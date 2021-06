Zapping de l’actualité du 2 juin | Pyrénées-Orientales

♦ Focus : redécouvrir les Pyrénées-Orientales à vélo

Ce jeudi 3 juin célébrera la journée mondiale de la bicyclette ; l’occasion de revenir sur le vélo-tourisme en Pyrénées Méditerranée. Cette zone géographique bénéficie déjà d’un fort potentiel : l’itinéraire transfrontalier Pirinexus, l’itinéraire de “La Méditerranée à Vélo”, deux sites VTT labellisés FFC et FFV, la “Route des Cols” et un réseau de professionnels “Le Pays Catalan à vélo”. Cependant, le territoire restait dépourvu d’une offre d’itinéraires clairement identifiés et s’adressant aux cyclosportifs et aux cyclotouristes.

C’est pourquoi les quatre Communautés de Communes du territoire Albères-Côte Vermeille-Illibéris, des Aspres, du Haut-Vallespir et Vallespir, les offices de tourisme, le Pays Pyrénées Méditerranée ont engagé une réflexion avec les clubs locaux et le Comité Départemental de cyclisme. Cette dynamique a permis la création d’une offre nouvelle à destination des cyclistes sportifs sur route : l’espace cyclosport Pyrénées Méditerranée.

Espace cyclosport © Pyrénées Méditerranée

20 itinéraires ont été conçus à l’échelle du territoire du Pays pour répondre à tous les pratiquants. Pour visionner le dépliant Espace cyclosport Pyrénées Méditerranée au format PDF cliquer ici.

Du débutant (avec un itinéraire de 23 km) au cycliste de haut niveau (avec Méditerranée, un itinéraire de 95 km et 2200 m de dénivelé positif). Les itinéraires définis passent par les 58 communes du territoire dans l’objectif de mettre en valeur leur qualité de vie, leur patrimoine, leur hospitalité… Notamment dans les bistrots de Pays, où les cyclistes apprécient de prendre une petite pause-café. Les cinq points de départ principaux se situent dans chacune des Communautés de Communes. Ils sont matérialisés au niveau des points d’informations par des panneaux panoramiques qui présenteront l’ensemble des itinéraires. Des cartes détaillées seront également à disposition des cyclistes et les pratiquants pourront télécharger les traces numériques des circuits pour les intégrer dans leurs gps.

• BONUS : 66 degrès Sud La Cyclo le 26 juin :

Pour cette 1ère édition, Perpignan Méditerranée Métropole vous propose 3 randonnées Cyclotouristiques au travers de notre territoire : 50 km avec 2 ravitaillements, 80 km avec 2 ravitaillements, 100 km avec 3 ravitaillements. Inscriptions en ligne avant le jour J exclusivement (5€) : sur ce lien.

♦ Covid-19 : la situation sanitaire des Pyrénées-Orientales en chiffres

Les Pyrénées-Orientales affichent toujours un taux d’incidence à 2 chiffres avec 65 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours ; pour rappel ce chiffre était de 79 jeudi dernier. La proportion de personnes ayant reçu une dose de vaccin dans le département est de 44,29% ; ce taux de vaccination était de 40,83% milieu de semaine dernière.

♦ Arrêté préfectoral : le port du masque maintenu jusqu’au 30 juin pour les communes de plus de 1.000 habitants

Par arrêté, le préfet des Pyrénées-Orientales a décrété ce 2 juin : “le port du masque de protection est obligatoire pour toutes les personnes âgées de onze ans ou plus se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public” dans les communes de plus de 1.000 habitants. Cet arrêté entre en vigueur immédiatement et jusqu’au 30 juin 2021 inclus.

Pour toutes les communes de moins de 1.000 habitants, le port du masque de protection est obligatoire : dans les marchés de plein vent, les brocantes et les vide-greniers ; aux abords des crèches, écoles, collèges et lycées. Quid du Perthus ? “Le port du masque de protection est obligatoire pour toutes les personnes âgées de onze ans ou plus, se trouvant tout le long de l‘Avenue de France, sur les trottoirs et la chaussée de la commune du Perthus.” Et dans les établissements universitaires ? Le port du masque de protection est obligatoire qui accèdent ou demeurent dans l’enceinte des sites universitaires (ne s’applique pas aux candidats à un concours ou un examen lorsqu’ils sont assis.)

