orientales), à la frontière espagnole, « prenant d’assaut » les tabacs où les cigarettes sont vendues beaucoup moins cher, au lendemain des annonces d’Emmanuel Macron sur de nouvelles restrictions de déplacement pour lutter contre le Covid-19. « Dès les premières heures de la journée et comme après le premier confinement, des bouchons de plusieurs kilomètres se sont formés sur la route départementale », reliant Perpignan au Perthus, a indiqué la gendarmerie des Pyrénées-Orientales.

Des milliers d'automobilistes se précipitent au Perthus pour des cigarettes https://t.co/Iqq6CBLjxE — 20 Minutes (@20Minutes) April 2, 2021

⊕ Les Echos / Avec le confinement, des recettes fiscales sur le tabac record en 2020

Les recettes liées au tabac ont grimpé à plus de 15 milliards d’euros l’an passé, un record, en partie grâce au confinement qui a bloqué les ventes transfrontalières. Cette hausse n’empêche pas une chute globale des recettes douanières de 10 %. Des kilomètres de bouchons sur la route reliant Perpignan à Perthus, une ville frontalière en partie espagnole. L’annonce mercredi par Emmanuel Macron de nouvelles restrictions de circulation à compter de ce week-end a eu des conséquences tangibles ce jeudi : des hordes de Français se sont ruées vers les débits de tabac localisés dans les pays voisins, où les prix sont beaucoup plus faibles que dans l’Hexagone.

Le tabac n'a jamais autant rapporté aux finances publiques qu'en 2020. Notamment du fait du confinement, qui élimine la concurrence des débits situés juste de l'autre côté de la frontière https://t.co/UvG2jz5rJG — isabelle couet (@icouet) April 2, 2021

“Des bouchons de plusieurs kilomètres se sont formés sur la route départementale » reliant Perpignan au Perthus, a indiqué la gendarmerie des Pyrénées-Orientales. Des milliers de Français se sont rués jeudi sur la commune du Perthus, à la frontière espagnole, « prenant d’assaut » les tabacs où les cigarettes sont vendues beaucoup moins cher, au lendemain des annonces d’Emmanuel Macron sur de nouvelles restrictions de déplacement.

Cigarettes : ruée de Français au Perthus avant les nouvelles restrictions de déplacementhttps://t.co/dt0ZdeNDui pic.twitter.com/GxhapN1kcT — Sud Ouest (@sudouest) April 1, 2021

♦ Savoir-faire : de l’espadrille au chocolat

La crise sanitaire a confirmé les méfaits de la délocalisation et prouvé la dépendance de la France. Mais des entreprises ont choisi, récemment ou depuis longtemps, de ranimer l’industrie textile française et de faire rayonner son aura économique et sociale. Voici leur parcours. […] En mars 2021, Payote a inauguré son premier atelier de prototypage à Perpignan pour permet à la marque de se concentrer sur les collaborations et les paires personnalisées tout en poursuivant le travail avec l’atelier de Mauléon pour le reste de la collection.

Fabriquer localement et sauver des savoir-faire : douze marques de mode relèvent le challenge du made in France #mode #madeinfrance https://t.co/GDVSFSnseO pic.twitter.com/voB8HZo9VV — franceinfo culture (@franceinfo_cult) March 31, 2021

Noir, au lait ou blanc, fourré praliné, garni de fritures ou vegan, voici notre sélection des meilleurs chocolats artisanaux. Et si le meilleur moyen pour lutter contre la morosité due à la pandémie était de manger du chocolat ? Nous avons goûté plus de soixante-dix œufs, poules et autres cloches de Pâques (et frôlé la crise de foie, juste pour vous) disponibles en « click and collect », en livraison ou en expédition. Voici notre palmarès 2021, sans ordre de préférence. […] Le plus bohème : l’œuf poisson de Patrick Roger Personnage rare et habité, Patrick Roger est un artiste, une sorte de Rodin de la ganache. Pour Pâques, le Meilleur Ouvrier de France et champion du monde du chocolat a ainsi créé un œuf-poisson plat coloré du meilleur effet visuel. En garniture, on retrouve aussi bien des fritures pleines de différents chocolats (noir, lait et blanc) que des divins pralinés conçus avec les propres amandes françaises du chocolatier cultivées dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales.

Pour Pâques, œufs, poules, lapins ou cloches ? Notre top 20 à croquer https://t.co/ISG6BYGA88 — Le magazine du Monde (@lemonde_M) March 31, 2021

♦ La Sanch confinée pour la seconde année

Perpignan – Des hommes coiffés de chapeaux pointus coniques, vêtus de tuniques noires, portent le Christ cloué sur sa croix : la traditionnelle procession de la Sanch, version catalane de la Passion du Christ, a repris ses droits vendredi à Perpignan, malgré la pandémie. Après une édition 2020 annulée, l’archiconfrérie de la Sanch (terme catalan désignant le sang) a dû s’adapter pour organiser cette cérémonie du Vendredi saint. Si quelques membres portent les traditionnels “caraputxas” (capirotes), ce sont les masques qui sont majoritaires sur le visage des deux cents pénitents.

A Perpignan, retour de la procession de la Sanch, rituel catalan du Vendredi saint https://t.co/my2ApHGF8z pic.twitter.com/ZkMRYRNnsC — L'Express (@LEXPRESS) April 2, 2021