Article mis à jour le 30 octobre 2023 à 12:14

Le Pays catalan n’a pas de pétrole, mais il a des idées. C’est en substance les propos qui auraient pu être tenus, ce 25 octobre, lors de la présentation à Torreilles de Deva*. Porté par l’entreprise Caminal, spécialisée dans le terrassement, ce projet innovant propose une désimperméabilisation des sols, en réponse aux risques de sécheresse et d’inondations.

Exit l’eau qui ruisselle sur le parking du stade de Torreilles

Dans la commune de Torreilles, en cette période de sécheresse historique, les arbres du parking du stade suffoquent. L’asphalte, permettant aux véhicules de rouler, ne laisse aucune chance à l’eau pour s’infiltrer. Selon le conseil municipal de Torreilles, il était urgent d’agir et notamment en partenariat avec l’entreprise de terrassement Caminal.

Ce 25 octobre, élus, professionnels du bâtiment et collectivités locales s’émerveillaient devant cette jardinière conçue par Caminal. Cet espace ainsi rénaturé peut stocker 25.000 litres d’eau. Selon Mary-Ann Plouvin, sur l’année, 400m³ d’eau sont ainsi utilisables par les arbres et alimentent la nappe phréatique au lieu de ruisseler et s’échapper dans les caniveaux.

Ce projet a nécessité un investissement de 12.000€, en grande partie pris en charge par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et les collectivités. Pour Marc Médina, maire de la ville de Torreilles, détruire le revêtement du parking pour le rendre perméable aurait coûté beaucoup plus cher. À titre de comparaison, le maire cite l’exemple de la commune du Cuxac-d’Aude qui a payé 500.000€ pour désimperméabiliser un quartier.

Pourquoi désimperméabiliser ?

À l’heure où les sécheresses succèdent aux inondations, la planification de l’urbanisme est devenue essentielle pour protéger les populations et réduire l’emprunte écologique. Selon le Cerema* qui accompagne par son expertise les collectivités territoriales, la désimperméabilisation réduit les risques d’inondation, préserve les ressources naturelles et réintroduit la nature en ville. Depuis juillet 2023, la loi ZAN pour « Zéro Artificialisation Nette » prévoit d’ici 2050, une réduction des surfaces bétonnées voire une compensation par la désimperméabilisation des sols.

Ainsi Marc Médina, maire de Torreilles, a souhaité agir en rendant perméable le parking du stade municipal. Pour celui qui est aussi chargé du développement durable auprès de Perpignan Méditerranée Métropole, la recharge des nappes phréatiques est plus que nécessaire d’autant que leur localisation en bord de mer complique la donne. « Les prélèvements de la nappe phréatique attestent d’un manque d’eau. De ce fait, le biseau salé remonte et c’est un vrai problème ». Ce phénomène se produit lorsque de l’eau douce rencontre de l’eau salée créant une couche de transition où elles se mélangent. L’inconvénient majeur est la potentielle salinisation des réserves d’eau douce. La qualité et la disponibilité en eau potable sont alors menacées.

Routes, parkings, cours d’écoles, lotissements, sont autant d’aménagements qui rendent nos transports et mobilités plus confortables et sûres. Depuis plusieurs années, les collectivités et les pouvoirs publics tentent de faire marche arrière pour rendre ces sols plus perméables aux pluies.

Mais comment faire ? C’est là que l’entreprise familiale Caminal entre en jeu. Bruno Sabaté, gérant de l’entreprise s’est posé cette question. L’entreprise spécialisée dans le terrassement a constaté que les briques et autres tuiles en terres cuites issues de la démolition n’étaient pas valorisées. Chaque année, le bâtiment et les travaux publics produisent près de 300 tonnes de déchets inertes par an. Jusque-là, ces gravats constitués de matériaux de démolition servait de remblais, en clair étaient enfouis sous terre pour refaire des routes ou des ponts. Or selon Mary-Ann Plouvin, ces déchets inertes ont un très fort pouvoir isolant.

Dans le cadre du projet Deva, Caminal a conçu l’«INNOVTER». «Ce complexe granulaire permet un grand volume de stockage d’eau sans les inconvénients (boue, moustiques). Il permet également de conserver l’humidité et la fraîcheur nécessaire à la bonne croissance des espaces verts, tout en laissant s’infiltrer le surplus d’eau dans la terre pour un retour aux nappes phréatiques.»

La désimperméabilisation des cours d’école des Pyrénées-Orientales en chantier

Suite à l’appel à projet lancé en janvier 2022, la région Occitanie a reçu 180 candidatures pour désimperméabilisation des cours d’écoles. À Perpignan, ce sont les 863 m² de la cour d’Arrels qui vont se voir transformés. Une enveloppe de 101.000€ pour créer des « aires de jeux en sols perméables, des massifs plantés en pleine terre et des enrobés drainants ». Pour Alain Got, maire de Saint-Laurent de la Salanque, « au vu des pénuries en eau, c’est un projet auquel les communes doivent penser sérieusement. Nous concernant, cette innovation nous intéresse ».

*Deva : Désimperméabilisation et Espace Vert et Autonome.

**Cerema : Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.