Tentative d’évasion à la prison de Perpignan : un détenu repris à quelques mètres de la sortie

Article mis à jour le 6 novembre 2025 à 11:57

Un détenu incarcéré à la maison d’arrêt a tenté de s’évader de la prison ce jeudi 6 novembre. Il a été repris et placé au quartier disciplinaire. La direction de la prison a lancé une investigation pour comprendre le déroulé de cette tentative d’évasion.

Les faits se sont déroulés vers 8h30, dans la zone de livraison des camions, à l’intérieur même de l’établissement pénitentiaire. Selon les premiers éléments recueillis, des agents ont remarqué un individu qui courait de manière suspecte dans ce secteur. Après contrôle, ils ont constaté qu’il s’agissait bien d’un détenu en fuite. L’alarme de la prison a aussitôt été déclenchée. « Le détenu a alors rebroussé chemin en voyant les renforts arriver. Mais il a finalement été intercepté et conduit au quartier disciplinaire », rapporte Gérard Taillefer, secrétaire local FO Justice.

Le détenu concerné est de nationalité cubaine. Il devait être libéré le 12 novembre prochain, soit dans moins d’une semaine, et faisait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français (OQTF). Il était jusqu’alors placé au quartier des arrivants et sortants.

Le personnel en sous-effectif ce matin-là

Une enquête interne a été ouverte par la direction de l’établissement afin de déterminer les circonstances exactes de cette tentative d’évasion, notamment la manière dont l’homme a pu accéder à la zone logistique. Les images de vidéosurveillance sont en cours d’analyse.

Gérard Taillefer précise que l’incident s’est produit dans un contexte de sous-effectif du personnel, plusieurs postes étant « découverts » ce jeudi matin. Le détenu a-t-il pu profiter d’un trou dans la raquette ? L’enquête interne devra le déterminer.

