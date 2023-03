Le salon Taf 2023 réunira emploi, stage, formation et découverte à Perpignan

Interrogée sur ce manque, Agnès Langevine rappelle que la Région « a repris cette compétence – des transports interurbains et scolaires – de façon progressive, et avec les accords des départements. Nous travaillons à l’harmonisation de la mobilité et des tarifs. On arrive au bout de cette préparation. Mais il a fallu renouveler la flotte et les aspects Relation Humaines. L’environnement de recrutement est difficile en général ; c’est le cas pour le métier de conducteur dans toutes les autres régions.