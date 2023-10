Revue de presse du 1er octobre : Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 1 octobre 2023 à 11:02

Au programme de la revue de presse du 1er octobre 2023 ? Le train des primeurs encore en sursis ? Les insoumis catalans s’organisent, des sénatoriales 2023, un cru en demi-teinte pour le RN, et la polémique sur les accusations de censure de Visa pour l’Image agace Jean-François Leroy.

Nouvelle menace sur le train des primeur ?

Les syndicats CGT, SUD-rail et CFDT appellent les cheminots à la grève mardi 26 septembre pour protester notamment contre la refonte de Fret SNCF. Afin d’éviter une condamnation, potentiellement fatale, pour entorse aux règles européennes de la concurrence, cette filiale abandonnera 20 % de ses activités. (…) Devraient être concernés des convois d’ArcelorMittal, certaines autoroutes ferroviaires ou encore le «train des primeurs», entre Perpignan et Rungis.

Les Insoumis catalans s’organisent

Le mouvement insoumis va ouvrir un QG pour mieux mobiliser ses troupes dans la ville et le département, largement acquis au parti de Marine Le Pen. La transaction a été finalisée début août. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon possède désormais un local dans le quartier du Vernet, au nord de Perpignan, une zone «très populaire qui ressent une forme d’isolement et même d’abandon», commente Francis Daspe, animateur du groupe d’action local LFI-Nupes.

Sénatoriales 2023, un cru en demi-teinte pour le RN

Le Monde / Sénatoriales 2023 : le Rassemblement national de retour au Palais du Luxembourg

Le parti d’extrême droite a fait élire trois de ses candidats, lors du scrutin de dimanche. Il y a près de dix ans, le Front national avait remporté deux sièges au Sénat. Ce n’est pas la grosse vague espérée par certains au Rassemblement national (RN), mais une réelle percée. En propulsant trois des siens au Sénat, malgré un nombre réduit de grands électeurs, le parti d’extrême droite fait son retour au Palais du Luxembourg. (…) Pour le Rassemblement national, les déceptions viennent de Moselle, de l’Oise et des Pyrénées-Orientales. Dans ce dernier département, Charles Pons, adjoint de Louis Aliot à la mairie de Perpignan et venu de la droite, finit à bonne distance des candidats Les Républicains (LR) et socialistes.

Le Figaro / Le Rassemblement national fait son retour dans la Chambre haute

Le RN avait abordé ces élections sénatoriales avec beaucoup de réalisme, et un peu d’ambition. Jordan Bardella aime d’habitude les pronostics électoraux. Pour la présidentielle de 2022, il avait visé juste à propos du score d’Éric Zemmour: 7%, au premier tour. Mais pour les élections sénatoriales de ce dimanche 24 septembre, le président du Rassemblement national a préféré ne pas prendre de risque. (…) Au-delà des trois sénateurs élus, le parti à la flamme confirme sa percée chez les grands électeurs par rapport à 2017. Dans les Pyrénées-Orientales, terre d’élection frontiste, le candidat RN perd mais récolte 234 voix, contre 56 suffrages il y a cinq ans.

Jean-François Leroy s’agace de la polémique sur les accusations de censure de Visa pour l’Image

Lors de son exposition consacrée aux visages de l’extrême droite, le photographe catalan Jordi Borràs a constaté le retrait de deux de ses clichés en lien avec le RN. Autocensure du festival dans une ville tenue par Louis Aliot ? Jean-François Leroy est exaspéré. Le créateur de Visa pour l’Image n’en peut plus qu’on vienne une fois encore l’interroger sur cette polémique. Alors, il ne l’envoie pas dire. « Si Télérama veut écrire que je suis un gros connard en collusion avec l’extrême droite, surtout ne vous gênez pas. Écrivez-le ! » Alors, pour clarifier d’emblée les choses, écrivons-le : non, Jean-François Leroy n’est pas un « gros connard ».

