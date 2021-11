Toutes les (bonnes) raisons de vous compter parmi les soutiens de Made In Perpignan en 2021

Grâce à votre aide financière, Made In Perpignan met à disposition 2100 articles en accès libre. Depuis 2016, nous vous proposons une information indépendante de proximité gratuite et sans publicité. Pourquoi soutenir le travail de notre équipe en 2021 ? Proximité, indépendance, des nouveaux formats en 2021 et plein de projets pour 2022… Autant de bonnes raisons résumées en quelques lignes. Quoi déjà conquis sans en dire plus ? Alors direction notre site de mécénat : https://www.okpal.com/mip/. Pour les plus curieux, (re)découvrez les petits secrets de fabrication de Made In Perpignan.

Made In Perpignan, un média de proximité

Éclairer les zones d’ombre de l’actualité, s’écarter du flux d’information en continu, souligner des sujets singuliers au cœur d’un territoire, telle est notre ligne éditoriale. Découvrez notre quotidien à travers cette mise en lumière de notre travail de proximité réalisée par les équipes de TéléMatin 🎬 ⤵️

L’Indépendance ? C’est 0% de pub et un média détenu à 100% par ses journalistes

Notre modèle économique sans publicité encourage une ligne éditoriale indépendante et affranchie de la « politique du clic ». De plus, détenue à 100% par ses journalistes, Made in Perpignan est une SARL enregistrée au registre du commerce de Perpignan. Vous soutenez l’emploi local… Cette année encore, 76% du chiffre d’affaires sera consacré aux salaires. Aucuns frais de bureau, notre organisation se base sur le télétravail depuis 6 ans. Maïté, Arnaud, Pauline, Idhir, Laëtitia… Journaliste, rédacteur, photographe ; des personnalités à découvrir sur notre site.

Colonnes d’expression, Cult’Hebdo, Petits écrans … Retour sur les nouveaux formats proposés en 2021

Made In Perpignan vous propose désormais deux nouveaux rendez-vous hebdomadaires en complément du Zapping du jeudi et de la revue de presse dominicale : le Cult’Hebdo dédié à la culture chaque mercredi, et le Pol’Hebdo pour la politique. « Colonnes d’expression » est un autre projet né en 2021 pour accompagner les jeunes dans leurs envies de se raconter et de témoigner des discriminations racistes, antisémites mais aussi anti-LGBT. Ce projet a reçu le soutien de la DILCRAH. Décryptage, investigation, société, politique, environnement, culture, histoire, religion ; les documentaires de qualité passent parfois inaperçus dans les grilles de programmation. Le replay n’a plus de secret pour vous ? La rubrique « Petits écrans » est dédiée aux reportages et documentaires TV et animée par Pauline. 2 chroniques dans la matinale de France Bleu Roussillon : retrouvez Maïté et sa revue de presse chaque lundi matin à 8h12, et Arnaud pour sa chronique dédiée aux Fake News le mercredi à la même heure.

2022, une année tournée vers la jeunesse des Pyrénées-Orientales

Made In Perpignan lance en janvier 2022 sa « rédaction jeunes ». Ce projet vise la réappropriation de l’information par les 16-25 ans, la compréhension du mode de fonctionnement d’un média, et leur implication dans la création de contenus créés par et pour eux. Première réunion de travail ce début décembre.

Photos de presse, éducation à l’image … les autres facettes de notre implication locale

Décryptage des infox et éducation à l’image : Made In Perpignan réalise des ateliers « Esprit Critik » en milieu scolaire et carcéral tout au long de l’année. Un format à l’initiative du Club de la Presse Occitanie.

Sans vous en rendre compte, votre regard croise régulièrement nos photos des Pyrénées-Orientales dans la presse nationale et internationale. Via Hans Lucas – partenaire de prestigieuses agences filaires telles que l’AFP ou Reuters – nous diffusons nos photos de presse qui illustrent les colonnes de titres tels que Le Monde, Le Figaro, Libération, Le JDD, La Croix, Le Point ; ainsi que les publications web de nombreuses radios et télévisions (France Info, France Télévisions, Arte,…). Ouvrez l’œil désormais !

Vos réductions fiscales grâce au mécénat

Particulier : 66 % du montant des versements dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Entreprise : 60 % du montant des versements pour les entreprises dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires.

Toutes vos contributions, même symboliques, marqueront votre attachement à notre travail de proximité.

