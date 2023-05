Radio Jules Verne du Soler remporte le 1er prix académique Mediatiks

La fierté et la joie réunies. Après des mois de travail et une émission enregistrée en mars dernier, la classe de troisième du collège du Soler a remporté le premier prix académique du concours Mediatiks du CLEMI (Centre pour l’éducation aux médias et à l’information), qui récompense les médias scolaires de l’Académie de Montpellier.

Avec leur émission sur l’engagement dans la société, nos journalistes radio en herbe arrivent ex aequo avec ceux du collège Gaston Doumergue de Sommières.

L’émission est sélectionnée pour le concours national.

C’est Valérie Bourcier, la professeur documentaliste du collège qui a annoncé la bonne nouvelle à la classe : « Je suis montée en cours tout de suite pour leur annoncer, ça a été le hourra collectif ! ». Deux heures plus tard, les élèves ont profité de la récréation pour passer au CDI écouter l’émission de l’autre vainqueur académique. « Ils ont eu l’oreille pour décoder et comparer, j’ai trouvé ça très bien. Ça montre que cette expérience a été porteuse collectivement ».

Ce prix symbolique vient donc récompenser plusieurs semaines d’efforts pour créer une émission à l’image de cette classe de troisième. Le thème du podcast, l’engagement sous toutes ses formes dans la société, a été le fil conducteur des choix de chroniques et d’interview réalisées par les élèves. J’ai pu constater l’implication croissante de chacun au fil des mercredis matin, quand nous travaillions ensemble les bases de la méthode journalistique et de l’enregistrement radio.

Quand on intervient dans un établissement pour ce genre de travail, sur plusieurs semaines, on ne cesse de se demander ce que les adolescents assis en face de nous en retiendront pour la suite. J’ai saisi l’occasion de cette récompense pour leur poser la question via Lucie Fredouille, leur professeur de français, qui a aussi beaucoup œuvré à ce projet. « Ils étaient étonnés d’avoir remporté un prix. Ils ont dit qu’ils avaient pris confiance à l’oral. Ils notent aussi que ce projet a soudé la classe et les a fait agir collectivement et considérer différemment les engagements des autres. Au lieu de juger les centres d’intérêt des copains, ils savent mieux estimer leur propre engagement, quel que soit le domaine ». Voilà qui fait sacrément plaisir.

Valérie Bourcier confirme « On a vu les élèves se rapprocher, se parler différemment et être heureux ensemble. Individuellement, certains sont passés de personnes hypertimides à personnes qui arrivent à s’exprimer en prenant le micro. Pareil à l’écrit, ils se retrouvaient entre les cours ou à la récréation pour répéter pour être bon pour cette radio ».

Le prix est venu apporter du baume au coeur aussi bien aux élèves qu’aux deux enseignantes à la manœuvre dans cette aventure.

Lucie Fredouille salue un travail collectif porteur : « Je suis fière de notre équipe et de la classe, je pense que nous avons réalisé un travail de qualité grâce à une écoute mutuelle et à notre engagement, et au choix de cette classe qui se distingue depuis plusieurs années par la présence d’élèves sympathiques et engagés ». Pour à la documentaliste, « ce prix, c’est la cerise sur le gâteau, une grande joie. J’ai un réel plaisir à voir leur sourire, leurs yeux qui brillent, les voir passer devant le CDI me dire : On a gagné Madame on a gagné ! »

Pour ma part, je vois ici la récompense d’une belle synergie entre deux professeurs complémentaires et la professionnelle de l’information que je suis. Elles connaissent peu le monde des médias, je connais peu celui de l’Éducation nationale. L’ambition de l’EMI est, je le crois, de construire des ponts entre ces deux univers qui se toisent parfois d’un regard trop méfiant. Œuvrer ensemble pour permettre aux élèves de prendre confiance dans les récits qu’ils ont à raconter, pour leur faire découvrir d’autres vies que la leur, pour leur ouvrir de nouvelles perspectives.

La prochaine étape se déroulera à Paris le 23 mai prochain, puisque chaque lauréat académique concourt au niveau national auprès d’un jury présidé cette année par Anne-Claire Coudray, journaliste présentatrice du JT de 20h sur TF1.

Pour écouter l’émission de Radio Jules Verne, 20 000 lieues sous les ondes c’est ici : https://pedago66.fr/webradio66/WebradioVerne/les-projets-de-classe/les-3eme.html