Sécheresse | À Corbère, un premier week-end sans eau potable

Avant de revenir et de conclure quant au manque d’eau potable à Corbère : «Cela fait un mois environ qu’on ne boit plus l’eau du robinet à la maison.» Kévin, jeune trentenaire en short de rugby, range le pack d’eau dans le coffre de sa voiture. «Je suis surpris. On n’est même pas encore l’été. Et s’il fallait tout réduire ? Et si on ne pouvait plus du tout utiliser d’eau pour les douches et les autres besoins à la maison ? J’ai un fils en bas âge. Bien sûr que j’y pense beaucoup.» Et il conclut, le rire jaune : «On va peut-être retourner aux lingettes au rythme où ça va.»