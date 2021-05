Revue de presse du 2 mai | Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

♦ RN et Louis Aliot – De la nécessité d’une discrimination positive à l’influence sur les Régionales

Dans ce documentaire « Covid 19, les maires face à la crise », la journaliste Jennifer Aranda interroge sept élus de grandes villes françaises, contraints de jongler entre urgence sanitaire, budgets en berne et décisions peu lisibles émanant d’un Etat lointain. […] Au tout début de l’enquête, j’ai contacté le maire de Perpignan, qui avait accepté le principe. Puis, après une longue réflexion, je me suis ravisée et je n’ai pas donné suite. Je ne suis pas certaine d’avoir fait le bon choix, je me pose encore la question, mais le propos du film n’était pas centré sur l’idée d’opposition entre partis politiques. J’ai donc décidé de passer outre, même si c’est vrai que, en dehors du RN, tous les autres grands partis sont représentés.

⊕ Le Figaro / Bras de fer et coups de menton sur les investitures au Rassemblement national

DÉCRYPTAGE – À l’origine de ces crispations, le peu -voire l’absence- de marge de manœuvre laissée par les membres de la commission d’investiture aux chefs de file régionaux. Sondages flatteurs, nouveaux ralliements et tergiversations de leurs adversaires… Hormis les craintes sur la mobilisation, la perspective des élections régionales devrait réjouir les cadres du parti de Marine Le Pen, qui, à l’inverse d’autres forces d’opposition, sont d’ores et déjà en ordre de bataille en vue de la prochaine présidentielle. […] En région Normandie, cinq CNI auront été nécessaires pour arrêter les candidats, quand, en Occitanie, le maire de Perpignan, Louis Aliot, se sera assuré de la confirmation des listes, en siégeant en personne à la commission.

Pourquoi Thierry Mariani a été à deux doigts de tout plaquer et de ne plus être tête de liste RN en PACA ? Lisez ⁦@csapin⁩ https://t.co/Teyfsf0qyH — Paul Laubacher (@Paul_Laubacher) April 30, 2021

Tête de liste du Rassemblement national pour les régionales en Paca, l’ex-ministre de Nicolas Sarkozy estime être le candidat d’opposition «face à deux listes En marche». C’est ma région. Je suis né à Orange dans le Vaucluse, d’un père maçon d’origine italienne et d’une mère issue d’une famille de viticulteurs des Côtes-du-Rhône. J’ai fait mes études à Avignon, mon premier job était au Novotel Sud d’Aix-en-Provence. J’ai mes attaches ici, j’y ai fait ma vie et c’est là que j’ai réalisé l’essentiel de ma carrière politique. […] Je défendrai une gouvernance efficace, à l’image de celle de mes amis David Rachline à Fréjus et Louis Aliot à Perpignan. Ils font la preuve, au niveau municipal, de la bonne gestion du RN.

Thierry Mariani: «Le RN est la seule véritable alternative» https://t.co/yZGSjgBJtg — Le Figaro Politique (@FigaroPolitique) April 25, 2021

⊕ Le Figaro / Régionales : un présentateur de LCI désigné tête de liste du Rassemblement national à Paris

Le journaliste Philippe Ballard, qui officiait depuis 1994 sur la chaîne d’info, portera les couleurs du RN dans la capitale, en soutien de Jordan Bardella. Il aura fait ses adieux à l’antenne sans éveiller le moindre soupçon. Ce dimanche 25 avril, Philippe Ballard présentait la tranche 14-17 heures pour la dernière fois sur LCI. Mettant un terme à 37 ans de carrière, sans qu’aucun de ses confrères ne soit dans la confidence : «Ce métier aura été un bonheur. J’ai un chapelet de souvenirs tous plus marquant les uns que les autres. Mais l’état de mon pays m’a décidé à sauter le pas. À un moment donné, je devais faire quelque chose !» […] Encarté RN depuis le mois de septembre, ce n’est que récemment qu’il a sympathisé en coulisse avec les principaux porte-parole du parti à la flamme : du maire de Perpignan Louis Aliot, à Laurent Jacobelli jusqu’à Sébastien Chenu…