♦ Soutien à l’hébergement des saisonniers agricoles en Occitanie

Á la demande des partenaires sociaux, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et le Groupe Action Logement proposent depuis le début de la crise sanitaire une aide au bénéfice des saisonniers du secteur agricole. D’un montant pouvant atteindre 600€, elle permet aux travailleurs agricoles de couvrir une partie de leurs frais d’hébergement.

L’aide : D’un montant de 150€, l’aide peut être demandée jusqu’à 6 mois après le démarrage de l’activité . Le bénéfice de l’aide est plafonné à 4 mois pour un même ménage (l’aide peut par exemple être perçue 2 mois une année et 2 mois l’année suivante).

l’aide peut être demandée jusqu’à 6 mois après le démarrage de l’activité Le bénéfice de l’aide est plafonné à pour un même ménage (l’aide peut par exemple être perçue 2 mois une année et 2 mois l’année suivante). Les bénéficiaires : Les salariés des entreprises agricoles quels que soient leur effectif, l’ancienneté et la nature du contrat de travail. Les intérimaires sont éligibles à l’aide s’ils exercent au sein d’une entreprise du secteur agricole.

Les salariés des entreprises agricoles quels que soient leur effectif, l’ancienneté et la nature du contrat de travail. Les intérimaires sont éligibles à l’aide s’ils exercent au sein d’une entreprise du secteur agricole. Les logements concernés : Le logement doit être situé dans le parc locatif privé, intermédiaire ou social, dans les structures d’hébergement collectif (hors CROUS) ainsi qu’en chambres d’hôtes, gîtes, résidences de tourisme, chambres chez l’habitant et campings.

Le logement doit être situé dans le parc locatif privé, intermédiaire ou social, dans les structures d’hébergement collectif (hors CROUS) ainsi qu’en chambres d’hôtes, gîtes, résidences de tourisme, chambres chez l’habitant et campings. Pour plus d’informations sur l’aide aux saisonniers en région Occitanie, rendez-vous sur actionlogement.fr.

♦ 24 Start-up d’Occitanie au salon VivaTech 2021

Une importante délégation de start-up de la région Occitanie participe à VivaTech 2021. Une cinquième édition qui commence en digital dès le 20 mai et en physique à Paris du 16 au 19 juin. L’Occitanie expose sur un pavillon de 150m² pour présenter ses innovations regroupées en quatre secteurs : Santé, Green Tech, Industries Culturelles et Créatives, Cybersécurité et Quantique. Parmi ces 24 jeunes entreprises, trois sont issues du territoire des Pyrénées-Orientales

Solecooler – Matériau souple alvéolaire qui produit chaleur et froid par simple compression. solecooler.com

– Matériau souple alvéolaire qui produit chaleur et froid par simple compression. solecooler.com Minerve Technology – Désinfection de l’eau favorisant les technologies les plus respectueuses de l’environnement sans faire de compromis sur les performances techniques et économiques. minerve-technology.com

– Désinfection de l’eau favorisant les technologies les plus respectueuses de l’environnement sans faire de compromis sur les performances techniques et économiques. minerve-technology.com Alaxione – Solutions digitales et intuitives pour contribuer à améliorer les parcours de soins et la communication patient. alaxione.fr

A Conversation with Emmanuel Macron, President of the French Republic © Viva Technology 2019

Allées du salon © Viva Technology 2019

♦ L’occitanie, LA région pour passer les vacances les moins chères et les moins exposées au coronavirus ?

Location-Vacances-Express.com, le 1er comparateur Européen de locations de vacances, a dévoilé hier son 12e baromètre des prix pour la saison estivale 2021. Le baromètre a été réalisé à partir des données recueillies fin mai 2021 sur 1,5 million de séjours disponibles issus des principaux professionnels des vacances et consultables sur le comparateur.

“Habituellement, le prix est l’un des critères les plus importants pour choisir sa destination de vacances. Mais cette année, à cause de la crise sanitaire, un autre facteur entre en ligne de compte : le risque d’attraper la covid-19 pendant ses congés. Ainsi, le classement diffère énormément et la région qui cumule le prix le plus bas et le plus faible taux d’exposition au virus est la région des Pyrénées.“





Après plusieurs mois d’échanges et de négociations, la proposition faite par la Ville de Perpignan a convaincu le Président du club Laurent ALIU et les membres du comité directeur des Grizzlys Catalans de délocaliser leurs activités sportives à Perpignan. La Ville de Perpignan va mettre à disposition du club un stade dédié à la pratique du Football Américain, des locaux pour la gestion administrative et sportive et le stockage du matériel, un espace pour la préparation physique, une salle de réunion et meeting d’équipe.

