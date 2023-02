Quel bilan de mi-saison pour le ski en Pyrénées-Orientales ?

Hélène – employée de la station Altiservice Font-Romeu Pyrénées 2000 – partage son ressenti les nombreuses semaines passées aux températures plus hautes que la normale : « On a réussi à avoir un beau domaine à 70% skiable. Les quatre secteurs étaient accessibles grâce aux dameuses et aux faiseurs de neige. Avec les stations fermées autour, on a eu une forte affluence ».

Elle revient sur la météo : « À la fin des vacances de Noël, on avait un panorama où seules les pistes étaient blanches. On a même connu de la pluie, mi-janvier avec des grosses chaleurs. On a su produire de la bonne neige. J’étais moi-même étonnée par la qualité. On a bénéficié des fermetures des stations voisines et on est monté à 10,000 skieurs journées. Notamment avec tous les ski clubs ».