#Rediff INFO LE FIGARO – Un présentateur de @LCI désigné tête de liste du Rassemblement national pour les régionales à Paris. Le journaliste Philippe Ballard, qui officiait depuis 1994 sur la chaîne d'info, soutiendra @J_Bardella . https://t.co/YVkxPysdyf — Le Figaro (@Le_Figaro) April 27, 2021

♦ Johanna Clermont – L’influenceuse perpignanaise en vogue

La jeune influenceuse fascinée par la mort a fait de sa passion de la chasse un business et un objet instagrammable. Johanna Clermont est en apparence une jeune femme comme les autres. Elle a 24 ans et deux teckels. A Paris, elle aime manger avec ses copines chez Fauchon. Du côté de Perpignan, où elle vit, elle préfère les balades en forêt. Elle apprécie les jolis vêtements, et est plutôt portée sur toutes les nuances de kaki, très gentlewoman farmer. Elle adore aussi se prendre en photo, et il faut reconnaître qu’elle prend parfaitement la pose. Elle publie les clichés sur Instagram, où elle est suivie par près de 150 000 personnes, à grands coups de filtres sépia. Sa blonde grandeur récolte des milliers de likes.

LE PORTRAIT – @JohannaClermont, dans le viseur



La jeune influenceuse fascinée par la mort a fait de sa passion de la chasse un business et un objet instagrammable ⤵️ https://t.co/7lWdA5fQJn — Libération (@libe) April 28, 2021

♦ L’épargne citoyenne en Occitanie

La Région Occitanie, la CCI et la plateforme de financement participatif Wiseed viennent de mettre en ligne une plateforme permettant d’investir en capital ou de soutenir par un prêt, des entreprises régionales dont les projets ont été préalablement sélectionnés. […] Parmi ces PME, on trouve notamment l’Atelier Danton. Installée dans les Pyrénées-Orientales, cette entreprise, qui conçoit et commercialise des espadrilles fabriquées en France sous la marque Payote, réalise 1 million d’euros de chiffre d’affaires après cinq années d’existence. “Avec un triplement du chiffre d’affaires en 2020, nous levons des fonds pour ouvrir une deuxième boutique à Toulouse après Perpignan et acheter un camion-magasin”, explique Olivier Gelly, le PDG de l’entreprise qui sollicite 120.000 euros auprès des emprunteurs contre des obligations amortissables au rendement annuel de 5% sur 3 ans.

Épargnants occitans, investissez dans vos PME régionales! 💶

✍️ @Newsdusud vous parle de la toute nouvelle plateforme https://t.co/YS15e3vWObhttps://t.co/nYJ4dpkHDT — Challenges (@Challenges) April 28, 2021

♦ Changement d’aiguillage pour les LGV

Après avoir récemment bouclé le financement de la ligne TGV Marseille-Nice, le premier ministre confirme le projet de LGV Bordeaux-Toulouse et son schéma de financement public. Un projet de 7 à 8 milliards d’euros, envisagé dès les années 1980. […] Deux autres projets moins avancés à ce stade sont sur les rails, et bénéficieront des mêmes clés de financement étatiques, locaux et européens : le tronçon de LGV Montpellier-Béziers, qui à terme devrait se prolonger jusqu’à Perpignan, et l’axe Marseille-Nice (LNPCA) visant à faire sauter d’ici à 2035 une série de goulots d’étranglement autour de Nice, Cannes, Toulon et Marseille.

