« Salam, Shalom, Salut » revient à Perpignan du 28 au 30 novembre : une respiration contre le racisme et l’antisémitisme

Ils sont une vingtaine de jeunes, dont certains de confession juive et d’autres musulmane. Chaque année, ils réalisent un tour de France pour lutter contre le racisme, l’antisémitisme et les récupérations qui voudraient opposer les communautés. Organisé par SOS Racisme, le projet Salam, Shalom, Salut est un témoignage du vivre ensemble dans un monde moins polarisé qu’on l’imagine.

Salam, Shalom, Salut est né en 2018, suite à des meurtres racistes et antisémites récupérés par l’extrême droite. La première étape à Perpignan est organisée en 2022. L’idée de départ est de freiner les instrumentalisations, avant de s’élargir pour en faire un évènement où des jeunes parlent aux jeunes des questions de haine et d’altérité.

Clara Diamant-Berger est vice-présidente du comité Salam, Shalom, Salut à Perpignan. « Une étape dure trois ou quatre jours. Les jeunes rencontrent des associations locales qui promeuvent le vivre ensemble. »

Quand des jeunes de confessions différentes trouvent un chemin militant commun

Au milieu des diverses rencontres et actions à Perpignan, le moment phare sera la soirée ouverte à tous au Nautilus le samedi 29 novembre à partir de 18h. Avant le concert, les jeunes ouvriront le débat et présenteront leurs parcours militants.

Clara Diamant-Berger, vice-présidente du comité local Salam, Shalom, Salut

« Dans la tête d’énormément de gens, Juifs et Musulmans sont des communautés irréconciliables » déplore Clara Diamant-Berger. « J’ai déménagé de Perpignan à Paris dans le 19e arrondissement et ça a été un choc pour moi de voir ces communautés différentes qui se côtoient tous les jours. Et ça se passe très bien. »

Les jeunes de Salam, Shalom, Salut montrent ainsi des réalités loin d’être anecdotiques, où les communautés construisent ensemble, où les quartiers sont moins clos. Un discours qui a une résonance particulière dans une ville tenue par le RN comme Perpignan.

Un « racisme décomplexé » à Perpignan

« C’est contre la propagande d’extrême droite, qui se pose aujourd’hui comme défenseuse de la lutte contre l’antisémitisme, que ce projet est né. » Des tentatives de dédiabolisation grotesques selon la vice-présidente, venant d’un parti fondé entre autres par un Waffen-SS et à la xénophobie notoire.

Clara Diamant-Berger évoque cette omerta qui pèse aujourd’hui sur Perpignan. « Il y a un silence, un lourd silence depuis l’élection de Louis Aliot, une atmosphère un peu irrespirable, des associations qui n’osent plus rien dire. Salam, Shalom, Salut vient donner un espace où on peut dire ce qu’on a sur le cœur. Il y a beaucoup de racisme à Perpignan, des réflexions jusque dans la rue. Je l’ai constaté personnellement, c’est décomplexé. »

La tournée Salam, Shalom, Salut devrait se poursuivre dans les années à venir, et pourrait, comme l’espère Clara Diamant-Berger, s’orienter davantage vers les villes aux mains du RN ou de la droite dure. « Cela fait du bien à des gens que l’on vienne dans ces villes. Il y a une demande, un besoin de libérer la parole. Dès la première édition à Perpignan, la salle était remplie. » Des initiatives plus que jamais nécessaires à l’heure ou les discours de haine se banalisent.

Le programme de Salam, Shalom, Salut à Perpignan



– Vendredi 28 novembre :

8h30 : collecte alimentaire avec la Plateforme Solidarité Internationale

12h : déjeuner avec l’association Vernet au Féminin

16h : Intervention au lycée Maillol sur les identités et la lutte contre le racisme



– Samedi 29 novembre :

9h30 : Réalisation par les jeunes du repas de la cantine solidaire au Miam Collectif

12h : Service du repas aux clients du Miam par les jeunes du projet

13H30 : Repas militants avec les associations au Miam

15h30 : Echanges avec le Centre LGBT+66

18h : Soirée débats et concerts au Nautilus



– Dimanche 30 novembre :

10h : Tournoi de foot / rugby avec les associations partenaires au stade de Corneilla del Vercol

12h : Repas tiré du sac

