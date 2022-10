Revue de presse du 30 octobre l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 30 octobre 2022 à 08:46

Au menu de la dernière revue de presse d’octobre ? Sécheresse, Louis Aliot épinglé dans la presse nationale, le Col de Banyuls reste fermé, One direct est à la fête, et le prix perpignanais de littérature, Mare Nostrum, décerné à la journaliste Anaïs Llobet.

Vous l’avez manquée ? Relire la précédente revue de presse.

Record de sécheresse au mois d’octobre 2022

L’ex-Languedoc-Roussillon ne cesse de battre des records, en matière de climat. Alors que Montpellier et Sète, dans l’Hérault, ont connu ces derniers jours leurs nuits tropicales les plus tardives de l’histoire des relevés météorologiques, Météo-France rapporte que le mois d’octobre qui s’achève pourrait être l’un des plus secs jamais observés. (…) Le mois d’octobre le plus arrosé fut en 1965, où il est tombé des quantités « extraordinaires » de pluie, relate Météo-France. Jusqu’à près d’un an de précipitations, notamment, sur la plaine du Roussillon. Voire un an et demi, à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), où il est tombé pas moins de 1,061 mm de pluie, cette année-là.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

La presse nationale épingle Louis Aliot, boulimie de campagnes, absentéisme et lait de coco

Indiscrétions piquantes, maladresses vaches ou douces confessions : chaque jour, retrouvez les brèves qui auscultent le monde politique. Louis Aliot est candidat… à une départementale partielle sur le canton de Perpignan-5. Déjà en lice pour la présidence du RN (en tant que challenger du favori de la patronne, Jordan Bardella), celui qui est aussi maire de Perpignan et vice-président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée se lance donc à l’assaut de ce nouveau mandat local.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Candidat à la présidence du parti d’extrême droite, le maire de Perpignan et vice-président de la communauté urbaine de la ville est invisible dans la plupart des instances où il est censé siéger. Pas facile d’être en même temps maire de Perpignan, vice-président de la grande communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, et candidat à la présidence du Rassemblement national… Louis Aliot est obligé de choisir : il néglige au moins l’une des trois casquettes. Un document des services de la communauté urbaine, que s’est procuré Libération, montre pour lui un taux d’absentéisme à la communauté urbaine qui ferait pâlir de jalousie le dernier des cancres : des zéros pointés à presque tous les niveaux.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

⊕ Le Figaro / La campagne à petits pas d’Aliot face à Bardella

Le temps est bon le ciel presque bleu, ce 18 octobre. À Moule, en Guadeloupe, Louis Aliot déambule en bras de chemise, à la rencontre des agriculteurs, tout sourire et lunettes de soleil vissées sur la tête. Le candidat à la présidence du Rassemblement national, concurrent de Jordan Bardella, poursuit sa tournée de campagne, loin du tumulte de l’actualité. Car, pendant ce temps, l’ambiance chauffe au parti à la flamme.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Le Col de la discorde reste fermé

Une soixantaine de personnes, dont de nombreux élus, se sont rassemblées samedi au col de Banyuls sur la frontière franco-espagnole, fermé depuis janvier 2021, pour réclamer sa réouverture, a constaté un correspondant de l’AFP. A l’initiative de l’association «Albères (le massif où se trouve le col, NDLR) sans frontières», plusieurs élus en provenance des deux côtés de la frontière se sont réunis au sommet de ce col, situé sur la route reliant Banyuls (Pyrénées-Orientales) à Espolla, dans la communauté autonome de Catalogne voisine.

⊕ La Républica / Signen a coll de Banyuls un manifest per reclamar l’obertura dels passos fronterers amb la Catalunya del Nord

Una trentena de càrrecs electes de quinze poblacions afectades s’han reunit aquest dissabte al matí a coll de Banyuls, on han signat un manifest per reclamar l’obertura d’aquest i la resta de passos fronterers amb la Catalunya del Nord barrats el gener del 2021. L’acte s’ha celebrat després que el prefecte dels Pirineus Orientals, Rodrigue Furcy, anunciés que el de coll de Banyuls no es reobrirà fins l’any que ve com a mínim, al·legant que no es compleixen les condicions per fer-ho. Ara, l’associació Albera sense fronteres, organitzadora de l’acte, ha anunciat que presentaran un contenciós davant el Jutjat Administratiu de Montpeller per a l’anul·lació del decret prefectural de tancament del coll de Banyuls i dels altres passos fronterers.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Faire-part d’union pour One Direct et Wipple

⊕ Les Echos / Solutions de télécommunications : Onedirect rachète Wipple

La PME des Pyrénées-Orientales dit vouloir « accompagner la montée en puissance du travail hybride ». Le nouvel ensemble, baptisé « Incept Group », vise 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025. La PME catalane Onedirect, pure player de la vente à distance de solutions et équipements de télécommunications (audio et visioconférences, casques, téléphonie sans fil connectée à la box, talkies-walkies) accroît son champ d’intervention avec l’acquisition de Wipple, qui emploie 35 salariés à Villeneuve-d’Ascq, dans le Nord, pour un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros. Le savoir-faire de cette dernière et son conseil dans l’équipement des bureaux sont prisés par des grands comptes, dont des grands noms du luxe.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Le prix littéraire perpignanais Mare Nostrum décerné à la journaliste Anaïs Llobet

⊕ TV5 Monde / Le prix littéraire Mare Nostrum pour Anaïs Llobet

La journaliste Anaïs Llobet a remporté vendredi le prix littéraire méditerranéen Mare Nostrum pour un roman qui se déroule à Chypre-Nord, « Au café de la ville perdue ». Ce livre paru en janvier aux éditions de l’Observatoire, le troisième de cette collaboratrice de l’AFP à Nicosie, se déroule dans la station balnéaire de Varosha. Celle-ci s’est vidée de ses habitants en 1974, au moment de l’invasion par l’armée turque du tiers septentrional de l’île de Chypre, pour rester depuis une ville-fantôme. Le prix, créé en 2021 par l’association Mare Nostrum une Méditerranée autrement, qui promeut la coopération culturelle internationale depuis Perpignan, est doté de 3.000 euros par lauréat.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter