Zapping de l’actualité des Pyrénées-Orientales | 16 septembre

En présentiel : Les pièces du dossier d’enquête ainsi qu’un registre d’enquête seront tenus à la disposition du public ; et ce pendant la durée de l’enquête à la mairie d’Argelès-sur-Mer, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Côté numérique : un accès gratuit au dossier est garanti sur un poste informatique accessible en mairie. Le dossier d’enquête publique sera disponible durant l’enquête publique : https://datacom-argelessurmer.fr/PLU2021. Pour transmettre ses observations et propositions sur le registre dématérialisé : https://www.registre-dematerialise.fr/2574. Les observations peuvent aussi être adressées par courriel : enquete-publique-2574@registre-dematerialise.fr.

Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire-enquêteur transmettra au maire d’Argelès-sur-Mer le dossier de l’enquête accompagné des registres et des pièces annexées ; ainsi que son rapport et ses conclusions motivées. L’ensemble étant consultable en mairie et en ligne pendant un an.