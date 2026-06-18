Vidéo. À Perpignan, l’élue d’opposition Annabelle Brunet fait un salut nazi en conseil municipal

Article mis à jour le 18 juin 2026 à 13:47

Lors du conseil municipal de Perpignan du mercredi 17 juin, la conseillère d’opposition Annabelle Brunet a effectué un salut nazi lors d’un vote. Un geste dénoncé par le maire RN, Louis Aliot. Malgré une vidéo explicite, l’opposition évoque un « écran de fumée » et cible le maire.

Décidément, le nazisme est en vogue à Perpignan. Après l’affaire du tatouage SS sur le bras d’un agent de la ville (par ailleurs ancien colistier du maire Louis Aliot), c’est au conseil municipal qu’une conseillère d’opposition, Annabelle Brunet, a effectué un salut nazi lors du vote d’une délibération. Un geste qu’elle effectue hilare, sous le regard amusé de ses colistiers Frédéric Monteil et Yves Guizard. Les images, diffusées par la mairie de Perpignan, sont issues des caméras de la ville qui permettent la diffusion en direct du conseil municipal.

Le RN appelle à la démission, l’opposition nie l’évidence

Dans un communiqué, Louis Aliot et le conseil municipal « condamnent avec la plus grande fermeté » et « avec un sentiment mêlé d’effroi et d’absolue consternation » ce salut nazi. Le site d’extrême droite Frontières s’est emparé de l’affaire. Louis Aliot lui a accordé une interview avant même la sortie de son communiqué. Dans cet entretien il fustige « des gens irresponsables ». Auprès de Made in Perpignan, Louis Aliot confirme demander la démission d’Annabelle Brunet du conseil municipal.

Si Louis Aliot se montre rapide et véhément pour dénoncer le geste de son opposition, il n’avait en revanche pas réagi officiellement à la révélation de l’affaire du tatouage SS.

Jointe également, Annabelle Brunet n’a pas répondu. De son côté, Frédéric Monteil (par ailleurs directeur de cabinet de la socialiste Hermeline Malherbe, présidente du Conseil départemental), déclare dans un premier temps qu’il n’a « pas souvenir de salut nazi. Je ne vois pas ce qu’elle (Annabelle Brunet, ndlr) fait à côté de moi, parce que je regarde devant moi ». Après avoir vu la vidéo, il tente de nier l’évidence.

« Ce n’est pas un salut nazi. C’est un vote contre appuyé, sur la délibération concernant la soumission des associations aux volontés de mise au pas de la mairie ».

La délibération en question conditionne le financement des associations à leur participation aux cérémonies patriotiques. Frédéric Monteil estime que l’utilisation, par la mairie de cette vidéo est « un écran de fumée de la part de Louis Aliot, sur tout ce qui s’est passé dans son conseil municipal ».

Quant à Agnès Langevine, encartée Place publique et qui était la co-tête de liste d’Annabelle Brunet lors des dernières élections municipales. Celle qui est aussi vice-présidente de la région Occitanie fustige Louis Aliot et déclare que « cette polémique n’est que diversion et contre feu à la révélation du tatouage nazi de son ancien élu RN et agent municipal ». Elle explique également connaître « les convictions antifascistes d’Annabelle Brunet ».

Signalement au procureur

Le maire de Perpignan entend de son côté porter l’affaire en justice. Il déclare son intention de faire un signalement au procureur de la République. Louis Aliot fait allusion à un précédent. En effet, en 2022, Rémy Rebeyrotte, député La République en marche (LREM) avait effectué un salut nazi en séance. Après des excuses, il avait écopé d’un rappel à l’ordre, premier niveau de sanction prévu par le règlement de l’Assemblée nationale.

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