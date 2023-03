« C’était un joli nom camarade » de Georges Bartoli, le polar d’une vie de photographe

Un jour, celui qui perpétue la mémoire de l’artiste antifranquiste Josep, ne renouvelle pas sa carte au PC. « Je n’ai plus compris où le Parti allait. Lorsque Georges Marchais cède sa place à Robert Hue, ça a été un grand moment de désarroi politique. Le PCF était jusque-là un centre de gravité de la gauche française. Ça n’a plus été le cas, au profit du Parti Socialiste. Le PC a subi une perte de repères, et un recul systématique à chaque élection suivante. Il y a eu de l’errance politique, notamment avec le démantèlement de l’URSS. On ne s’en rend plus compte, mais il y a trente ans, on entendait parler du PCF tous les jours – en bien comme en mal. Aujourd’hui, tout le monde s’en fout. »