L’ensemble des infrastructures mises à disposition devrait permettre au club d’accélérer son développement. Lancée la saison dernière, l’académie va ainsi se transformer en Centre de Formation pour les jeunes joueurs du club en U16, U19 et espoir Elite ; avec notamment la signature de convention avec le lycée Pablo Picasso à Perpignan, le lycée Rosa Luxemburg à Canet en Roussillon, l’Université de Perpignan (UPVD). Les objectifs fixés avec la Ville de Perpignan sont de maintenir le club en Division 1 et de jouer l’Europe dans les prochaines années.

Le vice-président Alexandre Marly : “La venue à Perpignan avec les infrastructures dédiées au football américain qui seront mises en place va permettre d’accélérer notre développement. Le centre de formation offrira la possibilité aux joueurs de se perfectionner pour intégrer notre équipe première. Pour les meilleurs d’entre eux, on peut les accompagner vers l’étranger, aux Etats-Unis ou au Canada.”

♦ L’EFS lance un appel d’urgence à la mobilisation : les réserves de sang sont trop basses

Après les jours fériés de mai qui ont causé une baisse importante des réserves de sang, l’Établissement Français du Sang constate avec le déconfinement une chute de la fréquentation de ses collectes. Avec moins de 85.000 poches, les réserves de sang sont désormais trop basses et la situation est très fragile, en particulier sur les groupes sanguins O et B.

Les citoyennes et citoyens sont appelés à se mobiliser massivement pour donner leur sang dès à présent. La plupart des lieux de collecte proposent le don sur rendez-vous pour réduire le temps d’attente et mieux gérer la prise en charge de chaque donneur dans le respect des mesures de distanciation. La Maison du don de Perpignan et toutes les collectes mobiles du Roussillon sont sur rendez-vous sur le site https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ ou sur l’application mobile « Don de sang » ou au numéro gratuit de l’EFS le 0 800 972 100.



© EFS Antoine Vincens de Tapol

♦ Coup de pouce : Le poster des P.O. – 50 idées pour découvrir les Pyrénées-Orientales

Globe trotteuse de nature, Manon s’est rendue compte qu’elle n’appliquait pas la curiosité qu’elle développait lors de ses voyages pour découvrir mon propre département. Privée de déplacement en plein confinement, elle s’est relancée à la découverte des P.O. C’est ainsi que son projet a vu le jour : créer un projet de A à Z et promouvoir mon département de façon ludique. Vous avez encore 22 jours pour soutenir le projet de Manon sur la plateforme participative Kiss Kiss Bank Bank.

Le projet en détail : Il s’agit d’un poster de 50x70cm intitulé “50 idées pour découvrir les Pyrénées-Orientales”. Il est constitué de petites cases d’encre à gratter regroupant diverses activités. Il vous proposera aussi bien d’aller suivre les traces du fauvisme à Collioure, que de vous lancer dans une randonnée jusqu’à notre emblématique Canigou sans oublier de faire une pause pour déguster des cerises de Céret. Le but étant de découvrir (ou redécouvrir?) notre département. À chaque objectif réalisé vous pourrez révéler l’illustration qui se cache sous la case en la grattant. “J’ai souhaité que ce projet soit 100% Catalan, et c’est donc deux imprimeurs du département qui s’occuperont respectivement de l’impression des posters et des guides. Cette collecte me permettra de lancer le projet mais aussi de découvrir l’intérêt qu’il suscite pour une prochaine étape : le commercialiser à grande échelle.” Manon

♦ Se ressourcer : invitation à la flânerie à l’ombre des arbres en fleurs

Pour la 18e édition des Rendez-vous aux jardins en Occitanie (du 4 au 6 juin), 215 parcs et jardins, publics ou privés, participeront à ce moment attendu ; dont les 39 jardins remarquables de la région, 30 pour la première fois ou 39 de façon exceptionnelle. D’une grande diversité, ils font la richesse du patrimoine végétal occitanien : parcs historiques, jardins contemporains, jardins remarquables, médiévaux, potagers, jardins de simples ou d’agrément ouvriront leurs grilles pour le plus grand plaisir des visiteurs. Leurs propriétaires ou gestionnaires ont été invités à organiser des animations spécifiques pour un moment de partage.

