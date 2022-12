Spectacle en famille | Les Passagers d’un curieux train font escale à l’Archipel

Article mis à jour le 12 décembre 2022 à 14:15

Dans le cadre de la saison Noël à l’Archipel, le collectif de créateurs québécois, les 7 Doigts de la main, présente Passagers, un spectacle destiné aux plus de 7 ans, où se mêle danse, multimédia, cirque, théâtre et narration. Les artistes chorégraphient les petites histoires au gré des rencontres. 4 représentations auront lieu au Théâtre de l’Archipel de Perpignan durant ce mois de décembre. Photos © Alexandre Galliez.

Un spectacle pour entrer dans les fêtes

Durant ce spectacle, les artistes prennent place à bord d’un train et voyagent à travers les paysages et les agglomérations. Ils rencontrent d’autres voyageurs et racontent leurs histoires avec le corps, le mouvement ou l’énergie. Ces passagers font leur cirque et utilisent des cerceaux, du ruban, du fil et un trapèze avec le destin comme gare d’arrivée.

Mis en scène et chorégraphié par Shana Carroll assistée d’Isabelle Chassé, Passagers comprend plusieurs disciplines comme le cadre russe ou le fil de fer. Le spectacle dure une heure trente, le temps d’un voyage en train durant lequel les passagers transforment leur compartiment en une véritable aire de jeu animée par des confidences. Les passagers dévoilent le contenu de leurs bagages pour se révéler au public. Des représentations ont déjà eu lieu sur plusieurs scènes nationales et internationales, notamment récemment à La Villette dans le cadre de La Nuit du cirque, ou à Niort. Les spectateurs ont été séduits par des compositions musicales originales et une distribution internationale. Passagers est programmé au Théâtre de l’Archipel du 20 au 23 décembre 2022 puis sera attendu dans d’autres théâtres français situés à Thionville, Compiègne, Draguignan puis à Porto, Montréal et San Diego…

© Alexandre Galliez

La compagnie Les 7 doigts de la main

Cette troupe est l’un des collectifs artistiques emblématiques du Québec. Depuis sa création en 2002, elle propose sans cesse une nouvelle description du cirque contemporain. Les spectacles se caractérisent par le mélange des disciplines artistiques. La compagnie des 7 doigts de la main a donné naissance à diverses créations : des spectacles solos, des cérémonies olympiques, des performances télévisées, des évènements spéciaux, des comédies musicales sur Broadway… La troupe se déclare fascinée par la condition humaine et veut célébrer le monde à travers ses spectacles qui s’adressent ainsi à des publics différents. Passagers met à l’honneur l’Humain et incite à une réflexion sur l’importance et la beauté des relations interpersonnelles. En 2018, la compagnie a ouvert son propre centre de création et de production en plein cœur du Quartier des spectacles de Montréal.

© Alexandre Galliez

D’autres créations de la compagnie québécoise

Le 15, 16 et 17 décembre, le public qui ne pourra pas assister aux représentations de Carry Me Home à Montréal, est invité à se connecter pour vivre une expérience immersive en ligne. C’est un spectacle en streaming qui sera diffusé. Les amateurs de jeux vidéo pourront même participer avec leur propre avatar grâce à une plateforme multijoueurs ou un casque de réalité virtuelle. Un autre spectacle immersif a été présenté à l’automne 2022 au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis à Montréal. Mon île, mon cœur est un cabaret de cirque immersif qui rend hommage à Montréal, sa métropole mais aussi son fleuve. Dans Geysers, Samuel Tétreault montre ses talents de danseur-équilibriste tout en réfléchissant à cette notion d’équilibre. Cette performance en solo interroge sur les questions de stabilité et de contrôle mais aussi sur les désirs d’abandon et de liberté. Duel Reality, actuellement présenté à bord du Scarlet Lady et en tournée en salle en 2023, fait entrer le spectateur dans une compétition entre deux groupes. Mais deux personnages opposés se rapprochent…

© Alexandre Galliez

Ils parlent du spectacle…

« Confinés dans le wagon, nous formons une communauté involontaire et incongrue, rassemblée dans un moment de vide suspendu entre deux vies, celles à laquelle on a renoncé et celle qu’on se prépare à vivre ». Shana Carroll, metteur en scène et chorégraphe

« En créant ce numéro il y a deux ans, nous pensions aux abreuvoirs, aux clôtures de chapitre dans nos vies, aux commencements, aux souvenirs de ceux qui nous ont touchés et permis d’aller de l’avant. Nous n’aurions jamais pu imaginer la pertinence qu’il aurait aujourd’hui. » La troupe, en septembre 2020

Quelques mots sur le spectacle…

Dès les premières secondes, le spectateur comprend immédiatement qu’il voyagera à bord d’un train. Le paysage défile pour signifier que le train est en marche. Les passagers ouvrent ensuite leur valise puis les cerceaux entrent en piste sur un rythme entraînant. Tout au long du spectacle, chaque personnage va exploiter sur scène un objet qu’il trouvera dans sa valise ou ses poches. À découvrir au Théâtre de l’Archipel.