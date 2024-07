Salon de l’agriculture : Une participation inédite des Pyrénées-Orientales en 2025

Article mis à jour le 10 juillet 2024 à 12:10

Ce n’est pas la première fois que des entreprises catalanes participent au salon de l’agriculture. Pour cette édition 2025, le Conseil départemental s’allie aux chambres d’agriculture, de commerce et de métiers, ainsi qu’à la Région Occitanie et à la communauté urbaine de Perpignan. Les exposants seront donc réunis sous la bannière des Pyrénées-Orientales, aux côtés de tous les autres départements.

Cette année, la Région souhaite faire rayonner l’Occitanie, lors de ce salon international. Un travail fait par les différentes institutions départementales pour renforcer la participation des Pyrénées-Orientales. L’objectif ? Améliorer la visibilité, la signalétique ou encore l’animation du stand, dans un esprit de mutualisation.

L’occasion de mettre en valeur le département et son agriculture. D’autant qu’il souffre d’une communication qui n’est pas toujours positive depuis la sécheresse. Les objectifs sont clairs : mettre à l’honneur les entreprises catalanes, les professionnels du tourisme et des loisirs.

Le département compte 3 000 exploitations agricoles générant 400 millions d’euros de chiffre d’affaires. L’agriculture est le secteur d’activité qui recrute le plus derrière le tourisme. Concernant les surfaces agricoles, 36% des terres catalanes sont cultivées en agriculture biologique, grâce à près de 1 000 producteurs.

Le stand dédié aux Pyrénées-Orientales s’étendra sur une surface de 80 m2. Un espace exposant fédérera jusqu’à une vingtaine de producteurs, d’artisans et de commerçants. Un espace dégustation valorisant les produits locaux, ainsi qu’un espace de promotion touristique et d’attractivité sont prévus.

« Pour cette édition inédite, on multiplie par trois ou quatre les mètres carrés à disposition de nos femmes et hommes qui produisent dans le département. Au-delà de leurs productions, c’est vraiment les exposants que nous voulons mettre à l’honneur au salon de l’agriculture. C’est l’objet même de notre engagement à toutes et à tous », affirme Hermeline Malherbe, présidente du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales.