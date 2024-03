Sardanes, Goigs dels Ous, omelette : un week-end de Pâques dans les Pyrénées-Orientales

Le week-end de Pâques n’est pas seulement synonyme de chocolat et chasse aux œufs, c’est aussi l’occasion de profiter d’une pause de trois jours, et d’apprécier des activités en famille, sur fond de traditions régionales. Locaux ou touristes, voici notre sélection de sorties Made In Pyrénées-Orientales, à découvrir ou redécouvrir pour le week-end de Pâques.

Les Goigs dels Ous : une tradition des Pyrénées-Orientales

Derrière ce nom qui pourrait se traduire par « joie des œufs » se cache une tradition qui remonte au Moyen Âge. Les Goigs dels Ous sont des chants populaires catalans tantôt profanes, tantôt sacrés, qui mettent en valeur la culture régionale. Ils permettaient de récolter des victuailles, notamment des œufs interdits durant les 40 jours du Carême.

Si aujourd’hui ces chants sont devenus populaires et ont pour thème la vie quotidienne, il est toujours coutume de récompenser les chanteurs de goigs en remplissant leur cistella (panier en osier) de produits du terroir (vins, charcuteries, œufs…).

À Saint-Cyprien, le Goig dels Ous déambulera dans les ruelles dés 15h, sous une musique traditionnelle interprétée par la Cobla Sol de Banyuls. Du côté d’Amélie-les-Bains, deux Goigs dels Ous animeront la journée. Il en est de même à Arles-sur-Tech. À Prats-de-Mollo-la-Preste, les chants traditionnels résonneront dans la cité fortifiée à partir de 15h30. La ville de Canet-en-Roussillon ne déroge pas à la tradition, les chanteurs feront entendre leurs voix dès 15h.

Une omelette vieille de plusieurs siècles

Les victuailles récoltées lors des Goigs dels Ous permettent de cuisiner l’omelette pascale. Cet met traditionnel est dégusté en famille le dimanche ou le lundi de Pâques. Si toutes les communes des Pyrénées-Orientales n’organisent pas cet événement, plusieurs d’entre elles sont attachées à cette tradition. Au Barcarès, l’omelette pascale est partagée sur la place du marché, chaque 31 mars. À Canet-en-Roussillon comme à Saint-Cyprien, l’omelette sera savourée le 1er avril. L’après-midi sera animé par des ballets du groupe folklorique Els dansaïres Catalans de Thuir.

Les chasses aux œufs programmées dans les Pyrénées-Orientales

Pour les férus de chocolats, les chasses aux œufs sont indissociables des fêtes de Pâques. À Cerbère, elle aura lieu sur le front de mer, le dimanche 31 mars, à 10h. À Canet-en-Roussillon, la chasse aux œufs est réservée aux 3-12 ans et sera organisée sur la plage centrale le même jour.

Petits et grands sont attendus au parc de Clairfont de Toulouges, le jour de Pâques, pour une grande chasse aux œufs interactive ayant pour thème « Charlie et la chocolaterie ». D’autres activités seront proposées au cours de la journée.

Les animations organisées durant le week-end de Pâques 2024

À Saint-Cyprien, les enfants pourront participer dimanche à un atelier autour de l’œuf de Pâques, sur la place de la République. Avant cela, la Confrérie des maîtres chocolatiers catalans offrira aux participants du Goig dels Ous la xicolatada, une boisson traditionnelle du village de Palau-de-Cerdagne, à l’honneur chaque année, le 16 août.

Après la descente de la cistella le samedi 30 mars – par Monsieur le Maire – Canet-en-Roussillon vibrera au rythme des chants et sardanes, dès 16h15. Le lundi 1er avril, la tradition de Pâques sera respectée à Amelie-les-Bains-Palalda, avec un programme très traditionnel : messe à 11h, apéritif offert à 12h30 puis repas tiré du sac et chasse aux œufs, des chants et sardanes suivront au cours de la journée.

La ville de Céret organise quant à elle une chasse aux œufs dans le parc d’Aubry le samedi 30 mars 2024 de 10h à 17h au parc d’Aubiry. Au programme de la journée, jeux gonflables ou en bois, kermesse de Pâques ainsi qu’une animation musicale avec la Bandas Els Companys.

À Villefranche-de-Conflent la fête s’étalera du samedi 30 mars au lundi 1er avril. Début des festivités avec les Goigs dels Ous de la Xocolata, à 11h. Plus tard dans l’après-midi, à 16h, les œufs en chocolat seront distribués aux enfants. Fin de journée tout en musique à partir de 21h. Le lendemain, place aux défilés des géants à 11h et 15h30 dans les rues du village. Enfin le lundi de Pâques se veut plus religieux avec une messe à 10h30 et un concert de chorales à partir de 16h.