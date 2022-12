Ski | Des bonnes nouvelles dans les stations catalanes pour la saison

Cette saison 2022-2023 devrait continuer sur une belle dynamique, à en croire le journal 20 Minutes : « Les gestionnaires enregistrent en effet d’ores et déjà une hausse des réservations. Altiservice, qui gère Font-Romeu et Saint-Lary, annonce une hausse de 20% de ses réservations de forfaits comparée à l’an dernier ». Et la météo semble même être favorable pour une fois. « Nous observons une intéressante sous-couche de neige naturelle que nous allons compléter avec un peu de neige de culture ; partage au journal Le Parisien, Éric Charre, le directeur de Trio!, qui regroupe les stations de Cambre d’Aze, Formiguères et Porté-Puymorens. Et la vague de froid doit se prolonger les jours suivants, avec de nouvelles chutes de neige ».