Revue de presse du 9 mai | Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

♦ Quand Alain replonge dans le grand Ferranditisme

Placé en garde à vue deux jours plus tôt dans le cadre d’une affaire d’extorsion, le premier vice-président de l’agglomération de Perpignan, Alain Ferrand, 61 ans, vient d’être mis en examen. Le maire DVD de la station balnéaire du Barcarès et premier vice-président de l’agglomération de Perpignan, Alain Ferrand, a été mis en examen dans le cadre d’une affaire d’extorsion dans sa commune, a annoncé jeudi le parquet de Marseille. M. Ferrand « et son premier adjoint en charge de l’urbanisme ont été […] mis en examen, le premier, pour extorsion en bande organisée, concussion et complicité de destruction de preuves, le second, pour extorsion en bande organisée et concussion », selon le communiqué du parquet.

⊕ Médiapart / La chute tardive du Balkany catalan

Condamné plusieurs fois, Alain Ferrand, maire (DVD) du Barcarès, vient d’être mis en examen pour extorsion de fonds et est interdit de séjour dans son département des Pyrénées-Orientales. Élu pour la première fois en 1995 sous l’étiquette RPR, Alain Ferrand a réussi jusqu’ici à rester, en alternance avec son épouse, le maire tout-puissant de la commune du Barcarès (Pyrénées-Orientales), une station balnéaire populaire de la région de Perpignan. Cela malgré plusieurs condamnations en justice et une réputation sulfureuse due à ses affaires dans l’univers des casinos, des boîtes de nuit, et aussi en Afrique.

♦ Départementales, régionales, atonales

Le maire de Perpignan Louis Aliot a lancé vendredi la campagne de sa coalition pour les départementales, espérant que les Pyrénées-Orientales puissent être le “fer de lance de la reconquête nationale” du RN en 2022. Entouré de plusieurs candidats aux régionales et départementales anciennement encartés chez Les Républicains, l’édile de la plus grande ville de France dirigée par le Rassemblement national s’est réjoui de voir ceux qui “nous rejoignent partout en France pour ces élections”, assurant qu’il y en aurait d’autres.

C’est l’objectif fixé par la présidente Carole Delga. Face à elle, Aurélien Pradié (LR) et Jean-Paul Garraud (RN). Sans union PS-EELV, la partie sera serrée. […] En 2015 déjà, lors des élections régionales, la liste du FN menée par Louis Aliot, devenu depuis maire de Perpignan, avait réuni 31,8 % des voix devant celle de Carole Delga, alors secrétaire d’État au Commerce de Manuel Valls (24,4 %).

♦ Very Bad Tripoli

Immobilisé sur le tarmac de l’aéroport de Perpignan depuis 2014, l’avion personnel du dictateur déchu en 2011 pourrait retourner prochainement dans son pays. Ultime épisode d’un feuilleton mêlant un tribunal arbitral égyptien, Air France et un puissant conglomérat koweïtien ? «Je ne pouvais pas m’imaginer m’allonger sur le lit de Kadhafi, lance un jeune libyen tout sourire, un fusil-mitrailleur AK-47 à la main. Même dans mes rêves !» Août 2011. Après six mois d’une guerre civile partie d’un mouvement de contestation populaire, les rebelles libyens, des insurgés ayant précipité la chute du régime Kadhafi, s’emparent de l’aéroport international de Tripoli, la capitale. Sur le tarmac, ils découvrent l’avion personnel de Muammar al-Kadhafi, qui régna en dictateur sur le pays durant plus de quarante ans avant d’être tué à Syrte, en octobre 2011.

♦ Évocation des “disparus” de la guerre d’Algérie

Ils sont des milliers, comme Maurice Audin ou Ali Boumendjel, «disparus» lors de la guerre d’indépendance algérienne. Des anonymes, enlevés, parfois torturés, puis assassinés par l’armée française. Une question enfouie au fil des années, épine douloureuse dans la réconciliation des mémoires franco-algériennes. […] A Perpignan, Louis Aliot cultive une autre mémoire de l’Algérie.

♦ Investir ou ne pas investir, telle est la question.

En annonçant la semaine dernière un financement de l’Etat inespéré pour Bordeaux-Toulouse et en accélérant Montpellier-Béziers, le gouvernement a relancé la construction de lignes à grande vitesse, après quatre ans de “pause” sur les grands projets.

⊕ La Tribune / Pourquoi Mitjavila n’investit plus en France mais au Portugal

Spécialisé dans la protection solaire, le groupe Mitjavila, implanté dans les Pyrénées-Orientales et les Hautes-Pyrénées, poursuit sa stratégie de croissance en investissant à l’étranger et en diversifiant son offre. Nul n’est prophète en son pays… Raymond Mitjavila, fondateur et dirigeant du groupe Mitjavila spécialisé dans la protection solaire (stores et abris solaires), cesse d’investir en France. Fondé en 1970, le groupe basé à Rivesaltes (66) et Pierrefitte-Nestalas (65), compte également des implantations en Espagne, au Portugal, aux États-Unis, au Canada, dans les Caraïbes et au Chili. Il emploie 700 personnes (330 en France) et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 85 millions d’euros, dont 41 millions d’euros en France.

♦ Le prix Méditerranée 2021 de Perpignan

⊕ Arab News / Le prix Méditerranée aux romanciers algérien Sansal et italien Forgione

Les romanciers algérien Boualem Sansal, pour « Abraham ou la cinquième Alliance », et italien Alessio Forgione, pour « Napoli mon amour », ont reçu mercredi le prix Méditerranée 2021. Ce prix fondé en 1985 à Perpignan (sud de la France) par le Centre méditerranéen de littérature, « a pour ambition de valoriser l’espace culturel entre les différents pays dont la Méditerranée est le creuset, et de reconstruire le récit épique des diversités fondatrices de son identité », a détaillé le jury.

