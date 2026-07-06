Solidarité pendant l’incendie : l’ancien Ehpad de Céret « réarmé » pour accueillir en pleine nuit 90 résidents d’Ille-sur-Têt 

Article mis à jour le 7 juillet 2026 à 07:41

L’ordre d’évacuation de la commune d’Ille-sur-Têt, menacée par les flammes, a été donné dimanche soir par le préfet. Dans la foulée, une chaîne de solidarité spontanée s’est organisée pour transférer en urgence les résidents de l’Ehpad vers Céret. Reportage.

La préfecture a activé une cellule d’information du public (y compris pour proposer votre aide), joignable au 09 70 80 90 40. Retrouver notre direct ici.

Ils regardent autour d’eux, encore un peu perdus pour certains. D’autres prennent l’air dehors, à l’ombre, et profitent du calme revenu. Ils sont 90, ce lundi matin, à prendre leurs marques dans l’ancien Ehpad de Céret. Cet établissement, inoccupé depuis le mois de mai et la livraison d’un Ehpad flambant neuf, a été réouvert en urgence dimanche soir.

« Il a fallu réarmer, explique Cyril Bride, directeur des Ehpad de Céret, Port-Vendres, Arles-sur-Tech et Prats-de-Mollo. Nous avons été informés de la mesure à 20 heures dimanche soir. On est venus tout de suite à Céret, on a rallumé l’électricité, l’eau, la climatisation… Et on a fait venir des draps, des taies, d’oreiller, et tout ce qu’il fallait pour faire tous les lits et accueillir 90 résidents d’Ille-sur-Têt. »

Le directeur salue l’élan spontané et bénévole d’un grand nombre de ses employés. « On avait 25 personnes supplémentaires sur le pont, venues de partout et qui étaient là, volontaires, gratuitement, par solidarité ». Sur place, une chaîne humaine s’organise pour préparer l’établissement, pendant qu’à Ille-sur-Têt, une course contre la montre est engagée pour transférer les 90 résidents avec des bus LIO affrétés par la région Occitanie.

« Les personnes sont arrivées à partir de 22h30-23 heures. Ensuite on les a accueillies et installées jusqu’à 3 heures du matin. On a fait en sorte que tout se passe pour le mieux, qu’ils soient le mieux pris en charge possible, qu’on puisse gérer leurs angoisses, leurs anxiétés. C’est une chaîne humaine qui s’est mise au service de ces résidents qui n’ont pas choisi de voyager dans la nuit pour changer de lieu de vie ».

Soignants, élus et bénévoles sur le pont

A Céret, l’accueil a été rendu possible également par la mobilisation des élus locaux. Alors qu’une cellule de crise était préparée en mairie à titre préventif, à la suite de l’évacuation annoncée des villages de Llauro, Oms, et Taillet, la plupart des élus se sont rendus au chevet des arrivants à l’Ehpad.

Bernadette Costaseca-Vidalou, adjointe au maire de Céret, salue cet élan altruiste. « Personne n’a été obligé de réquisitionner qui que ce soit. Ça a été vraiment un grand moment de solidarité, organisé de façon harmonieuse, en grande cohérence, sans heurts et avec beaucoup de respect des résidents ».

Elle évoque un moment suspendu et particulier. « Ça a été très rapide et en même temps, c’était très long, parce que sortir des personnes âgées des bus, c’était compliqué et ça a été fait de façon absolument impressionnante de professionnalisme ».

Au moins deux nuits sur place

Au total, ce sont trois bus suivis de deux camions bennes, qui ont convoyé vers Céret. Dans les camions : des fauteuils roulants et des déambulateurs. Ce lundi matin, ils composent un parking improvisé un peu particulier à l’entrée de l’ancien Ehpad.

Baptiste Thubert-Firchow, collaborateur de cabinet du maire de Céret, souligne également l’action des bénévoles de la réserve communale de sécurité civile (RISC). « Ils ont fait un boulot extraordinaire. Ils se sont mobilisés, ils sont arrivés très nombreux et ils sont restés jusqu’au bout ». Il adresse également un mot de remerciement au magasin Intermarché qui a spontanément fourni des packs d’eau et de quoi préparer les petits déjeuners des résidents ce lundi matin.

Pour la suite, les repas sont cuisinés à l’Ehpad d’Arles-sur-Tech et transportés jusqu’à Céret. Les résidents devraient rester à minima une nuit de plus. Ensuite, ils espèrent pouvoir rentrer chez eux.

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