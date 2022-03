Le salon TAF 2022 à Perpignan l Trouver un emploi ou un stage, intégrer une formation ou découvrir un métier

Constance a 30 ans, elle est en reconversion professionnelle. Suite à la pandémie et à la naissance de sa fille, la jeune femme a eu besoin de revoir ses priorités de vie. A l’issue d’un bilan de compétences, Constance souhaite se tourner vers l’accompagnement, l’insertion professionnelle, ou l’orientation. Ce jeudi 24 mars, elle se rendra à Perpignan pour aller à l’encontre de son nouveau métier, découvrir les opportunités, échanger avec ceux qui pratiquent déjà cette profession et écrire ce nouveau chemin professionnel qui aura du sens. « La pandémie et la naissance de ma fille m’ont permis de redéfinir l’ordre de mes priorités. Mes centres d’intérêt ont changé, les obligations, ma vision du travail aussi. Et je veux redonner du sens à tout cela ».

Du haut de ses 30 ans, Constance a déjà participé plusieurs fois au salon TAF de Perpignan. « J’y suis allée durant mes études pour trouver un job étudiant ; puis chercher un stage et pour mon premier boulot. J’y suis également retournée en tant qu’exposant ». Et même si elle déplore l’absence de temps pour vraiment approfondir les échanges, son retour est plus que positif. « Personnellement, je pense que ce soit pour un choix pour les études supérieures, un boulot, une reconversion, même quand on est déjà en poste, on devrait tous aller au salon TAF. Cela permet une remise en question, l’échange avec des professionnels et d’avoir des réponses aux questions que l’on se pose durant son parcours professionnel ».