Vers un accueil adapté de l’usager dans chaque canton des Pyrénées-Orientales ?

Nouvelle directrice départementale des Finances publiques, Sylvie Guillouet a pris son poste début 2021 ; une première pour cette cadre de l’administration. Jusque-là, elle avait exercé en qualité d’interlocutrice entre l’administration centrale et les services départementaux. Sylvie Guillouet est ravie de cette nouvelle affectation dans un “très beau département, beau par sa géographie et riche par sa culture”. Même si elle ne manque pas de rappeler les difficultés économiques et sociales du département des Pyrénées-Orientales.

♦ “Renforcer l’accueil des usagers”, une des priorités de la nouvelle directrice des Finances publiques

“L’une de mes missions principales est de renforcer l’accueil ; parvenir à traiter les usagers en fonction de leurs besoins. Mais aussi réussir à amener ceux qui n’y sont pas encore vers les solutions numériques mises à disposition. Nous souhaitons bien expliquer à la population que nous sommes présents ; et qu’elle peut obtenir l’information dont elle a besoin. Notre administration fait en sorte d’avoir une offre qui correspond à tous ces publics ; les plus autonomes comme les autres. C’est pour cela que nous sommes toujours ouverts à l’accueil physique sur rendez-vous.“

05/01/2021, Perpignan, France, Sylvie Guillouet directrice départementale des Finances publiques © Arnaud Le Vu / MiP

♦ Les Maisons de services au public labellisées Maison France Services

À terme, une Maison France Services (MFS) devrait être accessible dans chaque canton. Cette réforme – voulue par le chef de l’État en réponse à la crise des Gilets Jaunes et du sentiment d’éloignement des services publics de proximité – devrait être totalement déployée à la fin 2022. Selon la responsable du service communication des impôts, le département devrait être doté d’une vingtaine de MFS ; en milieu rural mais aussi en milieu urbain.

Jusque-là, plusieurs maisons de services au public (MSAP) maillaient le territoire ; ces structures – qui s’étoffent en accueillant de nouveaux services publics – sont labellisées au fur et à mesure de la formation des agents. Actuellement le département compte 12 structures regroupant des services publics, dont 4 Maison France Services. 4 MFS sont déjà labellisées ; Canet-en-Roussillon et Vernet-les-Bains devraient l’être rapidement.

Liste des services par maison et adresse sur le portail France Services et Maison de services au public Pyrénées-Orientales.

♦ “Une réponse adaptée, dans le lieu adapté, via le moyen adapté”

Pour la nouvelle directrice des impôts du département, ces structures permettent un accueil de proximité ; et notamment des publics les plus fragiles.

“Je pense notamment aux personnes en situation de handicap ou en grande précarité. Nous pouvons faire en sorte que ces personnes ne se déplacent qu’une seule fois pour obtenir toute l’information dont ils ont besoin. Je trouve cela respectueux de ces usagers qui sont souvent en précarité, et en insécurité face au fait administratif”.

Selon Sylvie Guillouet, ce service de proximité “passe par une réorganisation et notamment la présence des agents des impôts dans les Maison France Service ou la formation des permanents des MFS. Toutes les équipes seront là dans le cadre de notre organisation territoriale pour faire en sorte que les usagers trouvent une réponse adaptée, dans le lieu adapté, via le moyen adapté”.

Concrètement si la réponse est simple, besoin d’un formulaire par exemple, la solution pourra être apportée par l’agent de la MFS. Pour une demande un peu plus complexe, des agents des impôts assureront des permanences dans ces lieux d’accueil. Mais c’est surtout le service d’appui, assuré dans les trésoreries implantées dans les préfectures et sous-préfectures, qui est regroupé dans les grands centres des impôts.

