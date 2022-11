Revue de presse du 5 novembre l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 6 novembre 2022 à 08:45

Qu’y a-t-il au menu de la revue de presse dominicale de Made In Perpignan ? Défaite de Louis Aliot au RN sur fond de polémique. Les gourous locaux « stars » du rapport de la Miviludes. Tournage de « Petaouchnok » aux Angles. Et les pistes de ski face au pied du mur du réchauffement climatique.

Louis Aliot sèchement battu face à Jordan Bardella, vers le début d’une nouvelle ère au RN ?

⊕ Le JDD / Au Rassemblement national, la fête gâchée de Jordan Bardella

Jordan Bardella, nouveau chef du Rassemblement national, a vu son élection ternie par la colère de deux proches de Marine Le Pen, qui dénoncent un « début de purge ». Jordan Bardella n’aurait jamais imaginé que son élection, si parfaitement cadrée, à la tête du Rassemblement national (RN) tournerait à ce point au vinaigre. « Vous allez arrêter de dire que notre élection est stalinienne », se gausse un élu lepéniste. Hier en fin de matinée, le parti à la flamme a sacré, sans surprise, l’eurodéputé de 27 ans lors de son XVIIIe congrès, célébré à la Maison de la Mutualité à Paris. Élu avec 84,84 % des voix, Bardella a écrasé son rival, le maire de Perpignan, Louis Aliot, nommé dans la foulée vice-président.

Dans un communiqué, le maire d’Hénin-Beaumont « espère que le Rassemblement national n’est pas en train de céder au grand compromis nationaliste » alors que Jordan Bardella vient de prendre la tête du parti. (…) Après son élection à la présidence du parti avec près de 85% des voix, Jordan Bardella a composé un nouveau bureau exécutif dominé par ses proches, bien qu’il ait offert la vice-présidence du parti à son adversaire Louis Aliot.

Largement élu, samedi, à la tête du RN, Jordan Bardella poursuit une ascension supersonique. A seulement 27 ans, l’eurodéputé se positionne comme un recours naturel au cas où Marine Le Pen renoncerait à la présidentielle de 2027. Jordan Bardella a remporté son pari. Le jeune eurodéputé a été largement élu (84,84%) à la tête du Rassemblement national, samedi 5 novembre, face à Louis Aliot (15,16%). A seulement 27 ans, le président du RN par intérim a été préféré par les militants à l’expérimenté maire de Perpignan, selon les résultats proclamés lors du 18e congrès du parti, réuni à la Maison de la Mutualité, à Paris.

Les Pyrénées-Orientales terre de tournages ?

Prenez une dizaine de personnes épuisées par la ville, proposez leur un retour à la nature avec balade à cheval, exploration de la forêt et grands espaces et ajoutez une grosse dose de galères et d’imprévus : vous avez le dernier film d’Edouard Deluc, « Petaouchnok ». Et si vous y mettez Pio Marmaï, Camille Chamoux et Philippe Rebbot – pour ne citer qu’eux – vous obtenez la comédie française réussie de cette fin d’année 2022. Pio Marmaï et Camille Chamoux sont sur le plateau de Quotidien. Tournage au cœur des Angles.

Réchauffement climatique VS sports d’hiver

⊕ Le Point / Crise énergétique : cette station de ski qui tournera au ralenti cet hiver

Puigmal 2900 va limiter sa fréquentation à 1 200 personnes par jour, explique « Le Parisien ». Les remontées mécaniques seront partiellement fermées. La sobriété énergétique – forcée – s’invite aussi dans les stations de ski. D’après nos confrères du Parisien, la station de sports d’hiver de Puigmal 2900 (Pyrénées-Orientales) fermera, hors vacances scolaires, ses remontées mécaniques trois jours par semaine. Selon son directeur, Sébastien Marque, interrogé par nos confrères, l’objectif est de participer à « l’effort collectif face à la crise de l’énergie », et ce, alors que les stations de ski sont régulièrement critiquées, notamment lors de la production de neige artificielle, pour leur empreinte écologique.

Nos gourous locaux font le plein dans le rapport de la Miviludes

⊕ Le Figaro / Les groupes et les tendances surveillés de près par les services de l’État

La Miviludes alerte sur ces communautés qui restreignent drastiquement les libertés individuelles au profit d’une cause ou d’un mentor. La communauté Ramtha. D’origine américaine, Ramtha est apparu en France, notamment dans les Pyrénées-Orientales, en 2008. Ce mouvement incite ses adeptes à se protéger de la fin du monde, notamment en construisant des bunkers. Selon la Miviludes, ses adeptes sont incités à rompre avec leur famille. Ils sont également invités à suivre des formations dans lesquelles ils sont mis en contact avec « des extraterrestres venant de la planète Sirius » . Par des stages onéreux dans des lieux tenus secrets, les adeptes doivent découvrir « les secrets de l’immortalité » .

Dans son dernier rapport publié ce mercredi, la Miviludes, structure publique chargée d’analyser les dérives sectaires, met en lumière les nouvelles menaces qui prospèrent notamment sur les thématiques du bien-être, de la santé et des rapports hommes-femmes. (…) Ne disposant d’aucun diplôme, Thierry Casasnovas, habitant des Pyrénées-Orientales, se présente comme « un naturopathe, adepte du jeûne et du régime alimentaire cru ». Il pousserait ses clients, recrutés essentiellement via sa chaîne YouTube (près de 600 000 abonnés), à se détourner de la médecine conventionnelle et à cesser leur traitement.

Le congrès du RN sur fond de polémique raciste

⊕ Le Figaro / RN: un changement de tête parasité par la polémique

Dans les grandes familles, les affaires de succession sont souvent empreintes de bruit et de fureur. Le Rassemblement national ne fait pas exception. Question de timing, cette fois-ci. À la veille de son 18e congrès, le parti lepéniste, qui avait pourtant acquis, ces derniers mois, une image respectable, a fait face à une première polémique dans l’enceinte du Palais Bourbon. (…) Les adhérents du RN ont eu plus d’un mois pour voter en ligne et choisir l’homme qu’ils voulaient voir succéder à Marine Le Pen. Face au maire de Perpignan, Louis Aliot, Jordan Bardella fait office de grand favori, et son élection est considérée comme acquise par la plupart des cadres frontistes.

⊕ La Croix / En pleine polémique, le Rassemblement national élit son nouveau président

Alors que des propos à caractère raciste ont été tenus par un député du Rassemblement national dans l’hémicycle jeudi 3 novembre, le parti doit investir samedi son nouveau président, Louis Aliot ou Jordan Bardella. L’incident d’audience à l’Assemblée rappelle que la quête de respectabilité est bien le défi majeur pour Marine Le Pen et son parti dans les années à venir. (…) Un objectif partagé et martelé avec la même force par Louis Aliot et Jordan Bardella. C’est dans le discours et la méthode que les candidats se distinguent. Louis Aliot a choisi d’insister sur la respectabilité. «Il ne suffit pas d’être acceptés par une grande partie de nos concitoyens, il faut que nous soyons capables d’exercer avec compétence et professionnalisme les responsabilités qui nous attendent », explique celui qui est maire depuis 2020 de Perpignan.

Louis Aliot s’explique l’hommage de la ville de Perpignan aux Klarsfeld

« Toute la suspicion d’antisémitisme dont a fait l’objet le RN a été évacuée ». Louis Aliot, candidat à la présidence du Rassemblement national, s’est félicité dimanche que « la suspicion d’antisémitisme » dont a longtemps fait l’objet le Front national ait été « évacuée », lors d’un entretien sur Radio J.