Après avoir récemment bouclé le financement de la ligne TGV Marseille-Nice, le premier ministre confirme le projet de LGV Bordeaux-Toulouse et son schéma de financement publichttps://t.co/751VgiSIiL — Les Echos (@LesEchos) April 29, 2021

Débat. Dans un courrier aux élus locaux, le gouvernement a annoncé qu’il s’engageait à hauteur de 4,1 milliards d’euros dans le projet de ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse. Cette ligne, qui mettrait Toulouse à 3 h 10 de Paris, serait, rapportée au kilomètre, la plus coûteuse de toutes les lignes à grande vitesse françaises déjà construites. […] Il convient cependant de préciser que cette ligne, malgré son coût élevé, apparaît comme la moins mauvaise des LGV qui restait dans les tiroirs. Du point de vue de l’aménagement du territoire, elle est sans doute l’une des deux seules lignes vraiment utiles à réaliser en France, car elle constituera un axe majeur vers la métropole toulousaine. L’autre est celle entre Montpellier et Perpignan qui permettrait de se connecter au réseau espagnol.

♦ Cannibalisme guerrier à Tautavel, des doutes persistent

⊕ Sciences et Avenir / Y a-t-il eu un cannibalisme guerrier à la préhistoire

Peut-on attester de guerres anthropophages dans les temps reculés alors que les pratiques cannibales sont déjà difficiles à documenter ? Deux scientifiques confrontent ici leurs approches divergentes. Ce dialogue est extrait de Sciences et Avenir – La Recherche 891, daté mai 2021, et disponible chez tous les marchands de journaux. […] D’autres Homo préhistoriques pratiquaient-ils le cannibalisme ? M. P-M : Pour les Homo erectus , je suis extrêmement prudente. Leur cannibalisme est évoqué pour le site de la Caune de l’Arago à Tautavel, dont l’occupation remonte à près de 570 000 ans, mais il y a trop peu de restes pour que ce soit concluant.

🔶 Y a-t-il eu un cannibalisme guerrier à la préhistoire ? @RachelFleaux https://t.co/lT71lT0V3o pic.twitter.com/KUMNlalD8U — Sciences et Avenir (@Sciences_Avenir) April 27, 2021

♦ Patrimoine culturel – De James Bond à l’ollada en passant par la Côte Vermeille

Linda Lorin nous emmène à la découverte de notre patrimoine artistique, culturel et naturel. À Perpignan, un certain Bond, James Bond – […] À Perpignan, un certain Bond, James Bond. Perpignan a été le théâtre d’opérations de l’agent secret le plus célèbre au monde : James Bond. Dans le livre Permis renouvelé de John Gardner, il poursuit un terroriste prêt à faire exploser des centrales nucléaires, ce qui le conduit à explorer la cité catalane.

Rien ne vaut la cuisine pour se réchauffer l’humeur. Aujourd’hui, une recette de fête de village. De son village de Fillols, dans les Pyrénées-Orientales, Patrick Doguet, un lecteur de Libé, nous a envoyé sa recette d’ollada (à prononcer «ouillade», précise-t-il). D’habitude, ce genre de potée auvergnate, «un plat roboratif plutôt hivernal, bien que les soirées de la fin août puissent être extrêmement fraîches à 800 m d’altitude», est cuisiné à l’occasion de la fête de ce village «accroché aux pentes du mont Canigó». A la fin de l’été dernier, «hélas, la fête du village n’a pas eu lieu dans sa version habituelle, au regard de la situation sanitaire», raconte-t-il.

0% diététique

100% bonne bouffe

100% originaire des Pyrénées-Atlantiques



Bouffons la vie : une ollada pour les nuits en altitude https://t.co/5gPxMU0A1u — Libération (@libe) April 29, 2021

De petites criques isolées, une côte rocheuse escarpée et sauvage où les Pyrénées viennent plonger dans la mer Méditerranée. On a beau arpenter le sentier du littoral toute l’année, impossible de se lasser de la Côte Vermeille. Cette côte très découpée offrait aux contrebandiers une multitude de caches pour dissimuler du tabac ou des tissus au XVIIème siècle. Des trésors ont aussi été retrouvés dans les vignes, cachés ici par des réfugiés espagnols qui fuyaient Franco lors de la guerre civile.

Actus Mer/Sea News: À la découverte de la Côte Vermeille, la merveille de la Méditerranée – @LCI https://t.co/QMq1GtLNqc pic.twitter.com/L9xD5wrrBe — Jerome OLLIER (@JeromeOLLIER) April 24, 2021