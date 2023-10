Revue de presse du 8 octobre : Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 8 octobre 2023 à 07:56

Au programme de la revue de presse du 8 octobre 2023 ? Ces brancards bloqués à l’extérieur des urgences de Perpignan devenus le symbole de la crise hospitalière. Bagarre dans le rugby amateur sur fond de racisme. Ces groupuscules d’extrême droite qui s’enracinent en France. Enième recours contre le golf de Villenuve-de-la-Raho, le bestiaire des douanes françaises, et les Dragons Catalans en finale de la Super League.

Ces brancards bloqués aux portes des urgences de Perpignan sont-ils le symbole de la crise hospitalière en France ?

La CGT Sdis 66 a filmé ce samedi une longue file d’une dizaine de brancards bloqués devant les urgences de Perpignan faute de place. Une dizaine de brancards en file indienne devant les urgences de l’hôpital de Perpignan. Samedi 30 septembre, les sapeurs-pompiers de la CGT Sdis 66 (Service départemental d’incendie et de secours) ont filmé un triste spectacle sur le parking des urgences. Sur une dizaine de mètres, plusieurs brancards bouchonnent, rangés les uns derrière les autres. Tous sont accompagnés de sapeurs-pompiers qui attendent que leurs patients soient pris en charge.

Bagarre dans le rugby amateur sur fond de racisme ordinaire

Les deux clubs, l’Entente Fleury-Salles-Coursan et Perpignan Haut Vernet, affirment avoir déposé des plaintes, tout comme Dominique Sopo, le président de l’association. Les bagarres qui ont terni l’après-match entre les clubs de rugby de l’Entente Fleury-Salles-Coursan et Perpignan Haut Vernet, continuent de faire des remous dans le milieu du rugby amateur. De nouvelles vidéos témoignent de la violence du pugilat qui a mis aux prises des spectateurs et des joueurs, à l’issue de cette rencontre de Régionale 1 du championnat territorial d’Occitanie.

Ces groupuscules d’extrême droite qui pullulent en France

A se plonger dans la lecture de la carte interactive des groupes d’extrême droite publiée par «Libé», on est frappés de voir combien leurs logos et emblèmes se ressemblent, puisant le plus souvent dans une histoire antique et médiévale fantasmée. (…) C’est de fait l’enracinement dans un terreau très local qui caractérise ces groupes, leurs noms et leurs logos. Sont ainsi nés ces dernières années Active Club Grenoble, Helix Dijon (le mot latin renvoyant sans doute à la coquille de l’escargot), Clermont non conforme, Unité Sud Perpignan… L’utilisation de noms et d’images antiques et médiévales leur permet d’ancrer ce localisme dans des temps anciens pensés – à tort – comme l’origine de la France.

Énième recours contre le projet de golf de Villeneuve-la-Raho

20 Minutes / Perpignan : Un projet de golf contesté devant la justice administrative

Après le rejet de sa demande de recours devant la préfecture, une association a décidé de saisir la justice afin de préserver la ressource en eau. Une association écologiste ayant déposé un recours contre la construction d’un golf près de Perpignan a annoncé mercredi qu’elle avait saisi la justice administrative. Cette décision fait suite au rejet de sa demande par la préfecture des Pyrénées-Orientales.

Ces animaux exotiques saisis par les douanes

En cette soirée du 13 septembre, à Latour-de-Carol, petit village de 450 âmes planté dans les Pyrénées-Orientales, à un jet de pierre de la frontière espagnole, les agents de douanes de la brigade de Bourg-Madame arrêtent sur la route nationale 20 un fourgon immatriculé en République tchèque. À l’intérieur, ils découvrent un chargement clandestin d’une centaine de tortues semi-aquatiques. Interdites au commerce et classées comme espèces invasives, ces dernières venaient de couvrir plus de 1500 kilomètres de route dans des conditions précaires, pataugeant dans des boîtes de fortune.

Les Dragons Catalans se propulsent en finale de la Super League

Les Dragons Catalans ont fait tomber ce vendredi soir à Perpignan les St Helens Saints, champions en titre, en demi-finales de Super League (12-6). Les Dracs retrouveront en finale samedi prochain à Old Trafford le vainqueur du match entre Wigan et Hull, qui s’affrontent samedi (13h45). Les 12 000 spectateurs ne s’y sont pas trompés. Le spectacle était au stade Gilbert-Brutus vendredi soir. La rencontre avait d’ailleurs démarré par un show son et lumière avec feu d’artifice et Running up that Hil de Kate Bush au moment de l’entrée des deux équipes, qui poursuivait une première partie convaincante, ponctuée par une haie d’honneur des milliers de supporters à l’arrivée des joueurs au stade.

