Revue de presse du 9 octobre 2022 l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 9 octobre 2022 à 07:57

Au menu de la #RevuedePresse du dimanche 9 octobre. Pas d’écran géant à Perpignan pour la coupe du monde au Qatar. Chef de la PJ de Marseille limogé. La Jonquera attire les consommateurs des Pyrénées-Orientales. Le RN fête ses 50 ans et choisit son nouveau chef. Et la réserve de Banyuls va s’agrandir.

Coupe du monde au Qatar, pas d’écran géant à Perpignan sauf si….

Sept villes françaises ont d’ores et déjà annoncé qu’elles ne diffuseraient sur la voie publique aucun match de la coupe du monde de football, qui se déroulera au Qatar entre le 20 novembre et le 18 décembre. Elles invoquent des raisons humanitaires et écologiques. Les supporters devront se contenter d’un bar ou d’un canapé pour assister aux matchs de la Coupe du monde de football au Qatar. Les villes de Paris, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Rodez et Saint-Etienne ne diffuseront sur grand écran aucune rencontre de la compétition, qui se déroulera au Qatar entre le 20 novembre et le 18 décembre. Nice, Cannes et Perpignan ont quant à elles fait savoir qu’elles prendraient leur décision en fonction des résultats de l’équipe de France.

Chef de la PJ Marseille limogé, remous dans toutes les PJ de France

Une réforme très contestée et un mouvement d’humeur des enquêteurs marseillais qui aura coûté son poste à leur chef. Le patron de la police judiciaire dans la cité phocéenne, Éric Arella, a été démis de ses fonctions ce vendredi 7 octobre. Directeur de la zone Sud, le haut fonctionnaire pilotait notamment les enquêtes sur le narcobanditisme de Perpignan à Nice, en passant par Marseille, une des villes les plus touchées par ce fléau.

Les consommateurs du département attirés par les centres commerciaux de La Jonquera

⊕ Les Echos / Dans les Pyrénées-Orientales, les clients attirés par un centre commercial espagnol

Le grand centre commercial espagnol Gran Jonquera Outlet & Shopping, à 7 km de la frontière, casse les prix pour capter la clientèle française. Une extension est en cours de livraison. Une mini-tour Eiffel à l’entrée, de grands parkings gratuits, pas moins de 50 magasins et 300 marques, un supermarché, le tout avec un slogan choc : « Le centre commercial où le shopping est moins cher ».

Le Rassemblement National fête ses 50 ans et choisit son nouveau chef

Après trente ans dans les arcanes du Front national, le maire de Perpignan s’essaie, à la surprise générale, à la conquête du pouvoir, en étant candidat à la présidence du RN. Lâché par les cadres, il compte sur son image de soldat fidèle et sur le soutien des élus d’Hénin-Beaumont.

Immigration, retraites, Mélenchon, Macron, dissolution de l’Assemblée nationale… Louis Aliot , maire de Perpignan, candidat à la présidence du Rassemblement national (RN), était de passage à Nancy ce samedi 1er octobre pour tenter de convaincre les militants du RN de Meurthe-et-Moselle (650 au total) de voter pour lui en novembre.

A l’occasion de son demi-siècle, le parti d’extrême droite organisait jeudi soir une conférence à l’Assemblée nationale. Un monument de réécriture historique et de contradictions. (…) Pourtant candidat à la tête du parti, le maire de Perpignan, Louis Aliot , s’est fait excuser. La plupart de ses soutiens aussi, dont deux d’importance : Bruno Bilde et Steve Briois. Ils boudent car on ne leur a pas proposé de prendre la parole. Son concurrent, Jordan Bardella, lui, rayonne au premier rang : il est à côté de la grande cheffe, ce qui est toujours bien pour les photos, et il n’a pas à prendre la parole. Plus qu’un mois avant l’élection du nouveau président du RN .

Le Front national, devenu Rassemblement national, a fêté ses cinquante ans ce mercredi. Le parti de Marine Le Pen organise ce jeudi un colloque à l’Assemblée nationale à cette occasion. Entre ruptures et volonté de changements, la cinquantaine est parfois l’âge des crises existentielles, mais qu’en est-il du RN ? (…) Le 5 novembre prochain, les adhérents RN choisiront entre l’eurodéputé Jordan Bardella et le maire de Perpignan, Louis Aliot, pour devenir leur nouveau chef. Et, c’est une petite révolution : pour la première fois depuis cinquante ans, le parti aura un président élu qui ne portera pas le nom Le Pen.

La réserve naturelle de Banyuls va s’agrandir

Depuis plusieurs semaines une intense concertation a été entamée dans les Pyrénées-Orientales autour du projet d’extension de la réserve marine. Des progrès écologiques ont été constatés dans la partie de la zone déjà protégée intégralement. À conjuguer avec les impératifs de l’activité humaine.

