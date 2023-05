Les portes ouvertes de la SPA pour une inflation d’adoptions ?

La Société Protectrice des Animaux déballe son tapis rouge pour les portes ouvertes de ses 63 sites, partout en France, pendant ce week-end du 13 et 14 mai. Le thème ? Le cinéma – à retrouver dans les Pyrénées-Orientales sur les refuges de Perpignan et de Torreilles de 10 à 18 heures.

La célèbre Association nationale en profite pour dévoiler un sondage* sur l’adoption des animaux de compagnie, et les nouveaux comportements des Français, notamment face à l’inflation.

« Tapis rouge, smokings, robes de soirées et caméras : les refuges de la SPA se transforment en studio de cinéma pour mettre en lumière leurs pensionnaires », communique l’Association.

« Oscar, Golden Globes ou César, ils ont tout remporté. Cependant, il leur manque l’essentiel : un foyer pour la vie ». Sur ses réseaux sociaux, la SPA invite le grand public à des détournements d’affiches de films, tel un « clin d’œil au Festival de Cannes qui se tiendra à la fin du mois ». Il sera alors possible de réaliser ces idées d’affiches détournées avec son animal, lors des portes ouvertes, et dont les meilleures seront réalisées et repartagées ici.

Manon Charbonneau est cheffe d’équipe sur le refuge de Perpignan. Elle explique qu’il y aura, en plus, différents stands lors des portes ouvertes : « Une toiletteuse sera présente, ainsi qu’un éducateur canin. Il partagera des conseils aux intéressés, pour bien accompagner l’adoption de l’animal. Il réalisera notamment des tests avec les familles adoptantes, pour que tout se fasse dans les meilleures conditions ».

Et elle développe : « Dimanche à partir de 14 heures, le graffeur Diips fera une performance artistique en live sur les murs du refuge »

D’après elle, sur le site de Perpignan, il y a une cinquantaine de chiens, une vingtaine de chats, ainsi qu’une trentaine d’animaux de ferme – dont des vaches, des chevaux, des moutons et différents caprins. « Ces animaux arrivent chez nous des suites, surtout, à un retrait pour maltraitances. Le reste des cas sont des trouvailles dans l’espace public ou des abandons ». La cheffe d’équipe du refuge SPA de Perpignan conclut : « Concernant les chiens, c’est plus compliqué. On a de moins en moins d’adoptants – notamment comparé aux chats. L’inflation peut en être la raison ».

La SPA a réalisé un sondage national sur les habitudes et les comportements des Français au sujet de l’adoption d’animaux dans les refuges

L’Association détaille : « Ce sondage réalisé par Opinionway pour la SPA, du 15 au 22 mars 2023, analyse les freins et les leviers de l’acquisition d’un animal dans un contexte où l’inflation sévit en France ». Et de développer dans un communiqué : « Celui-ci révèle que la hausse du coût de la vie a une incidence sur le projet d’adoption – même si elle n’est pas majeure. Au-delà de ce constat, ce sont les contraintes qu’impose le fait d’avoir un animal, qui empêchent son acquisition. »

Toujours d’après ce sondage commandé par la SPA, « 67 % des Français ont, ou envisagent d’avoir, un animal de compagnie. Et plus de la moitié des futurs propriétaires envisagent de concrétiser ce projet dans une association ou un refuge ». Or, le coût d’acquisition et celui d’entretien de l’animal sont quelques uns des arguments principaux, dans le cadre d’un retard de concrétisation de projet – ou d’abandon – et dans un contexte fort d’inflation. Toutes les données et réponses du sondage sont à retrouver ici.

En 2022, la SPA a recueilli dans ses refuges 44,199 animaux. « C’est une augmentation de 15 % des animaux pris en charge sur le 1er trimestre 2023. »

Pour rappel, les conditions pour adopter un animal ont évolué depuis octobre 2022. Les futurs adoptants doivent compléter et signer un certificat d’engagement – a minima sept jours avant de se rendre en refuge et d’adopter un animal. Ils devront donc le présenter au refuge le jour de l’adoption.

*Sondage Opinionway réalisé pour la SPA en ligne, du 15 au 22 mars 2023, auprès d’un échantillon de 2,000 Français âgés de 18 ans et plus – représentatifs de la population en termes de genre, âge, CSP et région de résidence.