Découvrir le jardin de la villa des Tilleuls à Perpignan : Ce jardin public romantique de 1.000 m2 entoure la villa des Tilleuls – construite dans les années 1900 pour le négociant et numismate Joseph Puig – dans le pur style des villas bourgeoises du XIXe siècle. Réalisé en collaboration avec l’architecte paysagiste Adolph Raveau, le jardin a gardé son dessin originel et son état de conservation actuel très proche de celui conçu en 1905 confère à ce petit jardin de la Belle Époque un caractère remarquable. Grande allée circulaire autour une pelouse traversée d’une “rivière”. Bassin, petit pont en rocaille, bordures de buis, vases en fonte, hauts palmiers et tilleuls. La villa abrite aujourd’hui le musée des monnaies et médailles Joseph-Puig et la bibliothèque Bernard-Nicolau.

• La sélection pour les Pyrénées-Orientales :

– Canet-en-Roussillon : Arboretum et ses jardins,

– Perpignan : Jardin de la villa des Tilleuls,

– Elne : Tropique du papillon,

– Port-Vendres : Anse de Paulilles et son jardin dit “du Directeur”,

– Saint-Cyprien : Jardin des plantes Les Capellans,

– Saint-Génis-des-Fontaines : Édulia jardin botanique et gourmand,

– Sainte-Colombe-de-la-Commanderie : Éole jardin.

>> Tout le programme régional sur : www.rdvj-occitanie2021.fr.

♦ Concert Jazzèbre : Elodie Pasquier & Gilles Coronado à Alenya

La saison Jazzèbre continue sur sa belle lancée après des retrouvailles à Eus… Pour le second concert de “l’artiste compagnon de l’année”, la clarinettiste Elodie Pasquier sera cette fois-ci accompagnée de Gilles Coronado à la guitare. Retrouvez-les le Samedi 12 Juin à 21 heures à Alénya (Caves Ecoiffier). Le duo présentera “Deux places”, fruit d’un travail de composition commun où se mêlent timbres acoustiques et sonorités électriques.

“Une écriture contemporaine faite de notes disjointes, de résonances courtes, de phrasés zigzagants où s’expriment les contrastes boisés et métalliques. Des contrastes qui se révèlent à nous en douceur, dans un savant dosage d’écriture et d’improvisation. Les voix des deux instruments s’entremêlent, leurs phrases louvoient, se trouvent, s’éloignent, se rapprochent, sont quelquefois à l’unisson et se fondent alors les unes dans les autres. Un jeu d’équilibriste passionnant duquel jaillit une musique de chambre à la fois rebelle et intime.”

♦ Agenda : Des forêts de l’Agly à la forteresse de Salses

Les Journées Internationales des Forêts de la Vallée de l’Agly font leur retour. Du 11 au 20 juin, différentes animations, toutes gratuites, seront proposées, sur inscriptions pour la plupart. Informations & inscriptions : 04.68.53.39.48 | www.valleedelagly.fr.

Le Centre des monuments nationaux se réjouit de pouvoir rouvrir la forteresse de Salses et vous proposez « le printemps des monuments » les 12 et 13 juin prochain. Tout un week- end festif avec : une nouvelle enquête géolocalisée, un nouveau jeu d’énigmes à partir de 6 ans, des déambulations musicales avec “les Goliards”. Retrouvez tout le programme et l’actualité en un clic.





♦ L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée lance son appel à projets Culture pour l’année 2021

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM) vient de publier les bases de son onzième appel à projets culture. Sont éligibles à cet appel toutes les disciplines et expressions artistiques des secteurs de la culture et de l’art. Les projets développés dans le cadre de cet #APC21 concernent les activités de création, production, développement, diffusion, valorisation et promotion du patrimoine sous toutes ses formes et devront inclure des partenaires issus de chacun des 3 territoires membres de l’Eurorégion.

Le règlement de l’Appel à Projets est accessible au format pdf : sur le lien suivant.

Première phase – Candidature administrative : date limite de dépôt des dossiers fixée au 9 septembre 2021. Seuls les projets incluant la totalité des documents administratifs pourront être évalués en seconde phase.

Seconde phase – Candidature détaillée : dépôt des dossiers complets, présentant les projets de façon détaillée, avant le 23 septembre 2021 à 17h.