Zapping de l’actualité des Pyrénées-Orientales | 23 septembre

Le comité départemental sécheresse , réuni le 13 septembre sous l’autorité de Monsieur le Préfet, a permis de faire le bilan de l’état actuel de la ressource en eau et de partager un constat : celui d’un été chaud et particulièrement sec et de prévisions météorologiques peu favorables à une amélioration sur la quasi-totalité du département. Malgré les épisodes orageux récents, les tensions sur la ressource en eau s’accentuent encore. Les ressources en eau se régénèrent de façon cyclique principalement grâce aux pluies.

Cet été est marqué par des niveaux bas des nappes phréatiques et une baisse des débits des cours d’eau. Les derniers épisodes pluvieux n’ont pas suffi à inverser cette tendance. À l’échelle du département, l’année hydrologique écoulée compte 10 mois déficitaires sur 12 (seuls septembre et novembre 2020 ont été excédentaires) ; et le déficit global s’élève à 74 % avec 613 mm cumulés.

Cette année se classe au 3e rang des années les plus sèches depuis 1959, derrière 1998 et 2008.