Sénatoriales, le MoDem66 soutient-il une candidate d’extrême droite ?

Article mis à jour le 20 septembre 2023 à 10:07

«Une boutade» selon le président MoDem des Pyrénées-Orientales

Le 13 septembre dernier dans un blog local, le président du MoDem66, Guy Torreilles diffusait une tribune. Document qui pouvait laisser entendre que le parti centriste soutenait Marie Bach adjointe aux finances de Louis Aliot. Dès la deuxième ligne du communiqué, le président du Modem écrivait, «nous avons le sentiment au MoDem66 que deux femmes de droite et du centre du département des P-O au Sénat serait un bon signal de renouvellement.» Sans jamais les nommer, il était simple de déduire les noms des deux personnes ainsi désignées. En effet, les deux seules femmes de droite candidates à ce scrutin sont, Loriane Josende, Les Républicains, et Marie Bach, adjointe de Louis Aliot, maire de Perpignan et cadre du RN.

Était-ce un soutien ou un appel à voter pour Marie Bach ? Joint par téléphone, Guy Torreilles tient à préciser son propos. «On ne soutient personne. Je voulais simplement dire mon sentiment. Dans ce département qui part à vau-l’eau, et dans cet imbroglio de candidats, deux femmes, ce serait mieux que tous ces hommes qui ont gouverné notre département depuis des décennies. C’était une forme de boutade.» Le centriste de justifier, «je n’ai cité aucun nom et donné aucune consigne de vote.» Il admet néanmoins que ses propos peuvent être «tendancieux» et que certains l’ont perçu comme tel.

Quant à l’appartenance à la majorité de Louis Aliot de Marie Bach, Guy Torreilles justifie. «Elle n’est pas RN. Et puis je l’ai dit X fois, j’ai toujours été contre les extrêmes.» Guy Torreilles se dit néanmoins gêné par la participation de la candidate à la majorité du vice-président du Rassemblement National. Avant de s’interroger sur ce qu’il devrait faire. «Si j’ai trois amis, dont deux sont RN, je ne dois plus leur parler ?»

«La position récemment exprimée par Guy Torreilles n’est absolument pas celle du Mouvement Démocrate»

Seulement trois petits jours après la publication de la tribune de Monsieur Torreilles, Fabien Robert, secrétaire général adjoint du MoDem se fendait d’un communiqué de presse. «La position récemment exprimée par Guy Torreilles n’est absolument pas celle du Mouvement Démocrate, qui reste inchangée. Les valeurs et l’histoire de notre famille politique, sont marquées par le refus constant de toute compromission avec l’extrême droite. Nous réitérons donc notre opposition à tout soutien à quelque candidat Rassemblement national que ce soit.»

Selon Fabien Robert, il fallait clarifier la position du parti centriste après cette tribune. «Il nous semblait important de rappeler que même si on n’est pas adhérent du Rassemblement National, en étant son adjoint aux finances, on peut contribuer à la réélection de Louis Aliot s’il se représente. Nous nous devions de lever cette ambiguïté.»

Guy Torreilles pourrait-il être sanctionné par les instances de son parti ? Fabien Robert précise que le MoDem n’est pas du genre à laver son linge sale en public. «S’il y avait eu une consigne de vote claire, il y aurait eu suspension immédiate.» Pour le cadre du MoDem, la tribune de Guy Torreilles peut être qualifiée de maladresse.