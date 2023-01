Train ou avion ? Comment faire le trajet Paris – Perpignan en période d’inflation ?

Mais ce n’est pas tout, pour son 100e anniversaire, l’aéroport de Perpignan souhaite retrouver son activité d’avant-Covid et la direction vise ainsi 440.000 passagers en 2023. Dès le mois de mars, la compagnie Transavia va augmenter ses liaisons entre Perpignan et Paris et proposer 17 allers-retours par semaine ; soit 3 de plus qu’actuellement. 20% de passagers supplémentaires pourront être transportés lors de chaque vol.